История банковского дела Беларуси началась в Минской области 420 лет назад

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-30T14:10:03+03:00

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К 95-летнему юбилею Беларусбанка на основании исследований сотрудников Национальной академии наук была издана первая книга об истории банковского дела в Беларуси – «Банкаўская справа Беларусi. Гiсторыя». Все это - часть истории, которой посвящен наш новый проект - «Малая родина с Беларусбанком». Первая страница - Минская область.

Несвиж. Первый белорусский банк с социальным акцентом

В 1598 году Николай Радзивилл Сиротка основал в Несвиже первый на территории Беларуси банк. Открылся он в здании городской ратуши.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО.

Беларусь тогда входила в состав Великого княжества Литовского, где богатый род Радзивиллов был одним из самых влиятельных. В Несвиже, который с середины XVI века был княжеской резиденцией рода, активно внедрялись прогрессивные европейские новации. Так называемые побожные банки, основанные на «христианских идеалах милосердия», были одной из них. Создавались они с целью не только увеличения капитала, но и финансовой помощи людям, проживающим на определенной территории.

Николай Радзивилл Сиротка вложил в первый банк «для вечного использования Несвижским магистратом» большие деньги, которые должны были работать и приносить доход с коммерческих операций. Но часть ежегодной прибыли в обязательном порядке шла на приданое бедным девушкам Несвижа, что помогало им выйти замуж. Николай Радзивилл считал, что это поможет процветанию города.

Копыльский район. Клад, не имеющий аналогов в Восточной Европе

Один из пяти самых ценных кладов, найденных на территории Беларуси, был обнаружен в 1957 году на окраине деревни Дегтяны Копыльского района. Более того, специалисты считают, что аналогов этому кладу нет во всей Восточной Европе.

Фото: torange.biz.

Кто его спрятал, неизвестно, но сделано это было после 1050 года. В землю в глиняном горшке с орнаментом было закопано несколько килограммов серебряных украшений и монет. Увы, приличную часть клада разобрали «на сувениры» сразу же. Все, что уцелело - 320 монет и 21 украшение (некоторые - в фрагментах), хранится в Национальном историческом музее в Минске. Там есть 123 чешских денария, а также монеты Венгрии, Германии, Англии, Дании и несколько денарий неопределенного происхождения.

Крупский район. Утопленные сокровища Наполеона

Наполеон, так и не выигравший войну с Россией, отступал тем не менее не с пустыми руками. Сотни пудов золота, серебра, драгоценных камней, предметов искусства и прочих богатств он пытался увезти с собой во Францию. Но драгоценный груз был слишком тяжелой обузой для отступающего, поэтому Наполеон его просто утопил. Эта версия вот уже много лет не дает покоя историкам и кладоискателям. Тем более что известно одно из самых правдоподобных мест, где может находиться клад Наполеона. Это озеро Стоячее недалеко от города Крупки. Советские водолазы, исследовавшие его еще в 80-х, ничего там не нашли. Но ведь дно у озера из-за торфа двойное - это во-первых. А во-вторых, во взятых из озера пробах воды было обнаружено аномально высокое содержание серебра.

Фото: smolbattle.ru.

Есть предположение, что клад давно найден и пущен в оборот. Аргумент - роскошный дом помещика Карла Святского, сохранившийся до наших дней в Крупках. Дело в том, что Святский был не самым богатым и удачливым бизнесменом, а тут возьми да построй в 1900 году этот приметный дом, который явно стоил целое состояние.

А современные исследователи считают, что искать сокровища Наполеона в Крупском районе надо не в воде, а в земле, в лесах, и даже указывают еще несколько возможных мест.

Несвижский замок. Золото Радзивиллов остается недоступным

И снова Радзивиллы, и снова Наполеон. Доминик Радзивилл, владевший Несвижским и Мирским замками в начале XIX века, мечтал о возрождении Речи Посполитой, а потому поддержал Наполеона. Поражение французского императора вынудило его уехать из Несвижа. По преданию, он не смог увезти с собой все ценности, в том числе и легендарные золотые статуи 12 апостолов. Но слуги успели перенести сокровища в тайники и взорвать все их входы. Эти сокровища до сих пор безуспешно ищут.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО.

