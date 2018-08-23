Тренер - Арине Соболенко: «Хочешь, ударь меня»

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-23T21:15:19+03:00

"Да мне на с...ть на счет!" Эмоциональный спич Арины Соболенко во время матча.

Наша первая ракетка играет в таком сумасшедшем графике, что порой не выдерживают нервы [видео]

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У Арины уже десять матчей в августе и четвертый турнир. А на следующей неделе - еще и турнир «Большого шлема» в США. И все это - когда ты стремительно поднимаешься в рейтинге (уже 25-е место), побеждаешь звезд, ждешь от себя еще больше побед, но тебе только 20 лет. Силы небезграничны, эмоции хлещут через край.

- Я не чувствую эту гребаную ракетку. Я не понимаю, неужели они не умеют тянуть ракетки?! Как будто лопатой какой играю, - надрывно говорит Арина своему тренеру Дмитрию Турсунову, когда он подходит к ней во время паузы в матче.

Это игра первого круга турнира в американском Нью-Хэйвене против прошлогодней чемпионки Дарьи Гавриловой из Австралии. Первый сет Арина выиграла 6:3, но все равно недовольна. А во втором ситуация ухудшается, она проигрывает 2:5. Плохой процент попадания первой подачей, много невынужденных ошибок.

И снова эмоциональный разговор с тренером. Арина сидит на стуле, пьет воду, периодически закрывает лицо полотенцем. Ее движения очень нервные, кажется, она вот-вот сорвется на крик. Турсунов, став перед ней на колено, пытается успокоить, говорит по делу, очень спокойно, даже убаюкивающе:

- Не рви на подаче, подержи глаза побольше на мяче, когда подаешь, целься чуть покороче - у тебя в длину улетает очень много, чуть поближе к себе подброс… Не торопись, старайся сконцентрироваться на каждом ударе. Все проблемы потом решишь - и с ракетками, и с остальным... Позже еще добавляет:

- Надо сломать ракетку - сломай… Сконцентрируйся на мяче, не волнуйся о счете.

Но Арина не может успокоиться и произносит тираду из очень жестких выражений по отношению к себе.

- Просто играй с мячом, давай, пожалуйста. Ты сильнее, давай, - словно уговаривает ее Турсунов.

Но все равно игра не идет.

- Хочешь, ударь меня, - говорит тренер

- Что? - переспрашивает Арина.

- Хочешь, ударь меня.

- Зачем мне тебя бить вообще?! Просто какая-то… происходит на корте, хуже некуда.

- Старайся перестать ошибаться сама, - говорит тренер.

- Я не могу в адекватное состояние прийти.

- Я понимаю тебя.

- Я не могу адекватно играть.

- Я вижу. Ты можешь, заставь себя. Ты можешь гораздо больше, чем тебе кажется. Сцепи зубы. Из принципа заставь себя. На первой подаче сбавь скорость, начни просто попадать. Заставь себя поработать. Да, будет тяжело. Но если ты сейчас себя не заставишь, дашь волю эмоциям, ты залезешь в еще большую дыру… Докажи сама себе, что сильней, чем эти обстоятельства.

- Я не понимаю, что делать.

- Просто перестань беситься. Перестань себе выносить мозги из-за ошибки.

Второй сет Соболенко проиграла, но только на тай-брейке (6:7), а третий выиграла (7:5), а вместе с тем - и матч. После матча она сказала на пресс-конференции:

- Я очень рада, что в итоге вырвала победу. Вся игра состояла из взлетов и падений… Такой матч у меня случился впервые. Это было невероятно.

Вчера вечером Арина Соболенко во втором круге играла со швейцаркой Бенчич (43-я в рейтинге) и, надеемся, преодолела накопившееся нервное напряжение.