Суд по делу Коржича: «Причина трагедии? Одни говорили, что это сделал сержант, другие - что он сам»

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-24T16:10:37+03:00

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В суде Московского района Минска продолжается судебное слушание по делу погибшего 21-летнего солдата Александра Коржича. На скамье подсудимых - трое сержантов: 23-летний Евгений Барановский, 20-летний Егор Скуратович, 22-летний Антон Вяжевич. Их обвиняют в получении взяток, злоупотреблении властью и краже. Напомним, рядового Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года. Следствие сделало вывод, что парня довели до самоубийства.

Утром в пятницу, 24 августа, в зале суда - всего 9 потерпевших военнослужащих.

Потерпевшие солдаты продолжают давать показания о неуставном поведении сержантов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первым допросили Владислава Козубовского. Суду он рассказал, как отдал свой сенсорный телефон в пользование сержанту Вяжевичу, а тот отдал его своей девушке.

- Через месяц его вернули. Но пользовался я им недолго, поскольку произошел случай с Коржичем, все были в панике. И я отдал его на сохранение Вяжевичу, - вспоминает Владислав. - После того как его задержали, меня волновало, что будет дальше с моим телефоном.

О судьбе своего мобильного молодой человек до сих пор не знает.

Из зала суда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Когда я открыл посылку, сержант изъял половину сала»

Как и другие потерпевшие, Козубовский рассказал, что прежде чем пойти в магазин, он и его сослуживцы отпрашивались у сержанта, а тот в свою очередь указывал, что ему купить.

- Иногда Вяжевич писал на листике, что ему нужно. Конечно, свои личные средства он не выделял, и мы покупали все за свои деньги. (...) Чаще всего мы ходили в магазин группой.

Купленные продукты солдаты клали в тумбочку сержанту или отдавали ему в руки.

Стандартный набор, который солдаты покупали сержанту, состоял из «Роллтона», кофе, майонеза, сухариков, вафель и сигарет.

- Иногда мы шли с занятий, и Вяжевич задавал вопрос: "Кто хочет в чипок (магазин. - Ред.)?" (...) Он называл то, что ему надо.

На скамье подсудимых - трое сержантов: 23-летний Евгений Барановский, 20-летний Егор Скуратович, 22-летний Антон Вяжевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На вопрос прокурора, сколько всего вы потратили на Вяжевича, Владислав отвечает, что на сержанта уходило рублей десять:

- Для меня это было сильно затратно, - говорит молодой человек.

Сержант Вяжевич, по словам потерпевшего, отбирал и продукты из его посылок.

- Когда я открыл посылку, сержант изъял половину сала, - вспоминает солдат.

Заставляли солдат и отжиматься после отбоя. Кроме того, сам Козубовский расстилал и заправлял кровать Вяжевича:

- Как гласит устав, приказ начальника не обсуждается. Но я считаю этот приказ незаконным.

По словам Козубовского, Вяжевич, узнав приказ о стодневке (когда остается 100 дней до приказа об увольнении в запас отслуживших положенный срок. - Ред.), употреблял ночью спиртное.

- Наутро он был в нетрезвом состоянии. Он построил всю роту и рассказывал, как служил до этого. Говорил, чтобы в этот день дали ему спокойно отдохнуть. Предлагал, если очень надо, организовать девушек легкого поведения.

Сержантов обвиняют в получении взяток, злоупотреблении властью и краже.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Вяжевич сказал: «Это ты довел его до самоубийства».

Козубовский стал свидетелем разговора между Вяжевичем и Барановским.

- Это был разговор днем. Сначала Вяжевич предъявил претензии Барановскому, а потом, наоборот, Вяжевич сказал: "Это ты довел его до самоубийства". Барановский ему ответил почти точно так же.

Адвокат одного из обвиняемых уточнила, звучала ли фамилия Коржича и слово "самоубийство" во время этого разговора.

- Это было понятно, что они говорили о Коржиче. Дайте вспомнить, - потерпевший задумался.

- Я уверен, что речь идет о Коржиче. Но фамилии я не помню. Я не слышал и до чего довел... Это мои предположения, что они довели Коржича. (...) Все говорили, что это суицид.

Потерпевший уточняет, что в том разговоре Барановский говорил Вяжевичу, нецензурно выражаясь, что тот больше над ним издевался.

Молодой человек также вспоминает, что Барановский и Вяжевич часто ходили в магазин с Коржичем за его счет.

- Но точно утверждать не могу. Некоторые военнослужащие об этом говорили.

- Что вам известно о причинах трагедии? - спрашивает прокурор.

- На то время, когда я был в Печах, ходили разные слухи. Одни говорили, что это сделал сержант, кто-то говорил, что он сделал сам.

Потерпевший Виктор Мерзин рассказал, как его ударил сержант Вяжевич ладонью в область шеи.

- Как вы расценили это? Как себя почувствовали в этой ситуации? - спрашивает прокурор.

- Нормально, - отвечает Мерзин.

- Нормально? - удивляется гособвинитель. - Это нормальная ситуация, когда ваш непосредственный командир совершает такие действия?

Еще один потерпевший - Вячеслав Кучинский..

- Я попросил Вяжевича купить сенсорный телефон за 40 рублей, чтобы заходить в интернет. Он согласился, - говорит Кучинский.

Слушания продолжаются.

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