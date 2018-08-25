2018-08-25T23:59:47+03:00
Спорт

Арина Соболенко впервые в карьере выиграла турнир категории «Премьер» WTA

Она стала третьей белоруской вслед за Зверевой и Азаренко кому удалось такое достижение
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Арина Соболенко празднует первую большую победу. Фото: wtatour.comАрина Соболенко празднует первую большую победу. Фото: wtatour.com
Изменить размер текста:

Белоруска Арина Соболенко (25 номер в рейтинге WTA) выиграла первый в карьере титул на турнирах категории «Премьер». В финале турнира в Нью-Хейвене наша теннисистка обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (30 WTA) — 6:1, 6:4.

Арина Соболенко (Беларусь, 25) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — 6:1, 6:4

Благодаря победе Соболенко получит 136.580 долларов (без вычита налогов) призовых и 470 рейтинговых очков, благодаря чему с понедельника войдет в топ-20 рейтинга WTA.

Ранее лишь две белоруски выигрывали турниры подобного ранга: Наталья Зверева и Виктория Азаренко.

Об Арине Соболенко стали говорить после ее успехов на Кубке Федерации.

Бесстрашная Арина. Ослепительный дебют белорусской теннисистки

За последнее время она солидно прогрессировала и обыгрывала теннисисток из топ-10 мирового рейтинга: Каролину Плишкову, Карлину Гарсию, Каролину Возняцки, Перту Квитову.

Перед финалом Арина говорила, что намерена себя побаловать вредной едой после решающей игры.

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нью-Хейвен и побалует себя фастфудом в случае победы

Ее путь в финал был трудным. Чего только стоил матч с Гавриловой, когда Соболенко была в отчаянии и бурлила эмоцими, что стало достоянием общественности (диалоги с тренером Дмитрием Турсуновым).

Тренер - Арине Соболенко: «Хочешь, ударь меня»

Арина, поздравляем и ждем новых успехов!

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
С 26 августа вновь дорожает автомобильное топливо
В Бобруйске целый год на рынок допускали непроверенное мясо
В Барановичах сотрудники ГАИ останавливали нарушителя, применяя оружие
Фотофакт: авиация МЧС тушит пожар в Столинском и Лидском районах
Изменилось время и место прощания с Алесем Липаем
В Минске утонул 15-летний подросток
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нью-Хейвен и побалует себя фастфудом в случае победы
«Неман» в третий раз выиграл Кубок Салея
В РНПЦ "Мать и дитя" спасли младенца весом 640 граммов
Более 5,5 часов не могут потушить пожар в заказнике "Ольманские болота"
В Минске трактор чистил улицы и "убрал" остановку
В Дятлово сотрудники МЧС достали мужчину из колодца
Минчанина, от которого уполз питон, оштрафовали на 490 рублей
С 1 сентября снова дорожают сигареты
За убийство милиционера в Ивацевичском районе обвиняемому грозит смертная казнь
Руководителям профсоюза работников радиоэлектронной промышленности дали 4 года
Из-за бешеного ежика в Скиделе объявили карантин
В лесу Партизанского района был взрыв: там нашли танковый снаряд
За селфи на крыше чужого «Запорожца» на подростков в Жодино завели уголовное дело
Станет дороже: с 1 ноября у лоукоста Ryanair изменятся правила провоза багажа
В Минске нашли подростка, который сбежал из детдома