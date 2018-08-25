2018-08-25T13:19:39+03:00
Общество

Потерпевший по делу Коржича: «Я вас прощаю, сержант»

Один из обвиняемых извинился перед солдатом
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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На скамье подсудимых трое сержантовНа скамье подсудимых трое сержантовФото: Павел МАРТИНЧИК
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В суде Московского района Минска, где слушают дело Коржича, один из обвиняемых сержантов Антон Вяжевич извинился перед потерпевшим военнослужащим, своим бывшим подчиненным, за то, что заставил его чистить обувь руками.

- Прости.... Не знаю, что на меня нашло, - говорит из "клетки" Вяжевич.

- Я вас прощаю, сержант, - отвечает молодой человек.

Еще один потерпевший Иван Макаров, рассказал в суде, что дал в долг сержанту Вяжевичу деньги.

- Он подошел и попросил одолжить 20 рублей. Это было после отбоя. Я находился в кровати, засыпал, - рассказывает Иван. - Я одолжил ему деньги, он сказал, что мне вернет их.

- Посерьезнее, без улыбочки, - делает замечание потерпевшему гособвинитель и напоминает ему, что тот находится в судебном заседании и он знает об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

По словам Макарова, претензий к обвиняемому не имеет, хотя деньги тот не вернул:

- Для каких целей он одалживал и на какой срок, я не интересовался.

- Получается, вы деньги подарили ему? - спрашивает прокурор.

- Получается так, - уверенно говорит потерпевший, смотря на Вяжевича.

Однако прежние показания потерпевшего, которые он давал следователю, были другими - их зачитал гособвинитель. Так, Макаров на просьбу Вяжевича дать в долг ответил, что у него всего 35 рублей и он хочет выкупить свой мобильный телефон у другого сержанта. Вяжевич сказал, что в будущем передаст тому сержанту 20 рублей в счет выкупа смартфона. На таких условиях Макаров и одолжил своему начальнику эту сумму.

Слушания продолжатся в понедельник, 27 августа.

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