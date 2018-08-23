Цены на лекарства будут регулировать

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-23T16:46:54+03:00

Лекарства из списка, цены на которые не будут зафиксированы, с 1 января 2019 года не смогут продавать в белорусских аптеках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Президент подписал указ №345 «О регистрации цен на лекарственные средства». По документу в 2018 - 2020 годах производители лекарственных средств должны будут обязательно регистрировать предельные отпускные цены на лекарства, которые предназначены для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Как объясняют чиновники, сделано это для того, чтобы снизить случаи необоснованного повышения цен на лекарственные средства. Еще одна причина - чтобы в Беларуси лекарства стоили не дороже, чем в других странах.

- Мы выбрали совместно с бизнесом 14 стран - это Россия, страны Балтийского побережья, Польша, Украина, Молдова... Мы будем смотреть, чтобы цена не превышала среднюю стоимость в этих странах, - сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. По словам чиновника, если зарегистрировать предельную отпускную цену на лекарства, это станет гарантом того, что цена на него не изменится. Также замминистра поспешил успокоить: из-за нововведения лекарства не исчезнут.

В качестве эксперимента механизм опробуют на 37 лекарствах двух групп. Как объяснили «КП» в МАРТе, речь идет как о производителях, так и о поставщиках. То есть регистрировать максимальную цену для реализации будут как на импортные, так и на белорусские лекарства. На сайте президента уже опубликован перечень лекарств, на которые государство попробует отрегулировать цены. Причем речь идет о международных непатентованных наименованиях. Из категории лекарств, которые принимают при онкологических заболеваниях, есть, например, такие: мелфалан, аспарагиназа, циклоспорин, ломустин и т. д. Из группы лекарств, принимаемых при сердечно-сосудистых заболеваниях: глицерил тринитрат, ивабрадин, нимодипин, дигоксин и т. д. (полный перечень лекарственных наименований смотрите на сайте kp.by).

«Комсомолка» решила посмотреть на примере одного из лекарств, как отличается на него цена в разных странах. Сразу оговоримся: количество таблеток в лекарстве, увы, везде было разным, как и производитель. Выбирали мы минимальную цену в аптеках. Для удобства все перевели в евро. Итак, упаковка дигоксина в Минске (на 50 таблеток) стоит в переводе 1,68 евро. В Вильнюсе такую же упаковку, но на 30 таблеток можно купить за 1,59 евро. В Киеве и Москве лекарство продается в фасовке по 40 таблеток и стоит 0,24 и 0,77 евро соответственно. Если предположить, что государство будет приводить в соответствие с соседними странами цену на лекарство, то конкретный препарат должен подешеветь.

Кстати, по оценкам чиновников, некоторые позиции лекарств могут подешеветь до 10% и более. Также в указе прописано, что те лекарственные средства, предельные цены на которые не будут зарегистрированы, запрещено реализовывать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

БУДЬ В КУРСЕ!

На какие лекарства будут регулировать цены?

Лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических заболеваний (международное непатентованное наименование)

- Мелфалан

- Хлорамбуцил

- Бусульфан

- Медроксипрогестерон

- Аспарагиназа

- Дакарбазин

- Ломустин

- Пегаспаргаза

- Треосульфан

- Трипторелин

- Сунитиниб

- Циклоспорин

- Эверолимус

- Бевацизумаб

- Ритуксимаб

Лекарственные средства, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (международное непатентованное наименование)

- Дигоксин

- Пропафенон

- Этацизин

- Глицерил тринитрат

- Изосорбид динитрат

- Ивабрадин

- Спиронолактон

- Ксантинола никотинат

- Пентоксифиллин

- Пропранолол

- Соталол

- Метопролол

- Нифедипин

- Нимодипин

- Дилтиазем

- Рамиприл

- Эналаприл

- Периндоприл в комбинации с диуретиками

- Лозартан

- Лозартан в комбинации с диуретиками

- Фенофибрат