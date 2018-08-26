Как в Бресте в центре города доили корову и, сидя на соломенных тюках, ели бесплатное мороженое

СЕГОДНЯ 21:11 2018-08-26T21:11:22+03:00

В областном центре на праздник молока собрались тысячи людей, где каждый мог найти себе развлечение по вкусу [фото + видео]

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Традиции душевных взаимоотношений

Тот, кто хоть раз побывал на уже традиционном семейном фестивале «Облака молока», точно знает, что настоящие традиции - это умение общаться, желание слышать друг друга, а также стремление помогать тем, кто в этом нуждается.

Первый масштабный фестиваль молока стартовал всего три года назад, но уже успел полюбиться своей красочностью и душевностью. Организатор феста - дружная и неравнодушная компания «Савушкин продукт» - подарил брестчанам возможность отметить День города с размахом, который не снился даже жителям столицы.

Много лет компания «Савушкин продукт» является брендом «Достояние республики» наряду с БелАЗом и «Мілавицей», это случилось еще на старте развития флагмана молочной отрасли страны. Секрет успеха компании, по мнению гендиректора предприятия Александра Савчица, в современных технологиях, высоком качестве продукции и сплоченной команде специалистов, которые любят свое дело и заботятся о покупателях.

Главное - ко всему относиться с душой!

Такого принципа придерживается руководство компании «Савушкин продукт», а потому даже при организации праздников все продумывается до мелочей. «Облака молока» - это семейное мероприятие, а значит, удовольствие от происходящего должен получать каждый член семьи независимо от пола и возраста. Шесть тематических пространств, которые с любовью называют облаками, - каждый год разные, но объединяет их одно - вкус настоящего свежего молока.

В этом году фестиваль не изменил своим традициям:

- В молочном университете на облаке «Савушкин» можно было узнать, как делают вкусную и натуральную продукцию компании. Самые любознательные смогли даже побывать на производстве, а еще - посидеть за рулем современного молоковоза и попробовать свои силы в конкурсе на «Лучшего дояра».

- Поклонников эпохи позднего средневековья ждало облако «Брест-Литовск»: танцы в традиционных нарядах того времени, мастер-классы по изготовлению этнических украшений и выступление уличного театра «Батлейка». А еще корчма с национальными белорусскими блюдами! Никто из пап не остался без любимых клецек на шкварках и драников со сметаной.

- А вот мамы, думающие о фигуре и правильном питании членов своей семьи, смогли пообщаться со специалистами по здоровому образу жизни. На облаке «Оптималь» нутрициологи делились секретами грамотного составления ежедневного меню, а также рассказывали о роли молока в рационе. Еще здесь можно было посетить мастер-класс по пилатесу и насладиться полезными коктейлями в смузи-баре.

- На облаке «Теос» гостей фестиваля ждали конкурсы и головоломки, которые дали возможность каждому продемонстрировать силу и здоровье, а также сплотить членов своей семьи или просто найти новых друзей.

- Но все же, пожалуй, самой веселой и шумной зоной на фесте стало облако «СуперКид». Мастер-классы по поделкам из бумаги и уроки рисования пришлись по вкусу юным творческим натурам. Музей занимательных наук «Экспериментус» подогрел интерес к физике и логике. Мини-скалодром и батуты смогли правильно распределить энергию непосед. А вот мини-городок с игрушками и гигантским конструктором удивил не только детей, но и старших членов семей.

- В жаркий июльский день каждый смог найти прохладу на облаке «Юкки». Однако чтобы получить мороженое из настоящих свежих сливок бесплатно, требовалась смекалка. Всех, кто решился пройти увлекательный квест, ждала сладкая награда.

- Не только сладкоежки, но и гурманы всех мастей смогли по-настоящему оторваться в этот день в зоне фуд-кортов (их было 35), а также зайти в молочное кафе от компании «Савушкин». Молодежи особенно приглянулся скейт-парк: начинающие скейтеры, трюковые велосипедисты и любители самокатов смогли потренироваться в освоении разных препятствий и трамплинов. Сердцем же фестиваля стала главная площадь городского парка с молочными часами и малой сценой для мини-диско. Весь день в режиме нон-стоп настроение гостей поддерживали танцевальные студии и кавер-бенды. Молочный фест завершился концертом с участием звезд белорусской эстрады и большим праздничным салютом.

«Облака молока» - посланники добра

«Савушкин продукт» - действительно неординарная компания. Предприятие не только совершенствует производство и дарит яркие эмоции посредством праздников и подарков, оно еще активно занимается благотворительностью.

Один из городских парков Бреста, тот самый парк Мира, где проходит фестиваль «Облака молока», компания взяла под крыло. За несколько лет парк существенно преобразился: на территории появилась благоустроенная и яркая детская площадка, ставшая любимым местом отдыха неугомонных ребятишек и их мам. Кстати, в нынешнем году она дополнилась новыми интересными объектами. А для подростков и молодежи построена современная беседка и необычной формы скамейки с Wi-Fi. Так что теперь в парке можно спрятаться от непогоды или яркого солнца, постоянно оставаясь в сети. И, как говорят в компании «Савушкин», это только начало. Парк будет обновляться и следующий фестиваль встретит в абсолютно новом обличье.

А еще, по мнению организаторов феста, если человек хочет быть счастливым, он должен уметь помогать другим. Именно поэтому ежегодно на площадке фестиваля работает благотворительная лавка, в которой продаются фестивальные сувениры. А вырученные за них средства направляются в качестве помощи больным детям. В этом году участники и гости форума помогали девятилетней Лизе Рубель, у которой диагностирован детский церебральный паралич.

Менять мир к лучшему

Грандиозный фестиваль молока, который помогает людям научиться простым истинам здоровья и хорошего семейного отдыха, вернется еще не раз. Как показывает статистика, количество гостей растет с каждым годом в геометрической прогрессии. В этом сезоне «Облака молока» посетили около 50 тысяч человек. Организаторы обещают, что к тысячелетию Бреста парк Мира и Детский городок станут одними из лучших мест отдыха. А все те, кто работает в компании «Савушкин продукт», признаются, что им нравится преображать мир к лучшему.