Хоккейное «Динамо» еще не начало сезон, а тренеру уже намекают на отставку

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-27T15:06:29+03:00

В десяти матчах межсезонья «зубры» проиграли девять раз. У Дуайера не так много времени на исправление ситуации

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В воскресенье программу подготовки к сезону КХЛ минское «Динамо» завершило игрой с ярославским «Локомотивом» на Кубке ЛЖД - поражение в серии буллитов (2:3). Всего за время предсезонки «зубры» провели десять матчей и выиграли лишь однажды, общая разница заброшенных и пропущенных шайб - 19:36. В прошлом году «зубры» проиграли в шести матчах из восьми, разница шайб - 18:23. И чем все закончилось, вы помните: пролет мимо плей-офф и только 20-е место из 27.

Понятно, что выводы следует делать после начала сезона в КХЛ. Но к чему готовится «Динамо» с такими-то результатами?! В кулуарах поговаривают, что над главным тренером Горди Дуайером уже сгущаются тучи.

- По слухам, самые большие проблемы среди тренеров КХЛ возникли у Горди Дуайера, - написал в «Спорт-Экспрессе» российский журналист Алексей Шевченко, известный публикацией инсайдерской информации. - Рассказывают, что ему надо не просто хорошо начать чемпионат - выводы о его работе будут сделаны уже после пяти игр. Раньше было «девять матчей», но слабое выступление на предсезонных турнирах сократило его кредит доверия.

Шевченко перечислил и главные претензии:

- Беда в Минске прежняя. Не играют иностранцы - других не видно. Разрыв в уровне мастерства между звеньями - катастрофа. Дуайера обвиняют в том, что у него нет тактики, но какую уж тут тактику придумать, если два лучших белорусских игрока выходят «два в один», а форвард, находясь в метре от партнера, делает подкидку в лицо коллеге.

В прошлом году результаты в предсезонке были не лучше, но с Дуайера и спрос был меньше: он пришел в команду в условиях цейтнота после начала подготовки и состав комплектовали по ходу дела. В этом году все было размеренно и планомерно.

История показывает, что руководство «Динамо» часто делает выводы после стартового отрезка сезона. Дуайер - десятый тренер в кахээловской истории «зубров» (если не считать Пола Гарднера, который проработал чуть более месяца и не руководил командой в официальных играх), четверых предшественников - Хьюза, Хэнлона, Хейккиля, Поковича - отправляли в отставку в октябре. Пополнит ли ряды «октябристов» Дуайер или и вовсе станет «сентябристом»?

Команда начнет сезон 3 сентября в гостях у действующего чемпиона «Ак Барса». Затем - еще две выездные игры с нижегородским «Торпедо» и «Нефтехимиком», и только потом - домашние матчи с «Йокеритом» (10 сентября) и «Спартаком» (12 сентября). В общем, легким стартовый отрезок никак не назовешь.

Дуайер храбрится и ищет позитив:

- Вообще, по ходу турнира Кубка ЛДЖ мы проделали хорошую работу по улучшению своей игры. Несмотря на различные обстоятельства, смогли добиться прогресса. Наши новички уже почти адаптировались в команде. Хоккеисты неплохо взаимодействуют между собой. Команда стала более дисциплинированной. Думаю, мы сможем удачно стартовать в новом сезоне. Впереди еще неделя, чтобы поработать над проблемными моментами.