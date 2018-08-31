Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия: «У грузин сейчас стало модно работать в Беларуси»

- Я начал работать в Беларуси всего лишь полгода назад. Сразу не думал, что мне здесь так понравится. Потому что приехал зимой, а это не очень комфортное время для грузина. Но сейчас я даже не сомневаюсь, что нахожусь в прекрасном городе, прекрасной стране, - рассказывает Валерий Кварацхелия. - Народ здесь очень гостеприимный. Думаю, что белорусское гостеприимство на уровне грузинского. А самое главное - добродушное, очень хорошее отношение к Грузии. Это чувствуется и у обычных людей, и в высших эшелонах власти, что очень важно для посла, который работает здесь. Лет пять-семь назад было много проблем. Никто не знал, как простроить элементарную логистику, чтобы отсюда привезти что-то в Грузию. Сегодня это все реально, все построено. Растет товарооборот, культурные отношения, число белорусских туристов в Грузии. А у грузин даже сейчас стало модно работать в Беларуси. Апогей таких отношений - фестиваль «Тбилисоба», который состоится 1 сентября.

- Что особенного будет в этом году на «Тбилисобе»?

- Этот год особенный для Грузии – столетие независимости страны. К этой дате приурочены и дни культуры Грузии в Беларуси. Они начнутся 31 августа показом кинофильмов грузинских в столичном кинотеатре «Москва». 1 сентября в Верхнем городе с утра до полуночи пройдет «Тбилисоба», где будет грузинская еда, будут учить грузинскому языку, грузинским танцам, грузинской борьбе, грузинскому футболу. Приезжает мэр города Тбилиси, известный футболист Каха Каладзе, а с ним 16 человек из тбилисской мэрии. Будем совмещать приятное с полезным. Кроме участия в «Тбилисобе», мэр хочет посмотреть производство белорусских автобусов и другие предприятия. У вас город очень зеленый, много цветов. Я попросил, чтобы тбилисской делегации показали, где выращивают цветы, как это все делается.

В Тбилиси жизнь не затихает 24 часа в сутки. Поэтому в мэрии даже создали департамент ночной жизниФото: Раиса ЮДИНА

Традиционный концерт будет особенным. Приезжают легендарные артисты: известные во всем мире ансамбли «Грузинские голоса», «Эрисиони, Нино Катамадзе.

«Когда я попросил Нино Катамадзе приехать в Минск, она сказала: «У меня гастроли в Германии, но я обязательно приеду»

- Как вам удалось уговорить Нино Катамадзе выступить бесплатно? Билеты на ее концерты обычно стоят немало, что, впрочем, не мешает собирать аншлаги…

- Мы давно с ней дружим. Я ее знаю с тех пор, когда она была начинающей певицей. Чуть-чуть помогал. И когда позвонил и попросил приехать на фестиваль в Минск, она сказала: «У меня гастроли в Германии, но один день я найду и обязательно приеду. Дайте только три дня, чтобы я уладила эту ситуацию». Личные отношения многое решают, как всегда, в Грузии. Так же было и с «Эрисиони». Руководитель ансамбля - Джемал Чкуасели, великий грузин, мой очень близкий друг.

- Вы, грузины, такие дружные, что можно просто позавидовать…

- Да. Но дружба - это серьезная работа, круглые сутки. Кто-то позвонит в два часа ночи или ранним утром - ты должен пойти, помочь, быть рядом. Если так - у тебя много друзей. Если ты ленишься, не хочешь это делать – не имеешь друзей.

- А что, по-вашему, самое приятное в белорусах?

- Очень доброжелательные, спокойные. После бурной грузинской жизни для меня здесь как рай. Вот, например, на моих глазах на проспекте Независимости авария случилась. Из-за одного водителя три машины сильно пострадали. Я думаю - ну сейчас начнется! А все водители вышли, стали и слова друг другу не сказали. Я представил, что было бы, если б это случилось в Тбилиси!

«Надеюсь, через год в Минске будет больше хороших грузинских ресторанов»

- Какие у вас в Минске любимые места, где душа радуется и отдыхает?

- Парк Победы. У меня уже 20 лет утренняя ходьба – ежедневное занятие. И парк очень подходит для этого – чистое, ухоженное, прекрасное место. Очень нравится маленькая кафешка рядом с посольством – там изысканно готовят, всегда какие-то новые невероятные рецепты. Начал в гольф играть немножко в Минске. Раньше занимался большим теннисом, решил с возрастом поменять на более спокойный спорт.

