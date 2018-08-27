Первый вице-премьер – про посадки бизнесменов: У людей должен пропасть страх сделать ошибку

27 Авг. 21:58 2018-08-27T21:58:53+03:00

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Бизнесмен для чиновника - партнер

Первый заместитель премьер-министра нового правительства Александр Турчин в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что в стране надо развивать цифровую экономику: электронные правительство, образование, медицина…

- Но цифровая экономика помимо благ несет еще и определенные риски и угрозы. Потому что высвобождаются люди. Сегодня в торговле мы обойдемся без человека. Складское хозяйство, промышленность - это роботы. Исходя из этих вызовов, стоит следующая задача: а что делать с теми людьми, которые будут освобождаться в этих сферах нашей экономики? - задался вопросом Александр Турчин.

Об этом должен подумать малый и средний бизнес, считает первый вице-премьер. Но для этого надо кардинально пересмотреть программу поддержки предпринимательства.

- К сожалению, сегодня она не работает. А мне бы хотелось, чтобы центры развития предпринимательства были центрами развития предпринимательской инициативы. Чтобы любой человек мог туда обратиться, получить консультацию: как открывать свое дело, как его вести. Плюс через это может быть реализация каких-то государственных программ. Но не просто выплаты пособия по безработице. А скажем так: некоторые субсидии, которые будут стимулировать предпринимательскую деятельность, ремесленническую деятельность. Но самая главная проблема, на мой взгляд, чтобы местные органы власти видели в бизнесменах партнеров. И понимали, что они помогают решать задачи социально-экономического развития. А именно - в создании рабочих мест, уплате в бюджет налогов и т. д.

Заключение под стражу бизнесмена должно быть редкой мерой

До конца года в указ президента №488 будут внесены изменения после встреч с бизнес-союзами и с представителями силовых ведомств.

- В моем понимании, мы пришли к некоему консенсусу по трансформации этого указа. Глубочайше я убежден в том, что когда бизнесмен недоплатил налоги, но у него есть активы, есть собственность, то, наверное, мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия - это должны быть случаи единичные в нашей стране по, я не знаю, каким причинам. Потому что сегодня есть проблема по уплате тех же налогов. Есть имущество. Наложил арест, подписка о невыезде, залог. Есть разные формы (…). Но бизнес работает, ничего не закрывается. Определил суд решение, что (бизнесмен. - Ред.) должен. Пожалуйста, пусть платит. Если что-то не получается, есть имущество. Государство продало и получило то, что ему причитается. Это, мне кажется, даст очень серьезный стимул, когда у людей пропадет страх, что за какую-то ошибку вот такая очень серьезная расплата. Да, наказание должно быть неотвратимым. Но оно должно быть соразмерным причиненному проступку, - считает Александр Турчин.

Зависеть от одного торгово-экономического партнера неправильно

Каждый год правительство разрабатывает бюджет, где в том числе прописывается курс доллара в Беларуси и России, а также ориентировочная стоимость нефти.

- Немного всегда странновато выглядит нефть. Мы вроде как не нефтедобывающая страна. Но тем не менее ориентируемся на эти показатели. И опять же я хочу вернуться к словам президента. Конечно, Россия - наш основной торгово-экономический партнер. Конечно, это правильно, и мы должны нормально сотрудничать, нормально работать с ними. Но тем не менее зависеть от одного партнера - это все-таки неправильно. И вот то, что говорит президент о диверсификации нашего экспорта 30-30-30 (30% в страны ЕАЭС, 30% - в ЕС и 30% - в страны дальнего зарубежья. - Ред.), это абсолютно справедливо, - сказал первый вице-премьер.

Александр Турчин также заявил, что Беларуси надо больше рассчитывать на собственные силы и ресурсы. Хотя задача, конечно, это непростая.