Мест в минских садиках не хватает из-за семилеток?

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-27T16:58:16+03:00

Отдавать ребенка в школу в 6 или в 7 лет - вечный вопрос для родителей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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С каждым годом в детских садах остается все больше детей школьного возраста. Например, в прошлом учебном году в минские детские сады ходили 5184 ребенка, которым на 1 сентября было 6 лет. Это на 500 человек больше, чем за год до этого. Причем по состоянию здоровья в школу не пошли 6% детей-шестилеток. Об этом рассказали на августовском форуме педагогических работников.

Сразу после этого в интернете пошли разговоры, что из-за этих детей не хватает мест в садиках ближе к дому для всех желающих. «Комсомолка» узнала детали.

- В садах остаются ребята, которые по возрасту, физическому развитию и состоянию здоровья могут приступить к обучению в школе, но по желанию родителей не идут, а остаются еще на один год в саду, - рассказала главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Макаревич.

Во сколько лет отдавать ребенка в школу - в шесть или семь - учителя, родители и репетиторы спорят не первый год. Одни говорят, что в младшем возрасте ребенок лучше схватывает информацию и раньше закончит школу и университет. Другие уверены, что детям надо продлить детство. К тому же иногда ребенок умеет читать и писать, но при этом не готов к школе психологически. Родители думают, что ему будет тяжело высидеть на уроке. В итоге решение остается за родителями.

- То, что ребенок не готов к школе, - это часто субъективная оценка родителей, - говорит Елена Макаревич. - В учреждениях дошкольного образования с детьми работают педагоги, и они видят - готов ребенок к обучению в школе или нет, беседуют с родителями. Но у мам и пап часто своя точка зрения, которой они придерживаются.

После 1 сентября в комитете по образованию планируют проанализировать, в каких районах Минска в садиках много шестилеток.

- После начала учебного года будет четко ясно, кто из детей остался в саду, а кто пошел в школу. Пока говорить о тенденциях по районам рано, - сказала Елена Макаревич. - В каждом свои особенности. Нам надо сначала увидеть картину, а потом давать какие-то рекомендации, что делать дальше.

Кстати, оплата в детском саду для шестилеток и семилеток одинаковая. Оплата за обеды разнится для детей ясельного и садовского возраста. Также есть разница в стоимости в зависимости от режима пребывания. Разбежка цен за питание от 44 до 80 рублей в месяц.

КСТАТИ

Больше всего детей в садах на Каменной Горке, Грушевке и в Уручье

По прошлогодней статистике, самые загруженные детские сады в трех районах Минска - Фрунзенском, Первомайском и Московском. Особенно много детей в садах тех микрорайонов, где активно строится жилье. Например, в Каменной Горке, на Грушевке, в микрорайоне Восточном и в Уручье.