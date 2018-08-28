Ездил по пустыне на такси. Белорус рассказывает о туристических лайфхаках в Азербайджане, Армении и Узбекистане

28 Авг. 17:25 2018-08-28T17:31:24+03:00

Николай Рудковский на городище Аяз-Кала в Узбекистане - руины крепости за его спиной относятся к III—II вв. до н. э. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Путешественник делится, почему не смог уехать вечером из армянской провинции и как гулял по узбекским крепостям под вой собак [фото]

Изменить размер текста: A A

Драматург и креативный продюсер радио Unistar Николай Рудковский – опытный путешественник. Недавно он рассказал «Комсомолке» о лайфхаках своих поездок по тем азиатским странам, куда белорусы заглядывают нечасто – Южной Корее, Индонезии и Омане. А новый рассказ Николая «Комсомолке» о постсоветских Азербайджане, Армении и Узбекистане.

Впечатляющие нынешние виды Баку совсем не похожи на кадры из советского кино. Фото: Личный архив Николая Рудковского

- Среди моих знакомых есть две категории – те, кто ждет от постсоветских стран красоты до блеска и реконструкции, и те, кому эта театральная декорация не нужна. Они говорят: «Хотим, чтобы все было обшарпано, чтобы старина проступала», - делится путешественник. - Поэтому первые не любят постсоветские страны, особенно кавказские республики и Среднюю Азию. Мол, там же еще Советский Союз, а я его помню. И что я там увижу? Так что мне было интересно не только посмотреть эти страны, но и оценить обе точки зрения. Ведь все лучше увидеть своими глазами.

Старое и новое в Баку удачно совмещаются - условных и реальных стыков не замечаешь. Фото: Личный архив Николая Рудковского

АЗЕРБАЙДЖАН: НЕ ПОПЛАВАТЬ В КАСПИИ И НЕ ПОПАСТЬ НА КОФЕ ЗА 10 ЕВРО

Как добраться?

Есть рейс из Минска в Баку, которым я и летел. Минимальный тариф на сегодня туда-обратно – чуть больше $400 на человека. Это будут рейсы с пересадкой в Москве, продолжительность которой можно выбрать.

Крепостные укрепления в столице Азербайджана - одна из главных достопримечательностей. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Где жить?

В Баку я ехал в гости – там работали друзья, и была возможность не платить за гостиницу и путешествовать. Цена на хостел начинается от $8-10 в номере с 8 кроватями (бывают женскими и смешанными), минимальная цена в гостинице – примерно $35.

А городские улицы напоминают кадры из "Бриллиантовой руки", знаменитая сцена из которой с падением Андрея Миронова с возгласом "Чьорт побьери!" снималась в Баку. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Что посмотреть?

Перед поездкой в какую-то страну я читаю романы местных писателей, смотреть фильмы. И когда я смотрел азербайджанские советские фильмы, восхищался красотами города, его знаменитым холмом и фуникулером (подъем или спуск - $0,6). А какой там вид на Бакинский залив - весь Баку как на ладони! Вот только в Азербайджане такой профицит бюджета, что от старого Баку почти ничего не осталось.

Красоты старого и нового Баку. Фото: Личный архив Николая Рудковского

И когда я поднимался в Нагорный парк на фуникулере, было ясно: там уже все в граните, стекле и бетоне – сплошные небоскребы. Даже стало немного грустно. И старый город за крепостной стеной вокруг дворца Ширваншахов с Девичьей башней тоже сильно вылизан, на мой взгляд.

Старый и новый Баку. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Конечно, ежедневно созерцая Бакинский залив Каспийского моря, туда хочется непременно нырнуть. Но с этим проблема: из-за нефти вода грязная, так что ближайший бесплатный пляж – за 100 км. Есть и платный за 20 км, но вход - 30 евро на день. Даже с входящими в стоимость шезлонгами и зонтиками и наличием кафе выходит дороговато.

Здесь Баку напоминает не азиатский, а европейский город. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Успели слетать на внутренних авиалиниях (такой полет обошелся примерно в 100 евро) в Нахичеванскую Автономную Республику. Она не граничит с самим Азербайджаном, а разделена территорией Армении. Туда можно добраться только на самолете, который летит через Иран. Вот это было реальное возвращение в коммунизм!

Чтобы попасть в Нахичеван, надо лететь самолетом через Иран. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Причем их председатель Верховного Меджлиса борется за чистоту. Если в Баку отойти от исторической части, то во дворах много мусора в мусорных пакетах, а в Нахичеване каждую субботу все жители должны выйти на субботник - просто пройти и проверить, нет ли мусора (а его априори нет) на улицах города, подбелить деревья, вырвать сорняки, покрасить бордюры. Зато тут все музеи и мавзолеи работают бесплатно, причем за тобой ходят музейные работники, готовы рассказывать и показывать тебе все, что угодно. Как ни крути, а туристов там пока что немного. А посмотреть есть что, и это – любопытно.

