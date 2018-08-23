Работы при капремонте жилья на две трети финансируются из госбюджета

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-23T16:59:58+03:00

Чтобы пожелания людей не только учитывались, но и были включены в сметы, Минжилкомхоз собрания жильцов будет проводить на стадии проектирования. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А чтобы пожелания людей не только учитывались, но и были включены в сметы, Минжилкомхоз собрания жильцов будет проводить на стадии проектирования.

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На сегодня в Беларуси около 10% от всего жилфонда нуждается в том или ином ремонте, а это примерно 13,5 млн. кв. метров. Ежегодно определяется перечень, домов, в которых будет проведен капитальный ремонт.

- За последние 5 лет объемы выполнения капитального ремонта выросли в 2 раза: в 2012 году было введено в эксплуатацию после ремонта 1,3 млн. кв. м жилья, в 2017 - 2,6 млн. К 2020 году планируем выйти на показатель в 3,6 млн. кв. м жилья, - говорит начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. - На сегодня работы при капремонте жилья на 2/3 финансируются из бюджета, остальное - за счет средств населения.

Список работ, которые входят в капремонт, менялись не раз. На сегодня он определен постановлением Совмина от 2016 года. Среди выполняемых работ - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ремонт крыши, фасадов, установка коллективных счетчиков и др.

- Перечень работ не будет сокращаться. Но сейчас нужна трансформация в организации проведения капремонта, - уточняет Андрей Ромашко. - Большинство нареканий от жителей связано с тем, что их практически ставили перед фактом о начале капитального ремонта. Мы собираемся вовлечь их в организацию процесса. Был разработан проект Совета министров, по которому собрания с гражданами будут проводиться не за 30 дней до начала работ, а на стадии подготовки проектирования. Чтобы пожелания граждан были учтены и включены в проектно-сметную документацию. Чтобы была возможность проведения дополнительных работ, которые потребитель готов выполнить сам, принять долевое участие в финансировании либо оплатить работы в полном объеме.

В министерстве уточняют, что документ планируют принять уже в этом году.

На сегодня остро стоит вопрос о невыполнении сроков капремонта. Одно дело потерпеть покраску-шпатлевку подъезда и совсем другое - жить долгие месяцы без газа. Например, сейчас с такой проблемой столкнулись жители столичной улицы Карла Либкнехта. Коммунальники говорят, что основная причина - в неорганизованности процесса.

- Есть случаи, когда длительное время дома не сдают в эксплуатацию после капремонта. И на это есть разные причины, например недопуск отдельных собственников в жилые помещения, - говорит Андрей Ромашко. - Из-за этого нет возможности проводить работы по замене коммуникаций. Есть проблемы и с подрядными организациями. Ответственность за организацию капремонта лежит на заказчике.

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- Сейчас мы показания передаем по телефону, это неудобно и для потребителя, и для расчетных организаций, - заявил Андрей Ромашко. - Разработан проект Совета министров, в который включены работы по замене индивидуальных приборов учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема показаний со счетчиков учета воды за счет средств капитального ремонта. В ближайшее время он будет принят. Процесс замены приборов начнется со следующего года.