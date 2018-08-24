Минчане жалуются: «Не можем ночью спать – поезда и громкоговорители мешают!»

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-24T15:19:54+03:00

Когда минчане хотят возмутиться на весь город или кого-то похвалить, сделать доброе дело – они звонят в редакцию «Ва-банкъ», на «Городскую молву». И вот что мы услышали за последние две недели…

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«Зачем губить здоровые растения?»

Варварской обрезке подверглись декоративные кусты и цветы возле второго подъезда дома №9? корп.1 по ул. Жуковского. По словам Валентины, жильцы не добились ответа на вопрос, кто и зачем это делает. «У нас больше машин во дворе, чем листьев на оставшихся ветках жасмина и роз, - восклицает читательница. - И на наши посадки покушаются регулярно: прошлой осенью и нынешней весной тоже обрезали, а сейчас дорезали… Зелени в городских дворах и так немного, зачем губить здоровые растения?»

«Хозяева собак нас не понимают»

«В микрорайоне Юго-Запад-1 бегает черная среднего размера собака с солидным ошейником без намордника и поводка, подбегает к прохожим, ластится. Но мой трехлетний внук ее пугается и прячется за бабушку, - рассказывает Вера Ивановна. – Когда я возмущаюсь, слышу в ответ, что собака добрая и не кусается. Но не все маленькие дети это понимают. А гораздо хуже то, что многого не понимают взрослые хозяева собак. За три года я только дважды видела, как одна хозяйка убирала отходы за своей собачкой. А собак в районе много выгуливают. Как достучаться до сердец любителей животных, что дети и взрослые не хуже их подопечных и не должны дышать воздухом, в котором летает вычесанная и выброшенная на ветер шерсть и запах собачьих экскрементов?»

«У нас ночью не поспишь»

«Не можем ночью нормально спать, - жалуется Николай с ул. Казинца,76. - Наш дом (и не только) находится рядом с сортировочной железнодорожной станцией. К тому, что грузовые составы то тормозят, то трогаются, мы уже за много лет привыкли. Но к тому, как громко кричит громкоговоритель, привыкнуть невозможно. Если окна ночью в жару открыты, то нормально не поспишь. Неужели в наш век высоких технологий нет переговорных устройств, чтобы не беспокоить жильцов ближних домов, которым надо утром на работу?»

Зубной протез не находили?

Около месяца назад в районе парка Челюскинцев (или где-то в электричке) был утерян зубной протез на верхнюю челюсть. Мало того, что вещь дорогая, так еще и долго изготавливается по индивидуальному заказу. Если вы нашли эту совершенно бесполезную для вас, но такую жизненно важную для кого-то вещь – сообщите в редакцию. Телефон женщины, которая обратилась к нам с надеждой найти свой протез, в редакции.

Напоминаем, что раз в месяц мы будет публиковать объявления о потерянных вещах, представляющих какую-то особенную ценность для их хозяев. И хоть никто так и не сообщил о найденных серебряных колечках, о потере которых до сих пор переживает Юлия, мы верим, что большинство наших читателей – люди ответственные и порядочные.

Находки

Кошелек (скорее всего, женский) найден утром 23 августа в 42-м автобусе.

Очки в футляре найдены 27 июля на остановке «Спортшкола».