Говорят, что в Нахичеване сохранился коммунизм в миниатюре. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Что попробовать?

Мы ездили на уик-энд в кавказские горы. Там много придорожных кафе и ресторанов. В основном, продают шашлык, кебаб, но есть и долма.

А вот кафе и рестораны в старом городе Баку иногда лучше обходить стороной. В некоторых заведениях или нет меню, или нет ценников в меню. Ты хочешь выпить кофе или колы, чтобы освежиться, а потом тебе приносят счёт: за чашечку эспрессо 10 евро. У меня все внутри перевернулось, конечно, но заплатил и спокойно вышел. Потом друзья мне сказали: «Еще радуйся, что не $50». И извинялись, что забыли предупредить, что такое может произойти.

В Ордубаде ощущаешь, что горы в Азербайджане действительно рядом. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Лайфхаки

В Азербайджане часто на зданиях попадается надпись «Gay club». Спрашиваю у друзей, почему тут повсюду гей-клубы? Оказалось, что gay читается как чай, а этот клуб – чайхана.

Страна очень дорогая. Курс маната выше доллара или евро, так что все привычные нам продукты обходятся дорого. В гастрономе очень много белорусских продуктов, правда, сметана за 1 манат выходит просто золотой по белорусским меркам – стоит почти вдвое дороже, чем у нас.

АРМЕНИЯ: СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ И СЪЕЗДИТЬ В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Как добраться?

Для одного человека полет Минск-Ереван-Минск продолжительностью в 3 часа обойдется менее чем в $300 эконом-классом.

Монастырь Ахпат входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Где жить?

В Армении я был дважды, и за последнее время там произошло немало изменений. Во-первых, там появилось много гостиниц. Раньше стоял безумный ценник даже на посуточную аренду квартир, не говоря об отелях. Недавно сюда ездили мои знакомые. Они сказали, что там много хостелов (в среднем - от $8-10, но есть и за $3 за ночь), квартир под съем (бабушкины апартаменты можно найти примерно за $20 в сутки), отелей (от $20-30). По крайней мере, в самом Ереване все наладилось. Правда, мне повезло, что ко второй поездке у меня там были знакомые – мы подружились во время театрального фестиваля, когда я там побывал впервые.

Гегард - это монастырь, вырубленный в скале. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Что посмотреть?

Кроме осмотра красот Еревана, обязательно побывайте в монастырях, которых много по всей стране. Можно съездить в Нагорный Карабах. Теперь там не ставят штамп в паспорте при въезде (и через турфирму, и дикарем), при наличии которого в Азербайджан вас не пустят в будущем. Пропуск выдают на отдельной бумажке и забирают его на границе с Карабахом. В турфирме такая поездка на новом авто обойдется в 320 долларов на группу от 1 до 4 человек с посещением двух старинных монастырей Татев и Нораванк и двух городов в Карабахе – Шуши и Степанакерт. К Татевскому монастырю итальянцы провели канатную дорогу – на машине не надо делать большой крюк. Правда, при сильном ветре канатка не работает. Я туда приехал на рассвете – очень красиво, все тонет в розовом солнце.

Один из узнаваемых видов Еревана. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Где-то вдалеке - Арарат. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Что попробовать?

Кухня раньше была дороговатой, но сейчас все подешевело. Да и вообще, если в раскрученной для туристов Грузии все стало дорожать, то в Армении - наоборот. Много мясных (шашлык, кюфта, долма) и овощных блюд в меню. И, конечно, главный продукт в Армении – коньяк! В магазинах много сортов разной ценовой категории. Можно еще попробовать вино из граната.

Известный монастырь в Санаине - экстерьер... Фото: Личный архив Николая Рудковского

...и интерьер. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Как ездить по стране?

Важная проблема была в транспортном сообщении между городами. Автобусы и маршрутки ходили до 14.00. В более привычной нам Грузии такого нет – сел на автобус в Тбилиси, а вечером на обратный. Я об этом не знал. Как раз во время второй поездки выехал из Тбилиси посмотреть два знаменитых монастыря Ахпат и Санаин Х века, но когда, насладившись их красотами, хотел уехать на автобусе в Ереван, выяснилось это печальное обстоятельство. Так что выбор был или ночевать до утра, или ехать на такси дальше. Сейчас вроде бы и этой проблемы нет. Возможно, проблема была в плохих дорогах и высокой аварийности?

