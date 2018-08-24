Кубинские артисты из белорусской деревни: «Гастролируем по миру, а в свободное время сажаем картошку»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-24T15:16:16+03:00

Барбара и Эдуардо родом с Кубы, шесть лет назад они решили переехать в Беларусь. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Барбара и Эдуардо родом с Кубы, однако их зажигательные танцы и песни известны чуть ли не во всем мире. Шесть лет назад они переехали в Беларусь. Здесь сыграли свадьбу, нашли свою публику и даже обзавелись собственным домом в деревне [фото + видео]

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«До приезда мы ничего не знали о Беларуси»

Деревня Волошево находится в получасе езды от города Слуцка. На вид она ничем не отличается от любого другого поселка: тихая улица, деревянные домики, запах свежескошенной травы. О том, что здесь живет известный дуэт, сразу и не поймешь: ни ярких фасадов, ни кубинского флага. Зато как выделяются на этом фоне хозяева дома! У калитки нас встречает Эдуардо в ярко-оранжевой майке и очках в салатовой оправе, а рядом с ним - Барбара в кепке со стразами и в голубом платье с пайетками.

В деревне Волошево Слуцкого района они Барбара и Эдуардо живут около двух летФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Вы еще посмотрите наши концертные костюмы, - говорят они и проводят нас в дом. - Мы их делаем сами, покупаем ткани, аксессуары. На одно платье может уйти 800 - 900 долларов! В других странах спрашивают, где это купили. Отвечаем, что в Беларуси - все удивляются.

На диване в комнате - короткие и длинные платья, расшитые стразами, корона с огромными перьями, на полу - туфли с шипами и 16-сантиметровыми шпильками. На экране компьютера транслируются фрагменты выступлений кубинской пары: на фестивалях, концертных площадках, в телестудиях.

Впервые в Беларусь они приехали тоже на выступление. В 2012 году популярную на Кубе певицу Барбару Граве де Перальта пригласили выступить на фестивале «Славянский базар в Витебске»Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Впервые в Беларусь они приехали тоже на выступление. В 2012 году популярную на Кубе певицу Барбару Граве де Перальта пригласили выступить на фестивале «Славянский базар в Витебске». Вместе с ней поехал ее продюсер, известный кубинский теле- и радиоведущий Эдуардо Феррер Санчез.

- Мы ничего не знали о Беларуси. Когда предложили, не могла решить, ехать или нет, - говорит Барбара. - Посмотрела запись фестиваля - впечатлило, что сцена большая, много света. Решили согласиться. Когда здесь оказались, были впечатлены - такой сервис, много интересных людей, теплая публика.

Кубинцы рассказывают, что тяжелым испытанием для них стала белорусская зимаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Когда фестиваль закончился, артисты уехали обратно на Кубу. Но кубинская певица так понравилась публике, что организаторы стали приглашать ее выступать и в Минске. Вместе с ней ездил и Эдуардо.

- Нас приглашали на концерты в Минск, - продолжает он. - Мы создали свой дуэт, решили попробовать выступать вместе - публике понравилось. Так мы стали работать и в Беларуси, и на Кубе.

«С гастролями объездили всю Беларусь»

Спустя полгода после фестиваля кубинская пара решает переехать в Беларусь. Они оформляют визы, снимают квартиру в Минске.

- У нас постоянно спрашивают, почему мы здесь, - улыбается Эдуардо. - На Кубе не знают, что это за страна, часто путают с Россией. Я объясняю, что хоть языки и одинаковые, но это две разные страны. Мне нравится Беларусь! У вас красиво, спокойно, мы с публикой понимаем друг друга. Поэтому мы подумали: а почему бы не пожить и не поработать здесь?

Артисты говорят, что костюмы они делают сами, на одно платье может уйти 800-900 долларовФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- В Гаване у вас было все: дом, родные и друзья, популярность. Не было ли страшно переезжать в неизвестную страну?

- Мы знали организаторов концертов и других кубинцев, переехавших в Беларусь. Стали думать, как проводить наши выступления, слушали радио, чтобы понять, какую музыку любят белорусы. Люди постепенно узнавали, кто такие Барбара и Эдуардо. Выступлений становилось все больше.

- Не стесняются белорусы танцевать под кубинские ритмы?

- Мы все делаем с сердцем. И люди заряжаются, начинают танцевать, подпевать! Это настоящее счастье. Нам не важны деньги, мы хотим, чтобы люди танцевали и улыбались… При этом у нас много выступлений в Литве, Польше, Германии, Испании. Бывает, что по несколько раз в неделю выступаем. С гастролями мы объездили практически всю Беларусь.

Сейчас в доме Барбары и Эдуардо есть отопление, однако еще недавно им приходилось самим топить печкуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В Минске они решились еще на один серьезный шаг - сыграть свадьбу.

- Мы уже 16 лет вместе, но поженились в Беларуси 4 года назад, - говорит Барбара. - Когда жили на Кубе, откладывали свадьбу, было много работы. Здесь мы часто выступали на свадьбах, видели, какая красивая церемония. И я сказала Эдуардо: «Я тоже хочу!» Мы обвенчались в Красном костеле Минска, было невероятно!

Барбара и Эдуардо вместе уже 16 лет, но пожениться решили именно в Беларуси Фото: личный архив

Со временем эмоциональные кубинцы поняли, что жить в съемной квартире им некомфортно.

