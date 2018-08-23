2018-08-23T16:46:54+03:00
Экономика

Курс российского рубля опустился до двухлетнего минимума. Чего ждать от этого нашей экономике?

Эксперты прогнозируют, что уже в птяницу российская валюта чуть подрастет, но о дальнейших перспективах судить сложно
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Российский рубль опустился до двухлетнего минимума.Российский рубль опустился до двухлетнего минимума.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В последнее время на валютном рынке неспокойно: из-за антироссийских санкций США дорожает доллар, вверх идет и евро. А вот российский рубль, наоборот, дешевеет. По итогам торгов в четверг курс опустился ниже 3 белорусских рублей за 100 российских! А именно - до 2,9974 рублей. Такое произошло впервые с ноября 2016 года.

- А уже в пятницу 24 августа российский рубль уже будет дороже, - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Дело в том, что на курс доллара в России влияет так называемое бюджетное правило. Если нефть на мировых рынках стоит больше 40 долларов за баррель, то ту часть выручки российских экспортеров нефти, которая превышает эти 40 долларов, выкупает Центробанк. Потому что если бы вся эта выручка продавалась на валютном рынке, это приводило бы к очень сильному укреплению российского рубля. Когда в силу внешних причин российский рубль пошел вниз, покупка валюты Центробанком только усугубляла ситуацию. Поэтому в четверг российский Центробанк объявил, что приостанавливает покупку этих излишков валюты до конца сентября, чтобы успокоить рынок. После выхода этой новости доллар на российской бирже подешевел с 69 рублей до 67,5. У нас к тому моменту торги уже закрылись, поэтому наш рынок отреагирует на это в пятницу. Но о долгосрочной тенденции судить сложно, поскольку остаются различные санкционные риски. Для российского рубля в мире все неспокойно, но один из факторов его снижения российский Центробанк убрал.

- Если российский рубль продолжит дешеветь, это плохо для белорусской экономики?

- Хорошо или плохо может быть не для экономики, а для отдельных людей и компаний. Для тех, кто экспортирует в Россию, это плохо, для тех, кто импортирует из России – хорошо. Многие в сельском хозяйстве, промышленности говорят, как плохо для нас удешевление российского рубля, мы теряем российский рынок. Но единственное здесь решение – это диверсификация рынков сбыта и поставки продукции в другие страны, а не только в Россию.

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