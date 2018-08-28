Лучшие бармены Минска: «В 2000-х гости даже не знали, что такое Мохито»

СЕГОДНЯ 13:09 2018-08-28T13:09:13+03:00

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Барная жизнь Минска переживает сейчас настоящий бум. Открывается больше заведений, они попадают в международные рейтинги. Так, в этом году сразу четыре бара Минска вошли в топ-3 номинаций престижной премии Barproof Awards. Всего в ней приняло участие более 700 номинантов из 500 баров Прибалтики, Украины, России, стран Закавказья и Средней Азии. Премия проводится уже в третий раз. Голосование за лучшие бары проводилось в интернете, причем оценивали кандидатов их коллеги - профессионалы из барной индустрии.

Среди лучших в номинации «Лучшее коктейльное меню» оказался бар Kew London. Небольшое заведение в центре столицы раньше называлось просто «Лондон» и позиционировало себя как кофейный бар. Затем он закрылся на перепрофилирование и в марте этого года заработал обновленный «Лондон» со ставкой на авторские коктейли.

В барах, которые стали номинантами премии, теперь красуется специальная наклейка - этакий показатель качества.

- К примеру, вы едете в Лондон, перед этим вы будете просматривать список мест, которые считаются там лучшими, - говорит бармен Kew London Егор Козловский. - Так вот, бары, которые стали номинантами, они всегда оказываются вверху поискового запроса. Человек будет понимать, что это место проверенное, качественное.

- С введением безвиза в Минске стало больше туристов. Как вы с этим работаете, адаптируете ли коктейльную карту под них?

- Туристов летом очень много. Мы ведь находимся на проспекте Независимости, около нас дома в основном сдаются в аренду. Бывает такое, что за целый день русской речи не услышишь. Однако коктейли мы подбираем по принципу «А выпил бы я его во второй или третий раз, предложил ли другу?». Мы много путешествуем, ездим на выставки, премии, ходим в бары, которые считаются лучшими. Так вот, в нашей стране бары лучше.

Бармены в один голос уверяют, что постепенно у минчан формируется культура питья.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский бар Make-Make Tiki King представлен в категории «Этно бар». Аутентичный бар с азиатской кухней. Гостям здесь предлагают авторские коктейли в основном на роме и текиле. Кстати, именно здесь вам могут подать шоты из текилы с маринованным осьминогом.

- Для профессионала большая честь быть оцененным своими коллегами. К тому же это прекрасная возможность молодым проектам заявить о себе, - говорит шеф-бармен тики-бара Евгений Кузнецов. - Мы не адаптируемся под кого-то, мы делаем свой продукт, который нам интересен. И в первую очередь ориентируемся на минчан.

В тройку финалистов номинации «Лучший «местный» бар» попал известный паб в латинском стиле El pushka, который находится на небезызвестной улице Зыбицкая. Сюда минчане приходят минимум за двумя вещами: за сангритой, которую подают с томатным соком, и танцами в сомбреро под мексиканские мотивы. Место небольшое, а учитывая его популярность, в выходные здесь яблоку негде упасть.

Номинантом на звание лучшего тематического бара стал «Курилка». Это то самое место, где бармены, подавая вам коктейль, читают о нем стихи и даже поют. Помимо этого в «Курилке» часто проводятся разные мероприятия: от мини-концертов с живой музыкой до открытого микрофона, где почитать стихи может каждый желающий.

В номинациях премии представлены не только заведения, но и бармены. Так, в тройку лучших бармены Антон Мартопляс (BarDuck) и Игорь Чистобаев («Курилка»). Лучшими барледи стали Александра Абибок и Дарья Пашкель(«Банки-Бутылки»).

Бармены в один голос уверяют, что постепенно у минчан формируется культура питья.

- За барной стойкой я с 2002 года. Когда в середине нулевых ты делал «Мохито» с водкой и ментоловым сиропом, мелиссой, потому что все ингредиенты дорогие, посетители не понимали, что это, но в итоге просили еще два, - говорит Антон Мартопляс. - Сейчас гость стал более разборчив, пытлив. Они стали узнавать больше: из путешествий, социальных сетей и т.д. Так что динамика положительная.