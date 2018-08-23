2018-08-23T16:59:58+03:00
Общество

Работы при капремонте жилья на две трети финансируются из госбюджета

А чтобы пожелания людей не только учитывались, но и были включены в сметы, Минжилкомхоз собрания жильцов будет проводить на стадии проектирования.
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Чтобы пожелания людей не только учитывались, но и были включены в сметы, Минжилкомхоз собрания жильцов будет проводить на стадии проектирования.Чтобы пожелания людей не только учитывались, но и были включены в сметы, Минжилкомхоз собрания жильцов будет проводить на стадии проектирования.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

На сегодня в Беларуси около 10% от всего жилфонда нуждается в том или ином ремонте, а это примерно 13,5 млн. кв. метров. Ежегодно определяется перечень, домов, в которых будет проведен капитальный ремонт.

- За последние 5 лет объемы выполнения капитального ремонта выросли в 2 раза: в 2012 году было введено в эксплуатацию после ремонта 1,3 млн. кв. м жилья, в 2017 - 2,6 млн. К 2020 году планируем выйти на показатель в 3,6 млн. кв. м жилья, - говорит начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. - На сегодня работы при капремонте жилья на 2/3 финансируются из бюджета, остальное - за счет средств населения.

Список работ, которые входят в капремонт, менялись не раз. На сегодня он определен постановлением Совмина от 2016 года. Среди выполняемых работ - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ремонт крыши, фасадов, установка коллективных счетчиков и др.

- Перечень работ не будет сокращаться. Но сейчас нужна трансформация в организации проведения капремонта, - уточняет Андрей Ромашко. - Большинство нареканий от жителей связано с тем, что их практически ставили перед фактом о начале капитального ремонта. Мы собираемся вовлечь их в организацию процесса. Был разработан проект Совета министров, по которому собрания с гражданами будут проводиться не за 30 дней до начала работ, а на стадии подготовки проектирования. Чтобы пожелания граждан были учтены и включены в проектно-сметную документацию. Чтобы была возможность проведения дополнительных работ, которые потребитель готов выполнить сам, принять долевое участие в финансировании либо оплатить работы в полном объеме.

В министерстве уточняют, что документ планируют принять уже в этом году.

На сегодня остро стоит вопрос о невыполнении сроков капремонта. Одно дело потерпеть покраску-шпатлевку подъезда и совсем другое - жить долгие месяцы без газа. Например, сейчас с такой проблемой столкнулись жители столичной улицы Карла Либкнехта. Коммунальники говорят, что основная причина - в неорганизованности процесса.

- Есть случаи, когда длительное время дома не сдают в эксплуатацию после капремонта. И на это есть разные причины, например недопуск отдельных собственников в жилые помещения, - говорит Андрей Ромашко. - Из-за этого нет возможности проводить работы по замене коммуникаций. Есть проблемы и с подрядными организациями. Ответственность за организацию капремонта лежит на заказчике.

В ТЕМУ

В 2019 году начнут устанавливать счетчики дистанционного учета воды

Сейчас мы снимаем показания со счетчиков самостоятельно.

- Сейчас мы показания передаем по телефону, это неудобно и для потребителя, и для расчетных организаций, - заявил Андрей Ромашко. - Разработан проект Совета министров, в который включены работы по замене индивидуальных приборов учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема показаний со счетчиков учета воды за счет средств капитального ремонта. В ближайшее время он будет принят. Процесс замены приборов начнется со следующего года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Русский Тарзан» в джунглях Австралии: На крокодилов ходил с голыми руками, бегал по 30 километров без передышки
Сын советских мигрантов, бежавших на далекий континент, Михаил Фоменко в 26 лет ушел из дома и поселился в «мире дикой природы». «Комсомолка» рассказывает о непростой судьбе везучего авантюриста
Новости 24
На пешеходном переходе минчанин вытащил из рюкзака испанца 50 тыс. евро
Гродненец перевел 8 тыс. евро мошенникам за несуществующее наследство‍
Премьер Сергей Румас перестроил работу правительства Беларуси
Рабочие случайно оставили без электричества 40 населенных пунктов Брестской области‍
В Ивацевичском районе 16-летний байкер-бесправник сбил пенсионерку‍ на велосипеде
В Мозыре мужчина и женщина избили участкового
Под Гомелем мужчина чуть не отрубил голову жене
Лукашенко - Путину в Сочи: «Здесь клочок земли Беларуси»
Вышла первая игра для смартфонов по-белорусски
«Угрожает благополучным семьям». В Беларуси собирают подписи против проекта закона МВД
В Борисовском районе мужчина зарубил двух братьев топором
В Ивацевичах поймали серийного вора
В Минске вынесли приговор мотоциклисту, виновному в гибели беременной пассажирки
В Рогачеве спасатели помогли ребенку, который застрял ногой в батарее
В Столинском районе пограничники задержали 7 сборщиков клюквы
В Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей берцовую кость
Лукашенко и Путин посетят турнир по боевому самбо в Сочи
В Березовском районе погибли более 800 утят
Бывшая завлабораторией 9-й больницы получила 3,5 года лишения свободы за взятку
Погода в Беларуси на 23 августа: почти 30 градусов тепла
«Белтелеком» с 1 сентября повысит цены на доступ в интернет
В Березинском районе после обвала грунта погиб рабочий
Видеофакт: в Минске дрались контролер и безбилетный пассажир
Лукашенко отправился в Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным
Фотофакт: в Браславе вырастили картошку-гигант весом более 1 кг
Ольга Говорцова одержала победу в первом матче после выхода из отпуска по уходу за ребенком
Velcom объявил о подорожании услуг с 1 сентября
В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали о сумме ущерба