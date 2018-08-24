«Алесь Липай стал человеком, который сначала перевернул, а потом вдохнул свободу в белорусскую журналистику»

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-24T16:09:47+03:00

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До последних дней Алесь Липай жил так, что многие коллеги и знакомые даже не догадывались, что уже несколько лет он мужественно сражается с тяжелым онкозаболеванием. Все это время Алесь держался и был в своем стиле - открытым, отзывчивым, активным, «апантаным своей ідэяй», независымым…

Многие запомнят его таким, каким он был 25 марта возле Большого театра. Тогда на красивом и громком праздновании 100-летия БНР Александр Иосифович был рад, читал со сцены стихи и поздравлял белорусов. Фото: belapan.by

Его сердце остановилось 23 августа. После операции.

Для нас, коллег-журналистов, Алесь Липай стал буквально учебником по НАСТОЯЩЕЙ журналистике. Человеком, который доказал, что свободные и независимые СМИ в Беларуси могут и должны работать.

- Когда-то мы начинали вместе, - с трудом говорит о коллеге и друге обозреватель, ведущий аналитических программ на «Радыё Свабода» Виталь Цыганков. – Часто вспоминаю те дни. Начало 90-х, мы работаем в «Знамени Юности», сидим в одном кабинете. Алесь – завотдела. Казалось бы, что еще надо? Радуйся и жизни! Но Алесь был не из тех, кто привык греться на теплом месте. Когда после путча 1991 года мы все почувствовали ветер перемен (уже в то время информационное поле Беларуси стало больше походить на вакуум), Алесь предложил: «Давайте создадим свое, независимое агентство». Помню, тогда в редакции его многие поддержали, но когда дело дошло до действий – никто не пошел. Не уволились, остались в «Знаменке».

Тогда вместе с Липаем в свободное плаванье ушел только Цыганков.

- Знаете, в нем сочетались удивительные качества. С одной стороны он был очень добрым и порядочным. В душе – поэт- художник. И вместе с тем – это был человек со стальным стержнем, непоколебимыми свободными убеждениями и верой в справедливость.

«БелаПАН был делом его жизни»

Таким Алесь начинал свой БелаПАН. Фот: личный архив Виталия Цыганкова

Начинать что-то свое, особенно в журналистике, в то время было ой как непросто.

- На дворе - ноябрь 1991 года. Алесю - 25 лет, мне – 21. Это была чистой воды авантюра, но я пошел за Алесем. Он верил, что все получится, а я верил в него. Кстати, тогда открыть свое частное информагентство пытались и другие, но выжил только БелаПАН. И это только подтверждает: Алесь - чрезвычайно устремленный и человек, который буквально жил своим делом. Он был директором. Я – замом.

Опыта и матрицы, с которой можно было списать работу независимого информагентства в то время, ни у кого не было. Мы были первыми, поэтому пришлось начинать с нуля.

Сняли какую-то комнатуху недалеко от нынешней улицы Кижеватова. Нас было человек пять. Я с Алесем, пару журналистов, бухгалтер и пару компьютеров. Естественно, никто о нас не знал. Все знали только БелТА. Что делать, стали оббивать пороги белорусских изданий. Приходили, объясняли, что в нашем информагентстве – не официоз. Мы – живые правдивые новости. А когда подрастем, будем еще интереснее, и еще живее. Интернета тогда еще не было. Но мы все же создали свою новостную ленту.

Виталий Цыганков вспоминает, как БелаПАН делал свои первые шаги.

- Сначала бежали на встречу или событие, потом возвращались в офис – писали. Дальше садились в машину и развозили по редакциям стопки своих новостей, которые потом они печатали. На первых парах и я, и Алесь сами были и руководителями, и журналистами, и курьерами…Потом стали ездить в Москву и предлагать свои материалы российским изданиям. В основном не подписывались, брали отдельные материалы за гонорары.

