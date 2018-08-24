СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-24T16:55:02+03:00

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В июне, по данным Белстата, жители страны в среднем получили по 953 руб. 70 коп., а в июле - уже по 973 руб. 80 коп. До заветной тысячи рублей, о которой недавно вспоминал Александр Лукашенко, осталось всего ничего - чуть больше 26 рублей. Но экономисты и чиновники не раз напоминали о том, что увеличивать зарплату можно только вместе с ростом производительности труда, иначе нас ждет ускорение инфляции и, возможно как итог, девальвация.

Тем не менее, во многих сферах средние зарплаты уже перевалили за 1000 рублей. Самые большие доходы традиционно у айтишников, тех, кто работает в авиации, а также тех, кто занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (это, например, брокеры или страховые агенты). Помимо них в десятке самых высоких зарплат оказались банкиры, бухгалтеры, инженеры, продавцы автомобилей, те, кто работает на некоторых промышленных производствах (см. инфографику). Меньше всего в июле получили те, кто работает в парикмахерских и салонах красоты - в среднем по 516 руб. Работники сельского хозяйства заработали по 704 руб., медики - по 766 руб., а педагоги - по 633 руб.

КСТАТИ

Больше половины белорусов получают зарплату ниже средней

Каждый раз, когда мы пишем о средней зарплате, наши читатели в комментариях начинают негодовать. Кто, мол, получает такие зарплаты, у всех, кого я знаю, они гораздо меньше! Но средняя зарплата - это всего лишь среднее арифметическое от всех зарплат. Грубо говоря, самые маленькие зарплаты складывают с самыми высокими и делят пополам. Более точным показателем считается не средняя, а медианная зарплата. Это та сумма, больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек. В Беларуси медианную зарплату подсчитывают два раза год. В мае этого года она составила 709 руб. 30 коп. То есть на 264 руб. 50 коп. меньше средней июльской.

Кстати, по данным Белстата, зарплату выше 800 рублей получают 41,1% жителей страны. То есть они получают среднюю зарплату, больше средней или не намного меньше средней. Но больше половины белорусов (58,9%) получают меньше 800 рублей, а значит, меньше средней зарплаты по стране.