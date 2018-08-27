2018-08-27T14:29:27+03:00
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«Вераснёвая ноч»-2018: уроки авангарда, восточные флейты и танцы прямо в музее

Полная программа акции, приуроченной к празднованию дня Минска
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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8 сентября 2018 в Художественном пройдет– акция, которая ежегодно проходит в рамках празднования дня города Минска. Начало учебного года начнется в музее с “Уроков авангарда”. Речь пойдет об экспериментах, которые оказали серьезное влияние на развитие всей визуальной культуры.

XX век – переломный этап в искусстве. Художники этого периода изучали возможности формы и цвета, утратив интерес к изображению простых, понятных и, главное, реальных объектов. Трансформируя устоявшиеся нормы, мастера искали новаторский способ подачи художественного образа.

В рамках «Вераснёвай ночы» музей раскроет некоторые грани этого сложного и безусловно интересного периода в искусстве, задействовав слово, звук, свет и движение.

Новый корпус, 3-й этаж, 2-й зал.

- Зал сарматского портрета превратится в пространство «тихой вечеринки», - рассказывают организаторы. - В портретной галерее XVII века можно будет послушать современную обработку музыки эпохи барокко (звук будет транслироваться в наушниках).

Специальное освещение сделает из музейного зала объемную световую абстракцию.

Новый корпус, 4-й этаж.

- Здесь будут демонстрироваться видеоинсталляции, которые докажут, что Минск – это тоже произведение современного искусства.

Вестибюль главного корпуса, 13:00.

- Здесь пройдет выставка результатов конкурса детского рисунка «Малая родина глазами детей».

Главный корпус, 1-й этаж, 14:00.

- Здесь куратор и заведующая отделом современного белорусского искусства Екатерина Изофатова проведет авторскую экскурсию «Израиль Басов. Премудрость построила себе дом».

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Главный корпус, галерея, 15:00.

- Тут пройдет встреча с белорусским художником Виктором Альшевским, она откроет арт-проект «Точка отсчета».

Новый корпус, Средокрестие, 16:00.

- Тут можно будет посмотреть на супрематические работы Надежды Ходасевич-Леже и убедиться, как визуальные образы начала ХХ века тяготели к абстракции.

Новый корпус, Средокрестие, 16:45.

- Лекция об идеях художницы на лекции о жизни и творчестве Надежды Ходасевич-Леже.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Новый корпус, 3-й этаж, зал искусства стран Востока, 18:00 и 19:45.

- Здесь можно будет послушать версии классических произведений Андрея Антара на этнических бамбуковых и классических флейтах (сякухати, хотику, кена, сяо).

Главный корпус, 2-й этаж, 5 зал русского искусства. 18:00, 20:00.

Научный сотрудник музея Никита Монич прочитает лекции об истоках авангардав искусстве модернизма.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Новый корпус, 4-й этаж, зал современного белорусского искусства. 18:30 – 19:15.

Ведущий научный сотрудник музея Ольга Архипова проведет экскурсию об истории и особенностях белорусского авангарда.

Главный корпус, 1-й этаж. 21:00, 22:00.

Два перфоманса от театра танца «Альтана».

- Театр выступит на выставке Израиля Басова «Премудрость построила себе дом…» и покажет фрагменты новой постановки танцхудожника Валерии Хрипач.

Новый корпус, 4-й этаж, выставка «Вселенная Язепа Дроздовича», 19:00.

- Выпускница Московской консерватории по классу ударных Владимира Урбановича композитор Марина Лукашевич покажет экспериментальную музыкальную программу в духе космической живописи Дроздовича.

Внешняя площадка, 20:00 - 21:45.

Здесь будет играть гитарист Евгений Зыкович, автор проекта JJ.OK.

- Это будет эклектичный гитарный нойз с воздушным эмбиентом и густым дроном, - обещают организаторы. - Вся музыка создается исключительно при помощи гитары и гитарных эффектов. Его живые выступления – это импровизация.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Национальный художественный музей (ул. Ленина, 20)

КОГДА? 8 и 9 сентября 2018 года

ЦЕНА ВОПРОСА: 3 рубля (школьный и студенческий) - 7 рублей (взрослый)

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