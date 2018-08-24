2018-08-24T18:00:33+03:00
Общество

«Ради поисков отменили праздник в деревне». На Полесье пенсионерка заблудилась и 11 дней бродила по кукурузному полю

70-летнюю Марию Леонтьевну нашли на опушке леса в 20 км от ее дома. С обезвоживанием ее доставили в местную больницу
Ольга ШИЛАК
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71-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, однако случайно оказалась в кукурузном поле и заблудилась71-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, однако случайно оказалась в кукурузном поле и заблудиласьФото: Мария ЛЕНЦ
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Утром 12 августа 70-летняя Мария Леонтьевна из деревни Дубровки Дрогичинского района пошла в лес за грибами. Однако к вечеру домой не вернулась, и родственники вызвали милицию. В общей сложности ее искали 11 дней.

Односельчане: «В поисках участвовали все кто мог»

Оказалось, женщина, блуждая по лесу, случайно вышла к кукурузному полю и заблудилась.

- Было заведено уголовное дело по факту пропажи без вести, - рассказывает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. - Оказалось, она вышла к кукурузному полю площадью 40 га и заблудилась в нем, не знала, как выйти. Периодически она пыталась из него выбраться, в итоге оказалась на границе поля и леса. От ее дома это примерно 15 - 20 км и 5 км от ближайшего населенного пункта - деревни Заставье.

К поиску пенсионерки подключились и ее односельчане, и жители ближайших деревень.

- Участвовали все кто мог: и местные жители, и волонтеры, и милиция, МЧС. Прочесывали леса, поля, всю близлежащую территорию, - рассказывает председатель Хомского сельсовета Александр Заверач. - На 19 августа у нас был запланирован праздник деревенский, но все отменили, потому что были заняты поисками. У нас была надежда, что найдем ее живой. Она женщина порядочная, трудолюбивая и аккуратная. За ней присматривала одна из ее дочек, видимо, немного ослабила контроль, вот так все и вышло. К тому же у нее были проблемы с памятью.

Односельчане пенсионерки говорят, что и раньше она уходила из дома к родственникам в другую деревню и терялась по дороге. Ее находили и возвращали домой.

Пенсионерку искали 11 дней Фото: поисковый отряд "Ангел"

Пенсионерку искали 11 дней Фото: поисковый отряд "Ангел"

Врачи: «Состояние пенсионерки тяжелое, но оно улучшается»

В этот же раз ее нашел грибник из деревни Заставье. Он увидел, что на опушке леса у кукурузного поля лежит обессиленная женщина, и вызвал милицию, МЧС, «скорую».

- У нее было сильное обезвоживание организма, ее доставили в Дрогичинскую центральную районную больницу, оказали помощь. Сейчас она находится там, ее жизни ничего не угрожает, - продолжает Сергей Дученко. - Она рассказывала, что все это время питалась кукурузными початками, воды не было.

В Дрогичинской больнице говорят, что сейчас пенсионерка находится в реанимации под наблюдением врачей.

- Состояние тяжелое, но оно улучшается, - рассказали «Комсомолке» в отделении реанимации. - Пока что мы не можем понять, как именно она питалась эти 11 дней, пила ли воду. Потому что пациентка не может толком это объяснить, она мало что помнит. К тому же у нее расстройство памяти, перенесенный инсульт, она состоит на учете у психиатра.

Конечно, человек без еды может и дольше продержаться, если пьет жидкость. Однако продержаться столько дней без воды невозможно.

Милиция: «Если идете в лес, возьмите с собой заряженный телефон, бутылку воды, наденьте яркую одежду»

В милиции говорят, что в ягодно-грибной период такие истории не редкость. Бывает, что люди идут в лес, не сообщив об этом родным, и потом пропадают.

- Мы призываем соблюдать меры безопасности. Например, брать с собой заряженный мобильный телефон, бутылку воды, людям старшего поколения - еще и набор таблеток, - советует Сергей Дученко. - Родственникам нужно обязательно сообщить, куда именно вы собираетесь пойти, надеть яркую одежду, чтобы было проще вас найти в случае чего. И если есть возможность, периодически перезванивать родным и сообщать, что все в порядке. Ведь если человек потерялся и не выходит на связь, можно оперативно начать розыскные мероприятия.

Помимо этого в милиции напоминают, что если в лесу вы поняли, что заблудились, громко зовите на помощь. Позвоните в службу спасения по телефонам 101, 112 или в милицию по номеру 102. Позвонить в службу спасения можно и при отрицательном балансе, главное, чтобы была зарядка.

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