Пушкин и Колас в спектакле по Жвалевскому и Пастернак прошлись по школьной реформе

СЕГОДНЯ 11:53 2018-08-28T11:53:38+03:00

А еще классики в новом спектакле ТЮЗа много танцуют - только посмотрите на Пушкина и Гоголя! Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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Это инсценировка повести для подростков «Смерть мертвым душам» популярных в СНГ белорусских авторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. О том, как он собирается захватить внимание зрителей 12-16 лет литературной классикой и поймать хайп, говорим с постановщиком спектакля Александром Баркаром.

Классики ушли в отрыв! Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- В белорусском театре, как и в российском, образовался вакуум спектаклей для аудитории 12 – 16 лет, - констатирует московский режиссер, ставивший на Таганке и в Российском академическом молодежном театре. - Все чаще берут взрослые вещи, мол, ребята, вы уже не маленькие. Другой вариант – совсем детские спектакли. Но они не интересны юношам и девушкам с достаточно сформированными характером и воззрениями на жизнь. Добавьте сюда еще и юношеский максимализм. Руководство ТЮЗа сначала предложило постановку по повести Жвалевского и Пастернак «Я хочу в школу». Московский спектакль по Жвалевскому и Пастернак публика принимает круто, билеты продают на три месяца вперед. Но коль я уже ставил это произведение, то предложил «Смерть мертвым душам».

Все танцы классиков - это метафора борьбы книги за существование. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Именно в Минске я сделал все, как хотел. Тут будет максимально честно. Мы старались говорить с ребятами на равных, а не с позиции умных взрослых, которые знают, что подростку нужно делать. Мне кажется, я понимаю, о чем они думают: слушаю современную музыку, смотрю те же ролики – стараюсь оставаться на хайпе, в теме того, о чем сегодня говорят на каждом углу.

Якуб Колас в спектакле намекнул, что чуть что литераторы готовы к партизанским методам продвижения своего творчества. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А хайпует постановка на чем?

- На теме книги. Сегодня текст и его глубина нивелируются. Большинство информационных потоков оформляются в визуал – в картинку, в видео. Порой они становятся мемом, который передается от человека к человек, что-то остается лишь в виде постов в Инстаграме. Но при этом у ребят атрофируется способность видеть огромные миры и интерактивные фильмы в рамках белой страницы с черными буквами. Мы в спектакле не пытаемся повернуть время вспять, но показываем вариант: ребята, есть другой путь, попробуйте им пройти!

Стихи Пушкина порой звучали в неожиданно-страстном контексте. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

-Почему именно такой выбор классиков на роли книжных супергероев - Пушкин, Гоголь, Чехов, Колас?

- Мы вдохновлялись повестью Жвалевского и Пастернак, и первые двое, а с ними Маленький Принц перекочевали в инсценировку оттуда. Чехов появился как некая специя для остроты, как цементирующий персонаж. Ну а Якуб Колас появился как белорусский классик – это дань тому, что спектакль играем здесь.

Поставил спектакль по книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак московский режиссер Александр Баркар. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А какого персонажа литературной версии он заменил?

- В повести был Лев Толстой, который пытался всех примирить. В какой-то степени схожая роль и у Коласа, но с учетом национального характера. Ведь белорус не ввязывается в драку, пока не допечет. Ну а когда кончится терпение, его не остановить!

Одной из главных героинь спектакля стала простая библиотекарша. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А не проигрывает ли Колас на фоне коллег-классиков? Как ни крути, а русскую литературу наш зритель знает лучше белорусской…

- У Коласа есть стихи, известные по хрестоматиям и по песням. Все, что можно узнать безоговорочно, мы оставили. Да, когда работал с актерами, вот так на щелчок что-то процитировать из Коласа им было сложно. Поэтому задача была разбудить интерес, чтобы зритель пришел домой и прочел хоть что-то из того, чем был знаменит Колас.

В рядах классико оказались не только писатели, но и персонажи - к примеру, Маленький Принц. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«ЗАДАЧА ТЕАТРА – СТАВИТЬ ВОПРОС, А НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИЮ МИНОБРАЗОВАНИЯ»

- Пушкин главный классик-супермен в спектакле потому, что он «солнце русской поэзии»?

- Пушкин наиболее хулиганистый из всех этих товарищей. При жизни в его творчестве не было тормозов, он не заискивал перед авторитетами, не чурался нового - писал и стихи в альбомы девочкам, и романы в стихах, и прозу. А коль у него не было предубежденности, он менялся сам и изменял ситуацию вокруг. Чтобы это получилось, мы постоянно работаем с залом. А финальная песня – и вовсе обращение с кличем SOS. Решить проблему можно только вместе: мы не можем молчать, но мы сделали все в рамках своей профессии.

Персонажи спектакля из ряда классиков оказались очень положительными, но готовыми постоять за себя. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- В спектакле жестко говорится о школьной программе по литературе на постсоветском пространстве. Мол, выберем сотню авторов, составим их список, который обяжем прочитать, и тем самым отобьем интерес к чтению.

- Жвалевский и Пастернак - противники нынешних реформ школы. Женя пишет посты в своих блогах, социальных сетях, публикует открытые письма. Наш московский спектакль «Я хочу в школу» целиком посвящен критике системы образования. Если мы сейчас не найдем способ в новом времени и новой реальности учить детей, то спустя лет двадцать вырастет поколение интеллектуально непластичных людей. Старая система давно не работает. Скажем, заучивать что-либо – бессмысленно, любой подросток за минуту нагуглит информацию. Значит, надо что-то другое. Это тема для дискуссии. Но задача театра – ставить вопрос, а не выполнять функцию Минобразования.

Для книжной истории переломным моментом стало столкновение реальных героев с интернетом. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Так кто же все-таки мертвые души в этом спектакле? Или они в зале?

- Мертвые души живут в каждом из нас. Самое главное, как завещал Чехов, по капле выдавливать из себя раба. Если это получается, ты на каждом поступке ловишь себя на мысли, а кто это говорит – я или мой страх, или желание быть правильным, кому-то угодить, агрессия.

Узнаете? Чехов и Пушкин встретились в спектакле, хотя жили в разных эпохах. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«З нагоды мертвых душ SOS» ТЮЗ покажет 18-19 сентября в 18.00. Стоимость билетов – 7-9 рублей. Тел. для справок: (017) 242-77-31.