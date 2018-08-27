«Вераснёвая ноч»-2018: уроки авангарда, восточные флейты и танцы прямо в музее
8 сентября 2018 в Художественном пройдет– акция, которая ежегодно проходит в рамках празднования дня города Минска. Начало учебного года начнется в музее с “Уроков авангарда”. Речь пойдет об экспериментах, которые оказали серьезное влияние на развитие всей визуальной культуры.
XX век – переломный этап в искусстве. Художники этого периода изучали возможности формы и цвета, утратив интерес к изображению простых, понятных и, главное, реальных объектов. Трансформируя устоявшиеся нормы, мастера искали новаторский способ подачи художественного образа.
В рамках «Вераснёвай ночы» музей раскроет некоторые грани этого сложного и безусловно интересного периода в искусстве, задействовав слово, звук, свет и движение.
Новый корпус, 3-й этаж, 2-й зал.
- Зал сарматского портрета превратится в пространство «тихой вечеринки», - рассказывают организаторы. - В портретной галерее XVII века можно будет послушать современную обработку музыки эпохи барокко (звук будет транслироваться в наушниках).
Специальное освещение сделает из музейного зала объемную световую абстракцию.
Новый корпус, 4-й этаж.
- Здесь будут демонстрироваться видеоинсталляции, которые докажут, что Минск – это тоже произведение современного искусства.
Вестибюль главного корпуса, 13:00.
- Здесь пройдет выставка результатов конкурса детского рисунка «Малая родина глазами детей».
Главный корпус, 1-й этаж, 14:00.
- Здесь куратор и заведующая отделом современного белорусского искусства Екатерина Изофатова проведет авторскую экскурсию «Израиль Басов. Премудрость построила себе дом».
Фото: организаторы.
Главный корпус, галерея, 15:00.
- Тут пройдет встреча с белорусским художником Виктором Альшевским, она откроет арт-проект «Точка отсчета».
Новый корпус, Средокрестие, 16:00.
- Тут можно будет посмотреть на супрематические работы Надежды Ходасевич-Леже и убедиться, как визуальные образы начала ХХ века тяготели к абстракции.
Новый корпус, Средокрестие, 16:45.
- Лекция об идеях художницы на лекции о жизни и творчестве Надежды Ходасевич-Леже.
Фото: организаторы.
Новый корпус, 3-й этаж, зал искусства стран Востока, 18:00 и 19:45.
- Здесь можно будет послушать версии классических произведений Андрея Антара на этнических бамбуковых и классических флейтах (сякухати, хотику, кена, сяо).
Главный корпус, 2-й этаж, 5 зал русского искусства. 18:00, 20:00.
Научный сотрудник музея Никита Монич прочитает лекции об истоках авангардав искусстве модернизма.
Фото: организаторы.
Новый корпус, 4-й этаж, зал современного белорусского искусства. 18:30 – 19:15.
Ведущий научный сотрудник музея Ольга Архипова проведет экскурсию об истории и особенностях белорусского авангарда.
Главный корпус, 1-й этаж. 21:00, 22:00.
Два перфоманса от театра танца «Альтана».
- Театр выступит на выставке Израиля Басова «Премудрость построила себе дом…» и покажет фрагменты новой постановки танцхудожника Валерии Хрипач.
Новый корпус, 4-й этаж, выставка «Вселенная Язепа Дроздовича», 19:00.
- Выпускница Московской консерватории по классу ударных Владимира Урбановича композитор Марина Лукашевич покажет экспериментальную музыкальную программу в духе космической живописи Дроздовича.
Внешняя площадка, 20:00 - 21:45.
Здесь будет играть гитарист Евгений Зыкович, автор проекта JJ.OK.
- Это будет эклектичный гитарный нойз с воздушным эмбиентом и густым дроном, - обещают организаторы. - Вся музыка создается исключительно при помощи гитары и гитарных эффектов. Его живые выступления – это импровизация.
Фото: организаторы.
ГДЕ? Национальный художественный музей (ул. Ленина, 20)
КОГДА? 8 и 9 сентября 2018 года
ЦЕНА ВОПРОСА: 3 рубля (школьный и студенческий) - 7 рублей (взрослый)