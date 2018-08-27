Ольга Бузова отказала Герману Титову

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-27T16:56:57+03:00

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Шоу «Замуж за Бузову» началось на ТНТ в воскресенье вечером. Претендентов на руку и сердце Ольги было 15 (к слову, идеально подобранных по типажам - айтишник, стартапер, фитнес-тренер, сыродел из Суздаля, веган, модель и даже миллионер). К финалу первой серии она должна была оставить лишь 10 из них. Среди счастливчиков, которые попали в шоу, оказался и известный белорусский певец, ведущий канала ОНТ Герман Титов. Впрочем, роль ему досталась так себе - по словам Анны, сестры Ольги Бузовой, которая в шоу изображала официантку, она устала носить Герману шампанское. Из чего Ольга сделала вывод, что белорусский жених «не только пел, но и пил», и в первом же выпуске дала ему от ворот поворот.

А счастье было так возможно...

Понятно, что это всего лишь телешоу. Не стоит воспринимать буквально то, что показали на экране. Но остался вопрос: почему наш Герман согласился на такую странную роль? Ведь он вроде опытный телеведущий, знает, как выгодно подать себя в кадре. Об этом мы решили спросить самого Германа:

- Я не выпивоха, конечно же, - ответил Герман. - Монтаж, все такое, ну вы сами понимаете. К сожалению, я не могу комментировать, поскольку заключил контракт с ТНТ.

Телеканал ОНТ, на котором работает Герман, также отказался комментировать участие телеведущего в проекте «Замуж за Бузову». Это было решение Германа, сказали нам в пресс-службе ОНТ.

Тема построения простого женского счастья проходит красной нитью через весь тернистый путь Ольги Бузовой к славе. Она не один год помогала «строить любовь» участникам проекта «Дом-2», потом заставила всех обсуждать ее громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. И вот пафосный проект «Замуж за Бузову», который уже сейчас обещает побить все рейтинги популярности. При всей фриковости и карикатурности участников после просмотра шоу так и остается открытым вопрос: Бузова в самом деле такая, м-м-м, чудаковатая или все же хорошая актриса. Такое ощущение, что она и впрямь «святая простота» и верит, что в телепроекте участвуют ее горячие поклонники, а не жаждущие рейтингов и славы нарциссы. И совершенно искренне огорчается, узнав, что один из участников прямо во время проекта флиртовал с хорошенькой официанткой, а другой совсем недавно расстался с предыдущей пассией, и поэтому, конечно же, не готов раскрыть сердце для новых отношений. Да не очень-то и хотелось, Ольга.

По правилам, в следующий этап проходят те, кого поцелует Бузова. Обладатели щек, которых коснулись губы Ольги, отправятся в Италию и уже там продолжат борьбу. Кстати, любой из участников может добровольно покинуть проект, захватив с собой $1500 в качестве отступных. Пока на это денежное искушение никто не поддался.

ТНТ

«Замуж за Бузову»

вс / 20.00