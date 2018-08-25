2 сентября в аэропорту «Минск-1» пройдет последняя скоростная гонка

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-24T17:54:58+03:00

Чемпионат проходил именно здесь много лет

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- Трасса аэропорта Минск-1 хорошо знакома белорусским болельщикам, именно здесь каждый год проходил EEDC, - говорят организаторы. - Белорусский Чемпионат достиг международного уровня, и один из его этапов пройдет на главной дрифтовой площадке страны. К сожалению, уже началась процедура демонтажа взлетно-посадочной полосы, и 2 сентября здесь состоится последняя гонка – #MinskONEdrift.

Сейчас лидеры общего зачета – Гедиминас Левицкас из Литвы, Дмитрий Нагула из Гродно и минчане Андрей Пискарев и Сергей Сак.

- Трасса предоставляет все возможности, чтобы показать зрелищный и скоростной дрифт – скорость автомобиля в момент постановки в занос достигает 140 км\ч.

Кстати, поклонники, которые купят билет повышенной категории, смогут попасть в техническую зону и посмотреть, как гонщики готовятся к соревнованиям. И, при желании, сделать фото на фоне дрифт-каров.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Аэропорт «Минск-1» (ул. Чкалова, 38-1)

КОГДА? 2 сентября 2018, начало в 12.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 14-20 рублей (стандарт), 23-30 рублей (премиум), 40-45 рублей (VIP). Справки по телефону +375 (29) 693-59-35.