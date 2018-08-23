«Такого в республике нет»: в Бресте обсуждают, как сделать центр города удобнее

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-23T18:48:10+03:00

Меньше машин, больше зеленых зон, пешеходных улиц и исторических объектов - архитекторы предлагают вдохнуть в город новую жизнь [фото]

Изменить размер текста: A A

Детальный план развития исторической части Бреста до 2030 года по заказу властей города разработали в БелНИИП градостроительства. На днях проект презентовали брестчанам.

- Мы распланировали 700 гектаров центра. В этом смысле Брест опережает другие города, - говорит замдиректора БелНИИП градостроительства Юрий Винников. - Хотя нужно понимать, что не все реализуется. Мы предложили идеи, но такого градостроительного проекта ни у кого в республике нет.

Согласно детальному плану, город должен стать удобнее не только для туристов, но в первую очередь для местных жителей. Что же предложили столичные архитекторы?

1. Сделать больше пешеходных улиц и убрать машины из центра

Улица Советская в Бресте - это исторически пешеходная улица. Она самая длинная в стране, и архитекторы предлагают сделать ее еще длиннее. По плану городской променад продолжится до набережной. Помимо этого пешеходной предлагается сделать улицу Пушкинскую, где находится крытый рынок, а также маленькую улицу Островского. Так в центре города образуется закольцованный пешеходный маршрут с ответвлениями в Брестскую крепость и другие части города.

Пешеходная Советская - любимая улица брестчан и туристов.Фото: Оксана БРОВАЧ

Чтобы разгрузить центр от автомобилей, на некоторых улицах предлагают разрешить движение только обслуживающего и специального транспорта. Автовокзал в Бресте скоро перенесут ближе к железнодорожному - новое здание уже строится. Горожане предложили сделать там транспортный хаб с большим паркингом. От него до Советской около 500 метров: брестчане хотят, чтобы все машины оставлялись там, а в центре приоритет был у пешеходов.

Центр немного освободят от машин.Фото: Оксана БРОВАЧ

2. Добавить зелени

- Я помню, в детстве по Советской можно было гулять, не выходя из тени, так много деревьев было… Нам нужно возвращать зеленый Брест! - говорит историк архитектуры, брестчанка Ирина Лавровская.

По плану в городе должны восстановить городской сад, недалеко от Брестской крепости и в самой крепости организуют ландшафтные парки. На презентации проекта брестчане предложили вместо уплотнения кварталов сделать зелеными дворы; главный архитектор Бреста Николай Власюк согласился с замечаниями.

Брестчане против уплотнения центра - хотят, чтобы дворы стали зеленее.Фото: Оксана БРОВАЧ

3. Вернуть городу важные исторические объекты

Центр Бреста - это застройка конца XIX - начала XX века. Архитекторы обещают, что в ближайшие годы ничего сносить не будут, в центре действует строгий режим охраны архитектурных памятников.

В 2019 Брест отметит 1000 лет, а о древней истории города напоминает разве что памятник 1000-летия - архитекторы предлагают восстановить несколько утраченных памятников.Фото: Оксана БРОВАЧ

И более того, градостроители хотят восстановить здание Городской думы и в целом вернуть городу память о его 1000-летней истории. Например, на территории Брестской крепости хотят законсервировать руины женского Бернардинского монастыря - это все, что осталось от старого города. Фундамент можно расчистить, сами руины освободить от зарослей, а вокруг организовать пешеходные аллеи. Их предлагают назвать именами градоначальников древнего Берестья.

Древний Берестье располагался там, где теперь Брестская крепость - мемориал не тронут, но утраченные памятники обозначат табличками.Фото: Оксана БРОВАЧ

Остальные объекты обозначат табличками. Так городу намерены вернуть утраченные монастыри, первую аптеку, Ратушную площадь, синагогу, типографию Николая Радзивилла Черного, дворец Чарторыйских... В целом Брестскую крепость архитекторы предлагают сделать большим ландшафтным парком с музеями под открытым небом и Марсовым полем, где будет располагаться военная техника и памятные знаки в честь Первой мировой.

4. Восстановить пешеходный мост в Польшу

Это одна из самых спорных идей - восстановить Тереспольский мост в Брестской крепости. Он соединит «большую землю» с Пограничным островом и может стать упрощенным пешеходным пограничным пунктом пропуска. Администрация крепости относится к этой идее скептически, но многие брестчане давно ждут, когда это свершится: идее уже сто лет в обед.

Когда-то через Западный Буг был перекинут подвесной Тереспольский мост - брестчане мечтают, чтобы его восстановили.Фото: Оксана БРОВАЧ

5. Организовать деловой центр

На свободном пространстве между центром города и крепостью может вырасти современный деловой центр.

- Он станет как бы мостом между двумя историческими пластами Бреста и добавит разнообразия в городскую архитектуру, - говорит один из авторов проекта, главный архитектор БелНИИП градостроительства Валерий Мусиенко.

Согласно задумке, он будет разделен на три зоны - торгово-развлекательную, культурную и административно деловую.

Общественное обсуждение плана продолжится до 13 сентября - до этой даты городские власти и градостроители принимают пожелания и замечания.