Выходные в Минске 25 и 26 августа: роковая классика и забег с девушкой на спине

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-24T11:21:35+03:00

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- Выступление групп «Машина времени», «Крамбамбуля», «Песняры», «Крама», много активностей ожидают гостей фестиваля «ХмельновFEST» в предстоящую субботу. Мужские развлечения - брутальный забег с любимыми девушками на спине, рыбалка голыми руками, женские - мастер-классы по росписи пряников, кружек и изготовлению фирменных брошек. Для детей - мегагорки, аниматоры. И обязательно вкусная еда.

25 августа, с 12.00, сквер около гостиницы «Беларусь». Билеты: от 7 руб., дети до 12 лет - бесплатно.

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- В предстоящую субботу заканчивается долгоиграющий проект «Классика у Ратуши c velcom». Последний концерт «Классика встречает рок» представит Президентский оркестр Беларуси, который участвует в этом проекте впервые. Мощные переборы гитарных струн и мелодичность скрипичной музыки подарят истинное наслаждение меломанам и поклонникам роковых хитов.

25 августа, 20.30, пл. Свободы. Вход свободный.

В предстоящую субботу заканчивается долгоиграющий проект «Классика у Ратуши c velcom». Фото: Никита Федосик.

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- Праздник армянской культуры «Золотой абрикос» в Верхнем городе также пройдет в субботу под слоганом «С Араратом в сердце!». На один день площадь Свободы превратится в небольшой уютный армянский дворик. В программе: с 12 до 13 часов мастер-класс по армянским танцам, с 15.30 до 17.00 - вступление армянских музыкантов и артистов, в том числе этно-джаз-группы «Микаэл Восканян и друзья». Кулинарный мастер-класс с дегустацией с 12 до 17 часов. Будет много спорта - футбольная, теннисная зоны, турнир по шахматам. Не заскучают на празднике и малыши.

25 августа, 12.00 – 22.00, Верхний Город. Вход свободный.

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- В Ботаническом саду весь субботний день будет греметь «Первоклассный праздник» для семей, где есть школьники: научное шоу, школа запуска воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, анимационные игротеки, мастер-классы, концертная программа от детских коллективов.

25 августа, 11.00 – 20.00, Ботанический сад. Билеты: 4 - 7 руб., бесплатно для детей до 5 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп.

В Ботаническом саду весь субботний день будет греметь «Первоклассный праздник».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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- В программе Большого семейного фестиваля, который состоится в выходные дни в ТРЦ «Галерея Минск» - большой концерт, консультации медиков, юристов, психологов, мастер-классы.

25 и 26 августа, 12.30 – 18.00, ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9). Вход свободный.

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- На празднике «Прокачай свой скилл» в ТРЦ «Титан» можно будет пройти увлекательный квест. Здесь представят и научное шоу от музея наук «Квантум», концерт, детское кулинарное шоу, ростовые куклы, аквагрим, гонки на самокатах, джампинг.

25 августа, 12.00 – 15.00, ТРЦ «Титан». Вход свободный.

Музей наук «Квантум» приглашает на красочный праздник.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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- Последний летний культурный маркет «Делай - будет» - это выставка-продажа интересных вещей белорусских мастеров. Можно просто ходить, смотреть, удивляться, наслаждаться и вдохновляться.

25 августа, 13.00 – 22.00, культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Вход свободный.

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- В воскресенье здесь же фестиваль турнирных игр «Культ игры». Будут играть во все, в том числе домино, настольный теннис, настольный футбол, крестики-нолики, камень-ножницы-бумага, собирать кубик Рубика.

26 августа, 14.00 – 21.00, культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Вход свободный для болельщиков, а если хотите стать участником - готовьте 5 руб.