Одна из достопримечательностей Нагорного Карабаха - город Шуши. Фото: Личный архив Николая Рудковского

УЗБЕКИСТАН: ЖИЛ ПОД ПЛАТАНОМ И ЕЛ МОРКОВЬ РАЗМЕРОМ С КАБАЧОК

Как добраться?

На самолете из Минска можно слетать в Ташкент и обратно примерно за $500. В воздухе проведете около 5 часов. Но такие прямые рейсы (в отличие от полетов в Баку) выполняются нечасто.

Городские виды в Средней Азии - сплошь как в Бухаре. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Где жить?

Я там был во времена, когда там было плохо с интернетом и заказом апартаментов. Но там можно спокойно найти ночлег. Местные сдают комнаты туристам. Построение восточных домов – квадратное. Сразу за входом - внутренний дворик, а посередине площадка для семейного отдыха, на которой часто растет платан. Комнаты вокруг этой площадки и сдают туристам. А вечером все сидят в центре квадрата, ужинают, общаются. Такое жилье стоит недорого (7-10 долларов).

Но в поездках по Узбекистану можно увидеть и примечательные сельские пейзажи, как в Зарафшане. Фото: Личный архив Николая Рудковского

А трижды нашу компанию вообще приглашали в гости. Тогда начинались лепешки, арбузы, самаркандские дыни, фрукты, чай. А потом и завтрак тебе приготовят. Такое вот восточное гостеприимство.

Еще одна крепость - Кызыл-Кала. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Что посмотреть?

В Узбекистане как раз все достопримечательности будут максимально обшарпаны, о чем и говорили мои друзья, но они обшарпаны безумно красиво - особенно в лучах узбекского солнца. А еще по Самарканду, Бухаре или Хиве круто гулять в полнолуние. Кстати, в Хиву многие не заезжают – она выходит за пределы культурного треугольника Ташкент-Самарканд-Бухара. Но пропускают ее зря, ведь это город-красавец. К Хиве долго ехать, но там необычные крепостные стены XII – XIV веков. По ним можно гулять, там же жить. В полнолуние, под вой собак чувствуешь себя каким-то Ходжой Насреддином, живущим во времена Тамерлана. Вот не было бы в руках телефона – так и ощущал бы себя им! Из Хивы можно на автомобиле поехать на экскурсию по древним крепостям в пустыне Кызылкум (70 долларов за машину) или доехать до пересыхающего Аральского моря.

Самарканд входит в своеобразный культурный треугольник Узбекистана. Фото: Личный архив Николая Рудковского

Что попробовать?

Еда – дешевая и вкусная. В Бухаре я всем рекомендую самый известный и «дорогой» ресторан «Ляби-хаус». Он находится возле пруда, здесь всегда много иностранцев, поэтому приходить надо раньше, чтобы занять свободный столик. Ужин из нескольких блюд с пивом обходился в $6 на человека. И это был мой самый дорогой ужин в Узбекистане! И возможно, сейчас на пару долларов дороже – но в целом цены примерно на том же уровне. И помните, что плов – это обеденное блюдо! Никогда на ужин его не готовят.

Напоминание о Беларуси в Ташкенте - фигурки аистов. Фото: Личный архив Николая Рудковского

А еще я думал, что только в сказке про репку бывают овощи-гиганты. Но в Ферганской долине картофель или морковь размером с кабачок. И это не кормовые сорта – все чистенькое, без химикатов!

Как ездить по стране?

Внутренний транспорт очень дешевый. Ты можешь проехать по дороге через пустыню в другой город за $1 на автобусе. Да на таком, который видал виды: пыль и песок гуляют по салону так, что лицо надо прикрывать. Зато виды – как в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», когда героиня едет в Бухару на таком чуде техники. Маршрутка не менее обшарпанная, но стоит чуть подороже. А на такси за $10 (можно сброситься, если едете компанией) добраться из города в город вообще можно с ветерком и с комфортом!

Это фото сделано днем, но лучшее время прогулок по Хиве - ночь, уверен путешественник. Фото: Личный архив Николая Рудковского

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Николай Рудковский расскажет «Комсомолке» и о том, что посмотреть в незаезженной Европе, не потеряться в южноамериканских джунглях и не попасть впросак в Африке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Случайно пожил на вулкане. Белорус рассказывает о туристических лайфхаках в Южной Корее, Индонезии и Омане

Путешественник делится, почему в Южной Корее отказался есть рыбу, в Индонезии чувствовал себя львом Бонифацием из мультфильма, а в оманской гостинице ходил по песку (читать далее)