По одной версии, клад спрятан в тоннеле, соединявшем Несвижский и Мирский замки. По другой - непосредственно под замком в Несвиже. Искатели кладов убеждены, что привидения князя Доминика и Барбары Радзивилл - это не легенды, и духи бывших обитателей замка охраняют спрятанные когда-то фамильные драгоценности.

Жодино. Первые сберкассы, через которые выдавали зарплату

В 1970 году в СССР начали эксперимент - выплату зарплат через сберкассы. Первым городом, где было апробировано новшество, стал белорусский Жодино, а первым предприятием - Белорусский автомобильный завод.

Событие историческое. Ведь до этого в сберкассах можно было оплатить коммуналку, взять кредит, положить деньги на сберкнижку. А с 1970-го здесь начали еще и выдавать зарплаты сотрудникам крупных предприятий. По воспоминаниям работников тогдашних сберкасс, предприятия поначалу приняли новшество без большого энтузиазма, и с ними пришлось вести большую разъяснительную работу.

Но вскоре всем стало очевидно, насколько это удобно: зарплата зачисляется на безналичный вклад, с которого можно снять не все деньги, а только определенную сумму, и сделать это можно в любом городе СССР. Через некоторое время зарплаты через сберкассы уже выдавались во всех советских республиках.

В Минской области есть отделения большинства банков, работающих в Республике Беларусь. Один из самых представительных - Беларусбанк. Минскую область обслуживает филиал №500 - Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк». То, что сегодня составляет часть его повседневной работы, со временем тоже станет страницами истории банковского дела Беларуси. Мы выбрали несколько ярких и интересных страниц этой новейшей истории.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Минское управление играет значительную роль в экономическом развитии региона»

Дмитрий Грибовский, начальник филиала №500 Минского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

- Минское управление уверенно удерживает лидирующие позиции и играет значительную роль в экономическом развитии региона. Мы аккумулировали более 45% кредитного портфеля юрлиц и около 70% - кредитов граждан.

Дмитрий Грибовский, начальник филиала №500 Минского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Минская область - это регион с хорошо развитой промышленностью, высокоэффективным сельским хозяйством и динамично растущим негосударственным сектором экономики. В связи с этим у нашего управления высокий уровень ответственности. Мы максимально удовлетворяем спрос экономики региона в банковских услугах, обеспечивая качественный сервис и конкурентные условия обслуживания. Минское управление - один из лидеров на рынке кредитных услуг. Финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет внутренних источников и привлечения иностранных кредитных ресурсов.

Сегодня у нас на обслуживании более 15,7 тыс. корпоративных клиентов. Их кредитный портфель 1,4 млрд. рублей.

Одно из приоритетных направлений дальнейшего развития - дистанционное банковское обслуживание. Сегодня многие банковские операции - оплата счетов, получение выписок, оформление заявок, регистрация платежных документов и т. д. - можно совершить дистанционно. Мы стремимся к тому, чтобы у наших клиентов была возможность воспользоваться услугами банка максимально удобно и оперативно, не посещая офис банка.

Среди клиентов банка - производители самых больших самосвалов

Несколько крупнейших белорусских предприятий, известных всему миру, – клиенты Беларусбанка.

Более 20 лет филиал №633 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Солигорске тесно сотрудничает с одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков калийных минеральных удобрений - ОАО «Беларуськалий».

Крупнейшее в мире предприятие по производству и поставкам минеральных калийных удобрений - Беларуськалий - уже более 20 лет плодотворно сотрудничает с Беларусбанком.

- Клиент позиционирует наш банк как главного, надежного партнера в организации оптимальных схем финансирования и расчетов предприятия и пользуется более чем 40 видами банковских услуг, - рассказала директор филиала №633 ОАО «АСБ Беларусбанк» Татьяна Курбыка.

Беларусбанк первым открыл отделение в китайско-белорусском индустриальном парке

Филиал №500 Беларусбанка первым среди белорусских банков открыл отделение на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» - одного из наиболее значимых и перспективных проектов в странах, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути.

