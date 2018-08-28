2018-08-28T15:07:22+03:00
Общество

Будет ли теплым сентябрь?

Ветровки уже можно доставать из шкафов, а сарафаны - прятать
Ирина КАЛИНИНА
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Последние летние деньки будут дождливымиПоследние летние деньки будут дождливымиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Уходящий август порадовал отличной погодой - солнечной и жаркой, такой, какой она и должна быть настоящим летом:

- Несмотря на редкие дни прохлады, температура в последний месяц лета была на 1-3 градуса выше климатической нормы, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - Среднемесячная норма для августа - от +16 градусов по северо-западу до +19 на юго-востоке страны.

Правда, последние летние деньки будут дождливыми – зато в меру теплыми. В среду, 29 августа, синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Максимальная температура днем +18…+23 градуса. В четверг и пятницу тоже не обойдется без осадков, максимальная температура днем – до +26, но это самый оптимистичный вариант, во многих районах будет прохладнее. По ночам – примерно +8+13.

- Теплую одежду еще рано доставать из шкафов или уже можно?

- Куртки – еще рано, а ветровки уже можно. И сарафанчики можно прятать, - советуют синоптики.

Ожидается, что начало осени станет продолжением умеренно-теплого лета: судя по информации на сайте gismeteo.by, погода в начале сентября будет примерно такой же, как и в последние дни августа.

А каким будет наступающий сентябрь по народным приметам? Мы спросили об этом этнолога Елену Довнар-Запольскую:

- Приметы говорят о том, что сентябрь, скорее всего, будет классическим – достаточно теплым и с дождями. Одним из дней, помогающих определить погоду, считается 7 сентября, день апостола Варфоломея. В этот день начинается отлет аистов. Если птицы станут улетать раньше, это означает, что холода будут ранними. Уже можно определить и погоду на зиму: судя по тому, что желудей на дубах не очень много, а шишки на елках расположены наверху, а не на нижних ветках, сильные холода будут только в конце зимы. Отсутствие дождей на Яблочный спас тоже говорит о том, что конец зимы может быть довольно суровым.

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