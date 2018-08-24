Грузины, которые увековечены в названиях улиц Минска - от генерала до курсанта

СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-24T15:19:18+03:00

В Минске 1 сентября пройдет «Тбилисоба» - большой праздник грузинской культуры. А где еще в белорусской столице есть уголки «с грузинским акцентом»? Мы нашли несколько улиц…

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В Минске есть несколько улиц, названных в честь выдающихся грузин разных эпох.

Петр Иванович Багратион

Русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года, представитель древнего рода грузинских царей Багратионов.

В Минске его именем названа улица в Партизанском районе и два переулка рядом с ней. На улице Багратиона расположен отдел МЧС Партизанского района, одна из недорогих городских бань. Но, пожалуй, одно из самых интересных мест не только на этой улице, но и во всем районе – это музей криминалистики на территории следственно-экспертного факультета Академии МВД на ул. Багратиона, 85. Среди его экспонатов, связанных с совершенными в Беларуси преступлениями, есть и оружие, и фальшивые деньги, и хитроумные приспособления «несунов», и многое другое. Экскурсии организуются по предварительной записи.

Серго Чигладзе

Участник Великой Отечественной войны, пулеметчик. Родился в Имеретии (историческая часть Грузии), где работал на руднике. В 24 года он героически погиб в бою в Гомельской области, где и похоронен в братской могиле (д. Дуброва). Герой Советского Союза.

Именем Серго Чигладзе названа улица в микрорайоне Масюковщина. На доме №4 установлена мемориальная доска с надписью: «Улица названа именем Героя Советского Союза Чигладзе Серго Гедевановича, сына грузинского народа, совершившего бессмертный подвиг в годы войны с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение Белоруссии в феврале 1944 года».

Один из самых известных объектов находящихся на этой улице – наркологический диспансер.

Серго (Григорий Константинович) Орджоникидзе

Советский государственный и партийный деятель, один из организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 1917 г. В 20-30-е годы поднимал промышленность, курировал великие стройки того времени, за что его назвали «командарм тяжелой индустрии».

В Минске его именем названа не только улица в Заводском районе (мемориальная доска установлена на доме №1), но и целый завод - Минское производственное объединение вычислительной техники им. Орджоникидзе, где в 1960 году был выпущен первый белорусский компьютер.

Дмитрий Гвишиани

Родился в Бресте. Учился в Военной академии Республики Беларусь. В августе 1999 года, возвращаясь домой, попал в эпицентр ЧП – в поезде Минск-Брест начался пожар, и Дмитрий вынес из пламени на руках несколько человек. Сам серьезно пострадал при взрыве топливного бака, и спасти его не удалось. Посмертно награжден орденом «За личное мужество».

На территории Военной академии Дмитрию Гвишиани установлен памятник. Он навечно зачислен в списки личного состава 1-го взвода 2-го курса общевойскового факультета академии. Недавно именем курсанта Гвишиани названа улица в новом жилом комплексе микрорайона Восточный. Здесь же установлена мемориальная доска.

На праВах досье

- В июне 2007 года в Минске начало свою работу Посольство Грузии в Республике Беларусь.

Находится оно на пл. Свободы, 4. www.belarus.mfa.gov.ge

- В 2015 году Минск и Тбилиси стали городами-побратимами. В этом же году в Минске впервые прошел фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба».

- В Беларуси действуют три зарегистрированных национальных грузинских организации: Гродненское общественное объединения грузин, Могилевское городское общественное объединения «Грузинская община «Иберия» и Грузинское культурно-просветительское общество «Мамули» со штаб-квартирой в Минске, имеющее статус республиканского.

ОбразоВательное пространство

Где учатся говорить и танцевать по-грузински?

Под эгидой общества «Мамули» в Республиканском центре национальных культур организованы курсы грузинского языка, обучение народным танцам Грузии и мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Присоединиться к «Мамули» могут не только грузины, временно или постоянно проживающие в Беларуси, но и белорусы, которым интересны традиции, история и культура Грузии. Для этого надо написать заявление, рассказать, почему вы хотите стать членом объединения, как готовы участвовать в его деятельности, и отправить его на электронную почту mamuli.minsk@gmail.com

Хотите попробовать воспроизвести на письме эти затейливые грузинские буквы? Для таких любознательных на сайте www.mamuli.by есть специальные прописи для начинающих!

Грузинский алфавит входит в пятерку самых красивых алфавитов мира, наряду с бирманским, сингальским (Шри-Ланка), тагальским (Филиппины) и ханакарака (Индонезия). В честь него в Батуми возведена 130 метровая башня, на которой по спирали запечатлены все 33 буквы грузинского алфавита.

Скоро открыВается

Возле Комаровки откроют торговый дом Грузии

На улице Куйбышева, 68 будет торговый дом Грузии. По словам чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Беларусь Валерия Кварацхелия, торговый дом откроют до конца года и представлены там будут только качественные грузинские продукты - вина, сыры, приправы, сладости, в том числе знаменитая чучхела. В торговом доме планируют устраивать музыкальные вечера, приглашая хороших грузинских исполнителей, дегустации.