Одно из мест Грузии, где стоит обязательно побывать - древняя столица Мцхета. Здесь открывается вид на то место, где, как писал Лермонтов "...шумят, сливаясь, будто две сестры, струи Арагвы и Куры"Фото: Раиса ЮДИНА

- А грузинские рестораны в Минске вам нравятся? У нас правильно готовят хинкали и другие ваши национальные блюда или это «вариации на тему»?

- Есть рестораны, куда нельзя заходить. Там не отравишься, но вкус грузинских блюд у них совершенно другой. Есть рестораны, в которые я хожу. Но как посол не могу сейчас кому-то делать рекламу или антирекламу. Мест, где можно попробовать настоящую грузинскую кухню, в Минске пока мало. Но, слава Богу, есть желание грузинских рестораторов открывать здесь бизнес. Надеюсь, через год в Минске будет больше хороших ресторанов.

«Здесь город в 10 часов вечера уже засыпает, а в Тбилиси в два часа ночи можно попасть в пробку»

- Чего еще Минску не хватает кроме мест, где можно отведать настоящие грузинские блюда?

- Радует, что появляются пешеходные улицы. Надо больше таких мест делать. В Бресте есть огромная улица пешеходная - она шикарная. Там даже не обязательно что-то – можно просто сидеть наблюдать. Находишь много характеров, много разных людей - это очень интересно.В Тбилиси жизнь ночью настолько оживленная, что в мэрии сделали департамент ночного города. Возглавляет его очень известный музыкант. Он будет развивать ночную жизнь – и развлечения, и маршруты транспорта. Вот этого, пожалуй, в Минске не хватает. Здесь город в 10 часов вечера уже засыпает, на улице очень мало людей и тишина. Это мне пока непривычно. В Тбилиси в два часа ночи можно попасть в пробку. А это значит, что город живет 24 часа в сутки. Это же интересно!

- В Минске готовится к открытию грузинский торговый дом. Там будет что-то такое, чего сейчас нет в белорусских магазинах?

- Будут натуральные грузинские продукты. В основном те, которые белорусы еще не знают. Много будет винных компаний, которые пока здесь не представлены. Будут грузинские сыры, соусы, приправы, соки, варенья и настоящая чурчхела. Грузинская чурчхела не может быть зеленого или желтого цвета! У нее могут быть только разные оттенки красного или коричневого. Я первый раз увидел зеленую чурчхелу в Минске! В грузинском торговом доме мы постараемся устраивать музыкальные вечера, дегустации продуктов и вина грузинских. Это будет приятный уголок Грузии.

«В Грузии собирают белорусские лифты. Надеюсь, и автобусы будем вместе выпускать»

- Раз логистика у нас наладилась, то белорусские товары тоже, наверное, неплохо представлены в Грузии?

- В Тбилиси уже, по-моему, шесть магазинов белорусских продуктов. Они очень популярные. Особенно молочные - люди знают дни привоза и специально ждут их. В Грузии привыкли, что белорусские продукты - это качество. Есть мебельные большие магазины белорусские. В Грузии открыто предприятие, где собирают белорусские лифты. Я надеюсь, и автобусы будем вместе выпускать. В Грузии много желающих иметь хорошие братские отношения с регионами Беларуси. Вот Кахетия с Минской областью побратимы. Сейчас я смотрю, с кем могла бы породниться Мегрелия - область в Западной Грузии, откуда я родом.

Посольство Грузии в Минске открылось в 2007 году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы только полгода в Беларуси, а уже столько всего сделано…

- По профессии я врач (до приезда в Беларусь Валерий Кварцхелия работал заместителем министра здравоохранения Грузии - РЕД.), и работал всегда очень много. И сюда я не на пенсию приехал, а работать. Здесь люди работали до меня, и прекрасно работали. Но я хочу сделать еще больше для развития отношений Грузии и Беларуси. Многое уже получилось, много еще будет сделано.

- Что бы вы посоветовали посмотреть Грузии в первую очередь? Кроме того, о чем мы наслышаны с детства – Тбилиси, Батуми…

- Тбилиси - уникальный красивейший город, который надо посмотреть. И Батуми. Обязательно надо посмотреть Мцхету – это древняя столица Грузии, ее грузинским Иерусалимом еще называют. Обязательно надо съездить в горную Тушетию. Туда сложно добраться, но если доедешь - окажешься совсем в другом мире. В Грузии есть пещеры, которые надо обязательно посмотреть, каньоны красивейшие, есть настоящая пустыня, есть места, где летом можно на лыжах кататься. Надо съездить в Кахетию, посмотреть, как вино делается – это же целая история. Вино пьется легко, а делается очень трудно. Много интересного. За три дня и даже за неделю Грузию не посмотришь.