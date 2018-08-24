2018-08-24T16:55:02+03:00
Экономика

Больше половины белорусов получают зарплату ниже средней

А в июле средняя зарплата подросла на 20 рублей
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Больше половины белорусов получают зарплату ниже средней.Больше половины белорусов получают зарплату ниже средней.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В июне, по данным Белстата, жители страны в среднем получили по 953 руб. 70 коп., а в июле - уже по 973 руб. 80 коп. До заветной тысячи рублей, о которой недавно вспоминал Александр Лукашенко, осталось всего ничего - чуть больше 26 рублей. Но экономисты и чиновники не раз напоминали о том, что увеличивать зарплату можно только вместе с ростом производительности труда, иначе нас ждет ускорение инфляции и, возможно как итог, девальвация.

Тем не менее, во многих сферах средние зарплаты уже перевалили за 1000 рублей. Самые большие доходы традиционно у айтишников, тех, кто работает в авиации, а также тех, кто занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (это, например, брокеры или страховые агенты). Помимо них в десятке самых высоких зарплат оказались банкиры, бухгалтеры, инженеры, продавцы автомобилей, те, кто работает на некоторых промышленных производствах (см. инфографику). Меньше всего в июле получили те, кто работает в парикмахерских и салонах красоты - в среднем по 516 руб. Работники сельского хозяйства заработали по 704 руб., медики - по 766 руб., а педагоги - по 633 руб.

КСТАТИ

Больше половины белорусов получают зарплату ниже средней

Каждый раз, когда мы пишем о средней зарплате, наши читатели в комментариях начинают негодовать. Кто, мол, получает такие зарплаты, у всех, кого я знаю, они гораздо меньше! Но средняя зарплата - это всего лишь среднее арифметическое от всех зарплат. Грубо говоря, самые маленькие зарплаты складывают с самыми высокими и делят пополам. Более точным показателем считается не средняя, а медианная зарплата. Это та сумма, больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек. В Беларуси медианную зарплату подсчитывают два раза год. В мае этого года она составила 709 руб. 30 коп. То есть на 264 руб. 50 коп. меньше средней июльской.

Кстати, по данным Белстата, зарплату выше 800 рублей получают 41,1% жителей страны. То есть они получают среднюю зарплату, больше средней или не намного меньше средней. Но больше половины белорусов (58,9%) получают меньше 800 рублей, а значит, меньше средней зарплаты по стране.

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатамиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Спросят о желании уехать из страны, а женщин - хотят ли они ребенка»: в следующем году в Беларуси пройдет перепись
Событие масштабное, и хотя оно пройдет только в октябре 2019-го, подготовка идет полным ходом: созданы специальные комиссии, обработаны вопросы, которые будут в переписных листах
Новости 24
Минчанина, от которого уполз питон, оштрафовали на 490 рублей
С 1 сентября снова дорожают сигареты
За убийство милиционера в Ивацевичском районе обвиняемому грозит смертная казнь
Руководителям профсоюза работников радиоэлектронной промышленности дали 4 года
Из-за бешеного ежика в Скиделе объявили карантин
В лесу Партизанского района был взрыв: там нашли танковый снаряд
За селфи на крыше чужого «Запорожца» на подростков в Жодино завели уголовное дело
Станет дороже: с 1 ноября у лоукоста Ryanair изменятся правила провоза багажа
В Минске нашли подростка, который сбежал из детдома
Путин назначил Бабича послом России в Беларуси
Прощание с Алесем Липаем пройдет в минском храме Архангела Михаила
«Без подъемного крана не обойтись». Гродненец вырастил 400-килограммовую тыкву
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Украине
"Луч" выпустил часы детского "Евровидения-2018"
В Бресте обокрали спящего пенсионера
В Минске на несколько дней перекроют часть проспекта Независимости
В Минске ищут ушедшего из детдома подростка
В Гомеле россиянин выращивал коноплю в частном доме
В России пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета
Умер известный журналист и основатель БелаПАН Алесь Липай
Белорусов отправят в Тбилиси прямо с фестиваля “Тбилисоба”
На пешеходном переходе минчанин вытащил из рюкзака испанца 50 тыс. евро
Гродненец перевел 8 тыс. евро мошенникам за несуществующее наследство‍
Премьер Сергей Румас перестроил работу правительства Беларуси
Рабочие случайно оставили без электричества 40 населенных пунктов Брестской области‍
В Ивацевичском районе 16-летний байкер-бесправник сбил пенсионерку‍ на велосипеде
В Мозыре мужчина и женщина избили участкового
Под Гомелем мужчина чуть не отрубил голову жене
Лукашенко - Путину в Сочи: «Здесь клочок земли Беларуси»