Новое отделение - лицо банка для настоящих и будущих партнеров Беларусбанка.

- Обустраивая отделение, мы постарались совместить универсальность с комфортом и технологичностью, - рассказала Светлана Кожекина, заместитель Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк». Клиенты - физические и юридические лица - смогут получить широкий спектр услуг.

Санаторий «Спутник» в Нарочанском крае всегда рад гостям

Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Спутник» Беларусбанка расположен в живописнейшем уголке Беларуси, на территории курорта республиканского значения «Нарочь» и Национального парка «Нарочанский». К услугам отдыхающих - оздоровительные кабинеты, оснащенные современной медицинской аппаратурой, комфортабельные, удобные для проживания номера, рациональное, а при необходимости диетическое питание, комплекс услуг для занятий физкультурой и спортом.

Тысячи семей смогли построить жилье на льготных условиях

120 многоквартирных жилых домов общей площадью более 500 тыс. кв. м построено в Минской области с помощью льготных кредитов, выданных Беларусбанком за три года - с 2015 по 2017 год. Более 9,5 тыс. семей (в том числе около 3 тыс. многодетных) смогли улучшить свои жилищные условия за счет строительства или приобретения квартир, построенных по государственному заказу, строительства индивидуальных жилых домов. На возведение льготного жилья за этот период банк направил 309,3 млн. рублей.

Система строительных сбережений становится все более популярной у населения. За три года в Минской области по ней было выделено на приобретение и строительство жилья около 6,4 млн. рублей кредитов за счет ресурсов банка, более 170 семей воспользовались этой программой.

Банк строит дома семейного типа

В 2007 году Беларусбанк начал строительство коттеджей для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впоследствии это переросло в долгосрочный проект «Родительский дом».

В настоящее время уже построено 16 домов семейного типа, среди них - детские дома семейного типа в п. Чисть Молодечненского района, в Логойске - подшефные филиала №500 Минского управления. В этих больших и комфортных домах есть все необходимое для жизни большой семьи, в которой дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в уютной домашней обстановке заново обретают дом и семью.

Клиентом «Беларусбанка» в г. Жодино уже около 50 лет является ОАО «БЕЛАЗ», один из крупнейших в мире производителей мощной карьерной техники для добычи полезных ископаемых открытым способом. Предприятие пользуется широким спектром банковских услуг.

Беларусбанк вместе с Александрой Герасименей поздравил с началом учебного года большую приемную семью в п. Чисть.

ГОРДОСТЬ БАНКА

Человек, который создавал историю

В каждом областном управлении Беларусбанка есть люди, посвятившие развитию банковского дела практически всю жизнь. В Минском управлении это Василий Денисович Бычек, первый заведующий сберегательной кассой №8052 в Солигорском районе. Василий Денисович - участник Великой Отечественной войны.

Василий Денисович Бычек, первый заведующий сберегательной кассой №8052 в Солигорском районе.

- Он был организатором всего того, чего мы добились за все эти годы, - рассказывают коллеги. - Под его личным руководством внедрялись новые формы обслуживания: начиная с эксперимента по выплате заработной платы рабочим и служащим крупных предприятий через сберегательные кассы и заканчивая глобальной перестройкой в 1987 году одноуровневой банковской системы.

Бычек Василий Денисович занесен в Книгу Почета Белорусского республиканского управления Гострудсберкасс и Белорусского республиканского комитета профсоюза работников учреждений, является отличником Госбанка СССР.

Космический сюрприз от Олега Новицкого

В марте 2017 года сотрудники Беларусбанка провели в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» XI Республиканскую зимнюю спартакиаду, посвященную 95-летию банка. Видеообращение из космоса капитана экипажа корабля «Союз МС-03», космонавта Олега Новицкого придало настоящий олимпийский дух мероприятию.

Приветствие из космоса от Олега Новицкого произвело неизгладимое впечатление на участников Спартакиады.

Олег Новицкий - один из тех людей, которыми по праву гордится его малая родина - Минская область. Здесь, в городе Червень, он родился и закончил школу.

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