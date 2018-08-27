Арина Соболенко: чемпионка, красавица и любительница Инстаграма

В субботу Арина Соболенко выиграла свой первый турнир WTA в одиночном разряде и стала третьей белорусской теннисисткой кому удалось такое достижение (вслед за Натальей Зверой и Викторией Азаренко).

Арина Соболенко впервые в карьере выиграла турнир категории «Премьер» WTA

Благодаря победе она вошла в топ-20 мирового рейтинга.

- Сейчас очень счастлива. Я запомню этот день на всю жизнь. Всем спасибо за поддержку. Команда ...вы знаете всё, - сказала Соболенко.

Арина с заветным трофеем. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Теннисистка побаловала себя пиццей и уже намерена штурмовать высоты US Open.

После победы на турнире в Нью-Хейвене Арина побаловала себя пиццей. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Пока же мы выбрали самые яркие фото из инстаграма Арины, чтобы показать, какая есть у Беларуси теннисистка, чемпионка, красавица.

Прекрасный вид. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина родилась в Минске, а сейчас в постоянных разъездах по теннисным турнирам. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Редкая минута между тренировками и матчами для релакса. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Яхты и море - теннисистка любит такой вид восстановления после нагрузок. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Небо, море, солнце, Арина. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина вполне могла бы работать и моделью. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

По этому фото и не скажешь, что у теннисистки непростой характер. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna