2018-08-27T17:24:54+03:00
Происшествия

Во время уборки урожая механизатор погиб от удара током

48-летний мужчина чинил комбайн под линией электропередач [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Механизатор погиб, а комбайнер доставлен в больницуМеханизатор погиб, а комбайнер доставлен в больницуФото: Архив "КП"
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Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 26 августа, в деревне Уборок Лоевского района, что в Гомельской области. Комбайнер местного сельхозпредприятия отправился на приусадебный участок своего коллеги-механизатора для уборки зерновых.

- Комбайн подъехал к огороду, но заглох. Хозяин участка вызвался помочь в ремонте машины. Взобрался на кабину, которая находилась под линией электропередач, и там попал под смертельный удар током, - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете.

Похожая история произошла на следующий день в Могилевском районе. К счастью, человек выжил.

- Комбайнер во время уборки зерновых на частном подворье в деревне Ходосы на комбайне приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу 110 тысяч вольт. Мужчина был госпитализирован, - сообщили в «Белэнерго».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Высокое напряжение поражает на расстоянии»

Энергетики бьют тревогу! В этом году в Беларуси от поражения электрическим током погибло шесть рыбаков, травмировано - семь. И это несмотря на то, что возле водоемов, где недалеко проходят линии электропередач (ЛЭП), установлены предупреждающие таблички: «Рыбалка запрещена. Опасно для жизни».

- Мы советуем держаться от линии электропередач как можно дальше. Лучше всего - на расстоянии 50 метров. Важно помнить: остановка, заправка, ремонт машин под действующими ЛЭП категорически запрещается, - говорит начальник информационно-аналитического отдела «Белэнерго» Александр Мальков. - К несчастью, получают травмы комбайнеры. Несмотря на то, что они проходят обязательный инструктаж по безопасному ведению работ в охранных зонах линии электропередач.

Собери урожай и останься живым!.

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