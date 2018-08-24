Зерна соберут меньше на 2 млн. тонн, но хлеб и пиво не подорожают

СЕГОДНЯ 16:54 2018-08-24T16:55:02+03:00

Зерновых в этом году соберут меньше, чем в прошлые годы. Но продукты от этого не подорожают. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Изменить размер текста: A A

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отчитались о том, как проходит кампания по уборке зерновых. Вернее, как она завершается. Так, на 23 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны уже с 96,4% запланированной площади. По стране намолочено 5,12 млн. тонн зерна. То есть убрать осталось всего 4% посевов. Увы, но будет примерно на 2 млн. тонн зерна меньше, чем в прошлом году. В 2017-м, по данным Белстата, было собрано почти 7,99 млн. тонн зерна. Однако чиновники уверяют: все в порядке.

- Хлеба в стране будет достаточно. Нам осталось 160 тысяч тонн зерна до выполнения государственного заказа. Будем с белым и черным хлебом, крупами, молоком и мясом - всем необходимым. Засуха, которая повлияла на урожай, не скажется на продовольственных полках и кошельке наших граждан, - цитирует belta.by министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца. - Еще два-три дня - и завершим уборку зерновых. Останутся крупяные культуры: гречиха и просо, которые будем домолачивать несколько позже.

В последний раз такой небольшой урожай зерновых был 12 лет назад. По данным Белстата, в 2006 году в стране было намолочено 5,9 млн. тонн зерновых и зернобобовых. Чиновники разводят руками: мол, засуха, ничего не поделаешь с погодой.

- В этом году у нас неурожай. По нашим расчетам, мы соберем порядка 5 млн. 140 тысяч тонн зерна. Это только от предприятий. Но есть еще частные подворья, фермеры - здесь традиционно собирается еще около 400 - 500 тысяч тонн. Кроме того, у нас на полях еще стоит кукуруза. И по основным регионам республики формируется неплохой урожай. Если кукурузу не засушит, не зальет, не побьет градом, то соберем порядка 700 - 800 тысяч тонн, - приводит расчеты заместитель генерального директора Научно-практического центра Академии наук по земледелию Эрома Урбан.

- Итого получается около 6,5 млн. тонн зерна и зернобобовых. Все равно меньше, чем в прошлом году. Чем нам грозит такой небольшой урожай?

- Ничем. Мы полностью выполняем госзаказ - по ржи, пшенице, ячменю, овсу, другим культурам у нас идет где-то 1 - 1,2 млн. тонн. В этом году, единственное, может быть недобор пивоваренного ячменя. У него есть определенные требования по невысокому количеству белка, по цвету. А когда пошли дожди, зерно на многих полях почернело.

- Так что, белорусское пиво подорожает?

- Нет, и пиво не подорожает. Во-первых, есть определенные запасы. Во-вторых, можно немного купить за границей. Определенное количество запасов есть в переходящих фондах. Они все перекроют и восполнят. Порядка 70% собранного зерна идет на скармливание скоту. Поэтому хлеб, пиво и даже водка не подорожают. А что касается животноводческой продукции, то на эти цели все равно идут закупки зерна из-за границы, в основном из России. И еще в начале этого года российское зерно было дешевле белорусского. Там много регионов с черноземом. Это плодородная почва, которая не требует внесения большого количества удобрений. То есть в целом в стране зерна будет меньше, но это не катастрофа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России не хватает белорусского сухого молока

Ассоциация европейского бизнеса направила письмо российскому правительству о том, что для ряда производств не хватает белорусского сухого молока низкого процента жирности и с определенными компонентами. Это сырье, как передает «Коммерсант», используется для производства кондитерских изделий, мороженого и детского питания. В России такое сырье не производится. А Россельхознадзор ограничил поставки молочного сухого сырья из Беларуси в таре объемом более 2,5 литра. Несмотря на то что частично российское ведомство открывает путь белорусской молочке, все равно сырья не хватает. При этом заместить его каким-то другим производителем сложно: нужно аттестовывать местные предприятия, а из-за продуктового эмбарго Россия отказалась от многих европейских поставщиков.

По данным Белстата, поставки некоторых позиций сухих молочных продуктов за январь - июнь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизились в 1,5-2 раза. Частичный запрет на поставку сухого молока в Россию из Беларуси действует с 6 июня.