- Мне нравится Минск, красивый и уютный город. Но была проблема - наши репетиции. Поймите, мы с Кубы, нам нравится громко разговаривать, петь и танцевать, - говорит Эдуардо. - Было такое, что соседи даже стучали по батареям. Мы поняли, что это невозможно, стали искать дом за городом.

- Начали копить деньги. Выбирали дом в районе Солигорска или Слуцка: здесь постоянно выступали, у нас здесь много знакомых, - дополняет Барбара. - Хотели, чтобы дом был не один на улице. Когда увидели этот дом, поняли, что купим именно его!

Свадьба Барбары и Эдуардо прошла в Красном костеле в Минске Фото:личный архив

«Соседи показывали, как вести огород, делились рассадой»

Так Барбара и Эдуардо поселились в деревенском доме. Приезд столь яркой пары для местных жителей стал неожиданностью.

- Они были в шоке, я ведь еще и темнокожий, - смеется Эдуардо. - С нами стали знакомиться, расспрашивать, и теперь мы хорошо со всеми общаемся. Бывает, что нас нет дома, соседи беспокоятся, звонят, мол, где вы? Есть известная фраза на Кубе: «Соседи - ваша первая семья», и мы считаем, что здесь мы ее обрели.

Сейчас они могут похвастаться не только своим домом, но и урожаем с огорода. На пороге у дома стоит несколько ведер с картошкой, свеклой, помидорами, огурцами - все это кубинцы вырастили сами.

На пороге у дома стоит несколько ведер с картошкой, свеклой, помидорами, огурцами - все это кубинцы вырастили сами.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Посадили еще клубнику, кукурузу, картошку. Не всегда получается следить за огородом, так как мы в разъездах. На Кубе огороды есть только у старшего поколения, - говорит Эдуардо. - В магазинах на Кубе нет семян - это проблема. А вот в Беларуси можем выращивать овощи. Мне нравятся помидоры, они более сладкие, чем на Кубе. С огородом нам помогают соседи, показывают, как нужно делать, делятся рассадой. Беларусь похожа на Кубу: здесь все натуральное, соседи помогают во всем.

- Нам здесь очень нравится: природа, спокойно все, - говорит Барбара. - На лето к нам приезжают мои сыновья: старшему 18 лет, младшему - 15. Им очень нравится в Беларуси, хотят сюда возвращаться. Они сейчас живут с папой в Португалии.

"Посадили еще клубнику, кукурузу, картошку. Не всегда получается следить за огородом, так как мы в разъездах", - говорит ЭдуардоФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А главным испытанием в Беларуси для кубинских артистов стала белорусская зима.

- На Кубе жарко все время, зимой - 18 - 20 градусов тепла, а все ходят в пальто и куртках. Зимовать в Беларуси оказалось очень трудно, было очень холодно, - говорит Эдуардо. - Надевали куртки теплые, шапки, перчатки. Когда купили дом, здесь не было отопления, только печка. Соседи научили протапливать дом, я это делал впервые в жизни!

- В Беларуси я в первый раз увидела снег, - делится с нами Барбара. - Мы тогда были в Минске, выходили из метро, а на улице лежит снег. У меня был шок, я еще говорю Эдуардо: «Пойдем обратно в метро». Сейчас привыкли.

Сейчас в доме Барбары и Эдуардо есть отопление, однако еще недавно им приходилось самим топить печкуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Хотим выступить на «Евровидении» от Беларуси»

За шесть лет жизни в Беларуси Барбара и Эдуардо научились говорить по-русски. И хоть их речь и сейчас не лишена акцента и порой в разговоре они переходят на испанский язык, на русском они говорят весьма уверенно.

- Во времена СССР в школе на Кубе преподавали русский язык. Я его учил с 7-го по 9-й класс. Но помнил пару слов вроде «привет», «спасибо», «пожалуйста». Знал алфавит, мог читать, но перевести не мог, - вспоминает Эдуардо. - По приезде в Беларусь мы много слушали радио, смотрели телевизор. Помогали друзья, соседи.

Барабара и Эдуардо выступают с гастролями по всему миру, а в свободное время занимаются огородомФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Первое время были, наверное, трудности в быту из-за незнания языка?

- Да, мы приходили в магазин и не понимали, что написано на упаковках, не могли разобраться в ценах. Тогда еще в Беларуси были старые деньги (до деноминации. - Ред.). А на Кубе деньги были - один песо, два песо. И представьте, в магазине мы увидели колбасу за 38 тысяч! - смеется Эдуардо. - Мы были в шоке - неужели здесь все так дорого?! Потом разобрались. К тому же на Кубе до сих пор еду можно получать по талонам, как в СССР. Тут же все покупаем сами, выбор большой.

Кубинцам очень полюбилась местная кухня, они любят готовить драники, блины. На зиму они приготовили баночку маринованных огурцов, рецепт подсказали соседиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Специально для белорусской публики Эдуардо и Барбара исполняют на выступлениях песню «Касіў Ясь канюшыну» в латиноамериканской обработке.

- Люди это обожают! Причем не только в Беларуси, но и на Кубе. Там знают и другие песни времен СССР: например, «Катюшу» или «Пусть всегда будет солнце», - говорит Эдуардо. - Очень хотим выступить на «Евровидении» - попробуем в следующем году, когда получим вид на жительство, ведь мы планируем остаться здесь жить. Мечтаем исполнить на «Евровидении» песню на белорусском и испанском языках - возможно, это бы впервые принесло Беларуси первое место на этом конкурсе, и мы бы прославили страну, которая нас так тепло приняла.