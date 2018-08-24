Послом и спецпредставителем России в Беларуси назначен Михаил Бабич

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-24T16:35:43+03:00

До этого 49-летний дипломат в течение семи лет был представителем Владимира Путина в Приволжском федеральном округе

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В диппредставительствах союзных держав меняются послы. Игорь Петришенко вернулся в Минск на должность вице-премьера, но его преемника в белорусское посольство пока не назначили. А вот Москва замену, которую ждали несколько месяцев, уже провела. Александр Суриков возвращается на родной Алтай, а в Минск прибудет Михаил Бабич. О его назначении было объявлено спустя два дня после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Отметим, что Суриков, который через два года отметит 80-летие, возглавлял российскую дипмиссию долгих 12 лет и запомнился как человек, понимавший и уважавший политику руководства Беларуси.

24 августа Владимир Путин встретился с Михаилом Бабичем в Кремле и в частности сказал:

- Видимо, не нужно вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером - с Беларусью, насколько для России важно это направление работы. (…) Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель.

Раньше должности послов и спецпредставителя президента России совмещали только послы в Украине Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов.

Кстати, Бабича в 2016 году хотели назначить послом в Украину на место уволенного Михаила Зурабова, но Киев его кандидатуру не утвердил.

Люди, работавшие с Бабичем, называют его волевым, решительным политиком, который будет жестко отстаивать интересы России.

Михаил Бабич поблагодарил Владимира Путина за доверие и отметил, что ему с коллегами и белорусскими партнерами предстоит сделать все, чтобы договоренности, достигнутые между главами государств, были практическим образом реализованы.

- Товарооборот только в 2017 году, как вы сказали, составил уже более 2 триллионов рублей (более 26 млрд. долларов. - Ред.). Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов, - сказал Бабич.

Белорусский МИД вчера выразил надежду, что статус спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества позволит новому главе дипмиссии более эффективно и оперативно решать вопросы двустороннего взаимодействия в этой сфере.

СПРАВКА «КП»

Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. В 1990 году там же окончил высшее военное командное училище связи. Позже получил в Москве юридическое и экономическое образование, в 2005 году окончил Военную академию Генштаба.

В 1986 - 1995 гг. служил на командных должностях в ВДВ и войсках КГБ СССР, принимал участие в боевых действиях. Вышел в отставку в звании полковника.

В 1995 - 2000 гг. руководил промышленными предприятиями, в том числе при Минсельхозпроде России. С 2000 года занимал различные руководящие должности в правительстве Московской области и администрации Ивановской области. В ноябре 2002 г. - феврале 2003 г. - председатель правительства Чечни. В 2003 г. - 2011 г. - депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне. Последние семь лет был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.

Женат, трое детей.