Арина Соболенко впервые в карьере выиграла турнир категории «Премьер» WTA
Белоруска Арина Соболенко (25 номер в рейтинге WTA) выиграла первый в карьере титул на турнирах категории «Премьер». В финале турнира в Нью-Хейвене наша теннисистка обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (30 WTA) — 6:1, 6:4.
Арина Соболенко (Беларусь, 25) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — 6:1, 6:4
Благодаря победе Соболенко получит 136.580 долларов (без вычита налогов) призовых и 470 рейтинговых очков, благодаря чему с понедельника войдет в топ-20 рейтинга WTA.
Ранее лишь две белоруски выигрывали турниры подобного ранга: Наталья Зверева и Виктория Азаренко.
Об Арине Соболенко стали говорить после ее успехов на Кубке Федерации.
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За последнее время она солидно прогрессировала и обыгрывала теннисисток из топ-10 мирового рейтинга: Каролину Плишкову, Карлину Гарсию, Каролину Возняцки, Перту Квитову.
Перед финалом Арина говорила, что намерена себя побаловать вредной едой после решающей игры.
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нью-Хейвен и побалует себя фастфудом в случае победы
Ее путь в финал был трудным. Чего только стоил матч с Гавриловой, когда Соболенко была в отчаянии и бурлила эмоцими, что стало достоянием общественности (диалоги с тренером Дмитрием Турсуновым).
Тренер - Арине Соболенко: «Хочешь, ударь меня»
Арина, поздравляем и ждем новых успехов!
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