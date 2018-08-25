2018-08-24T17:54:58+03:00
Афиша

2 сентября в аэропорту «Минск-1» пройдет последняя скоростная гонка

Чемпионат проходил именно здесь много лет
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Фото: организаторы.Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

- Трасса аэропорта Минск-1 хорошо знакома белорусским болельщикам, именно здесь каждый год проходил EEDC, - говорят организаторы. - Белорусский Чемпионат достиг международного уровня, и один из его этапов пройдет на главной дрифтовой площадке страны. К сожалению, уже началась процедура демонтажа взлетно-посадочной полосы, и 2 сентября здесь состоится последняя гонка – #MinskONEdrift.

Сейчас лидеры общего зачета – Гедиминас Левицкас из Литвы, Дмитрий Нагула из Гродно и минчане Андрей Пискарев и Сергей Сак.

- Трасса предоставляет все возможности, чтобы показать зрелищный и скоростной дрифт – скорость автомобиля в момент постановки в занос достигает 140 км\ч.

Кстати, поклонники, которые купят билет повышенной категории, смогут попасть в техническую зону и посмотреть, как гонщики готовятся к соревнованиям. И, при желании, сделать фото на фоне дрифт-каров.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Аэропорт «Минск-1» (ул. Чкалова, 38-1)

КОГДА? 2 сентября 2018, начало в 12.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 14-20 рублей (стандарт), 23-30 рублей (премиум), 40-45 рублей (VIP). Справки по телефону +375 (29) 693-59-35.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Кирилл Шимко: Накачав мышцы, мальчик не становится мужчиной
Кирилл Шимко - спортсмен-рекордсмен книги рекордов «Гиннесса», медийная личность, бизнесмен... Но успокаиваться, кажется, этот мужчина не собирается. Уже второй год берется организовать международный фестиваль «Shimko собирает друзей»
Новости 24
С 26 августа вновь дорожает автомобильное топливо
В Бобруйске целый год на рынок допускали непроверенное мясо
В Барановичах сотрудники ГАИ останавливали нарушителя, применяя оружие
Фотофакт: авиация МЧС тушит пожар в Столинском и Лидском районах
Изменилось время и место прощания с Алесем Липаем
В Минске утонул 15-летний подросток
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нью-Хейвен и побалует себя фастфудом в случае победы
«Неман» в третий раз выиграл Кубок Салея
В РНПЦ "Мать и дитя" спасли младенца весом 640 граммов
Более 5,5 часов не могут потушить пожар в заказнике "Ольманские болота"
В Минске трактор чистил улицы и "убрал" остановку
В Дятлово сотрудники МЧС достали мужчину из колодца
Минчанина, от которого уполз питон, оштрафовали на 490 рублей
С 1 сентября снова дорожают сигареты
За убийство милиционера в Ивацевичском районе обвиняемому грозит смертная казнь
Руководителям профсоюза работников радиоэлектронной промышленности дали 4 года
Из-за бешеного ежика в Скиделе объявили карантин
В лесу Партизанского района был взрыв: там нашли танковый снаряд
За селфи на крыше чужого «Запорожца» на подростков в Жодино завели уголовное дело
Станет дороже: с 1 ноября у лоукоста Ryanair изменятся правила провоза багажа
В Минске нашли подростка, который сбежал из детдома