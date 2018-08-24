«Это концлагерь для животных!» После гневной публикации в соцсетях в Пинске закрывают гостиницу для животных

СЕГОДНЯ 16:32 2018-08-24T16:33:09+03:00

За 3-5 рублей в сутки в стационар при ветлечебнице можно было отдать животное на передержку. Фото: varjag.net

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Конфликт разгорелся в середине августа. Пинчанка Виктория перед отпуском оставила в стационаре при городской ветстанции белую глухую кошку Аленку. А через 12 дней забрала похудевшего и больного питомца. Девушка расстроилась, и в пинских сообществах во ВКонтакте оставила гневный отзыв.

- Я даже пожалела, что куда-то ездила отдыхать! Лучше бы кошку взяла с собой! - возмущается Виктория. - Как выглядела кошка - ужасно просто… У меня слезы лились от одного ее вида. Перед отъездом она весила 3 с лишним килограмма, сейчас и двух недобирает, худая, видны кости.

Истощавшая кошка - еще полбеды. Со слов девушки, у Аленки были шишки на спине, на лапе вырван кусок шерсти, у кошки понос, задняя нога парализована от уколов, у нее обезвоживание - в общем, полный комплект.

- Они живодеры там? - задается вопросом пинчанка и резюмирует: - Это концлагерь для животных!

Пинская горветстанция ответила на возмущение клиентки. Оказалось, эту кошку сразу вообще не хотели брать в гостиницу. Она была привита только против бешенства, а противовирусную прививку ей не ставили. Сотрудники предупреждали хозяйку, что это запрещено правилами и чревато последствиями. А потом уступили: Виктория настаивала, мол, ситуация безвыходная, животное не с кем оставить… И на восьмой день Аленка все-таки заболела. Врачи ветстанции приняли решение срочно лечить несчастную кошку. Так появились шишки на холке - следы от уколов, а шерсть на лапе выстригли, чтобы поставить катетер. Пушистая пациентка отказывалась от еды, поэтому похудела.

Домой пинчанка забрала больную и похудевшую кошку - в гостинице питомица подхватила инфекцию.

- Пинская горветстанция старается по возможности оказывать все услуги качественно и с чувством ответственности за наших братьев меньших. Вина персонала ветлечебницы лишь в том, что пошел на поводу у хозяев и принял животное в стационар без прививок против инфекционных заболеваний. Этот случай рассматривается руководством учреждения, и будут приняты исчерпывающие и адекватные меры, - заявили в учреждении.

Не прошло и недели, как меры действительно были приняты. Единственную в Пинске гостиницу для домашних животных расформировали. Руководство горветстанции временно не будет брать на передержку здоровых животных, а работать по своему основному профилю - лечить больных.

Так кошка выглядела до «концлагеря». Фото хозяйки.

- Пока закрываем, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Если сможем позволить себе расширить штат, чтобы отдельный человек смотрел за стационаром, будем что-то делать. Сейчас мы разрываемся, не хватает людей, поэтому получаются разные ситуации. Но мы же тоже заинтересованы в том, чтобы деньги зарабатывать. Только нужно все упорядочить и организовать правильно, - комментирует Сергей Костечко, руководитель Пинской городской ветеринарной станции.

За передержку животного и уход за ним в гостинице при ветстанции брали 3 рубля с хозяев кошек и 5 рублей в сутки с хозяев собак.