Сердце Алеся Липая остановилось на 53 году жизни. Фото: facebook Алеся Липая.

Виталий вспоминает: самым сложным был первый год БелаПАНА.

- С редакторами белорусских изданий, которые подписывались на наши новости, спорили иногда за каждый рубль. У нас-то денег тоже не было. А платить зарплату сотрудникам из чего-то было нужно. В результате иногда платили из своего же кармана. Так и выкручивались.

Уже через пару лет работы первого независимого белорусского информагентства имя Алеся Липая в медиасреде знали почти все.

- Он буквально перевернул представление о тогдашней белорусской журналистике. Это был человек, который опережал свое время. Уже тогда он думал так, к чему сейчас многие только приходят… - рассуждает Виталий. – А еще он умел создавать на работе такую атмосферу, что все чувствовали себя как дома. К своей работе и коллективу он до последнего относился как к семье. Это было дело всей его жизни.

До сих пор не могу поверить, что все это случилось. Когда узнал о том, что Алеся больше нет, нахлынули воспоминания… Нашел даже фото, которые он мне когда-то подарил, и фото с моей свадьбы, на которой он тоже был. Сказал тогда тост: «Я очень рад, что теперь в семье БелаПАН пополнение». Кстати, название агентства – тоже идея Алеся. Долго думали, собирались, мозговой штурм устраивали… И тут он воскликнул – БелаПАН. Лучше и придумать нельзя было. Название– самое что ни есть белорусское. Бела- и ПАН. А вместе – «Беларускае прыватнае агенцтва навін». Это было делом всей его жизни. Пан Алесь ушел, а его БелаПАН будет жить дальше.

На фотографиях Алеся его Беларусь всегда была самой красивой. Фото^ facebook Алеся Липая

"Праз горад, што прыснуў да ранку як звер, паранена драпежны, iду без боязi, няспешна. Прыкладваю яму на ранку жывы трыпутнiк свайго верша". Фото и стихи: facebook Алеся Липая

"…Ну, пара. Па вечных цёмных водах Сам вяслуючы ў адзеннi зрэбным, забiрае Бог паэтаў у народа. Бо яны Яму яшчэ патрэбны". Фото и стихи: facebook Алеся Липая

ДОСЬЕ

«Был и останется первым во многом»

Алесь Липай родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района. Известным он стал еще будучи студентом. Был членом Общества молодых литераторов «Здешние». В 1988 году во время учебы на журфаке БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты «Лирник». В том же году он стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси. Во время работы в «Знамени Юности» вел белорусскоязычную страницу «Родны склон». В 1991-м – основал БелаПАН.

Алесь Липай был поэтом, членом Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии «Под снегом» издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии «Остаток».

В начале 1990-х Липай организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, которые белорусская диаспора издала Германии. Позже он распространил их по белорусским школам и библиотекам.

Липай также известен как автор перевода на белорусский язык Договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. А в 1996 году во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, журналист, рискуя жизнью, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

В 2004 году БелаПАН удостоен премии имени Дмитрия Завадского «За мужество и профессионализм». Награда стала «подтверждением безупречной репутации БелаПАН и признанием высокого профессионализма его журналистов».

В июне этого года по обвинению в неуплате налогов Алеся Липая после обыска в квартире задержали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. В отношение его возбудили уголовное дело, но в тот же день отпустили домой. В августе «по делу БелТА» были задержаны несколько сотрудников БелаПАНа, в том числе – главный редактор Ирина Левшина. В те дни Алесь Липай очень переживал за своих сотрудников и, несмотря на плохое самочувствие, до конца своих дней поддерживал и их, и свое агентство.

Прощание с Алесем пройдет 25 августа в храме Святого Архангела Михаила в Сухарево с 21.30 субботы до 10.30 утра воскресенья.

Редакция «Комсомольской правды» в Беларуси» приносит свои соболезнования родным, коллегам и близким Алеся Липая и скорбит вместе с ними.