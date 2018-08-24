«Динамо» проиграло в восьми матчах из девяти, а тренер говорит, что все нормально

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-24T17:17:31+03:00

Разница заброшенных и пропущенных шайб в предсезонке у «зубров» еще хуже, чем год назад. Фото: hcdinamo.by

Хоккейные «зубры» уже 3 сентября стартуют в КХЛ, но что им уготовано с такой игрой?!

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Год назад в июле руководство «Динамо» еще искало тренера, и только после подписания контракта с Горди Дуайером началось комплектование команды, в итоге предсезонная подготовка получилась скомканной. В этом году менеджмент заранее заявил, что тренерский штаб будет сохранен, и к выходу из отпуска в ростере уже были новички с именем: чемпион мира в составе сборной Канады Патрик Уиркош, обладатель Кубка Стэнли Бо Беннетт, прирожденный бомбардир финн Теему Пулккинен, наши братья Костицыны…

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Но результаты товарищеских матчей еще хуже, чем в прошлом году. В девяти матчах всего одна победа (4:3 в овертайме над «Спартаком», Пулккинен оформил хет-трик за 10 минут), разница шайб - 17:33. В прошлом году «зубры» проиграли в шести матчах из восьми, разница шайб - 18:23.

Понятно, что Горди Дуайер ломает голову, как добиться прогресса в игре, и вряд ли он будет выносить внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Но его комментарии местами выглядят наивно.

Например, после поражения в Риге от местного «Динамо» (1:2) тренер сказал даже про болельщиков соперника:

– Мы знали, что, уступая в счете, соперник прибавит, будет много выпускать ведущее звено. Плюс хозяевам активно помогали болельщики. Обидно, что, выстояв втроем, все-таки пропустили в меньшинстве. Это придало противнику энергии. В конечном счете все решила одна шайба. Была упорная игра, в которой все было возможно.

Когда в четверг по буллитам проиграли «Ак Барсу» (2:3), Дуайер объяснил это тем, что казанцы больше хотели победить:

- Я остался очень доволен началом поединка, однако нам надо продолжать работать над теми компонентами, которые необходимо улучшать. Они помешали развить успех во втором периоде. Тем не менее мы отыгрались в третьем. Ну а в серии буллитов любая команда хочет победить, однако игроки «Ак Барса» преуспели в этом лучше.

В целом Дуайер обычно говорит о несыгранности команды (много новичков), слабой реализации. И как будто бы доволен командой:

- Мы неплохо поработали на предсезонке, чтобы подготовиться физически, а теперь больше фокусируемся на деталях. Повторюсь, я остался доволен тем, как команда сражалась, поэтому здесь вопросов нет, - сказал Горди после игры в четверг.

Конечно, результаты в товарищеских играх стоят не на первом месте, но они в немалой степени отражают состояние и готовность команды к сезону. Плюс череда поражений не может не сказываться на настрое игроков, мягко говоря, это не окрыляет.

В среде болельщиков хватает обеспокоенности. Иные вспоминают специфику Дуайера: его команды агрессивно, местами жестко играют в обороне, а в товарищеских матчах это не приветствуется (риск травмы в неофициальной игре). Плюс много зависит от физического состояния, а игры в предсезонке проводятся на фоне нагрузок.

В воскресенье «зубры» проведут еще один «товарняк» (с «Локомотивом»), а 3 сентября уже старт сезона - в Казани с «Ак Барсом».