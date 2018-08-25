2 сентября в аэропорту «Минск-1» пройдет последняя скоростная гонка
- Трасса аэропорта Минск-1 хорошо знакома белорусским болельщикам, именно здесь каждый год проходил EEDC, - говорят организаторы. - Белорусский Чемпионат достиг международного уровня, и один из его этапов пройдет на главной дрифтовой площадке страны. К сожалению, уже началась процедура демонтажа взлетно-посадочной полосы, и 2 сентября здесь состоится последняя гонка – #MinskONEdrift.
Сейчас лидеры общего зачета – Гедиминас Левицкас из Литвы, Дмитрий Нагула из Гродно и минчане Андрей Пискарев и Сергей Сак.
- Трасса предоставляет все возможности, чтобы показать зрелищный и скоростной дрифт – скорость автомобиля в момент постановки в занос достигает 140 км\ч.
Кстати, поклонники, которые купят билет повышенной категории, смогут попасть в техническую зону и посмотреть, как гонщики готовятся к соревнованиям. И, при желании, сделать фото на фоне дрифт-каров.
Фото: организаторы.
ГДЕ? Аэропорт «Минск-1» (ул. Чкалова, 38-1)
КОГДА? 2 сентября 2018, начало в 12.00
ЦЕНА ВОПРОСА: 14-20 рублей (стандарт), 23-30 рублей (премиум), 40-45 рублей (VIP). Справки по телефону +375 (29) 693-59-35.