2018-08-30T22:08:07+03:00
Общество

За цветами ко Дню знаний - в «Евроопт»!

Марафон подготовки к школе вышел на финишную прямую
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Портфели собраны, форма выглажена, время на будильниках выставлено. Вот-вот ученики соберутся на линейках, чтобы начать новый учебный год, полный интересных открытий, ярких приключений и, конечно, полезных знаний! Кто-то переступит школьный порог в первый раз, кто-то в этом учебном году попрощается со школой навсегда. Неизменно лишь одно: цветов 1 сентября будет действительно много!

А где еще можно купить яркие букеты по выгодной цене, как не в «Евроопт»? Специально ко Дню знаний с 29 августа по 1 сентября в наших магазинах цветы будут продаваться по невероятно заманчивым ценам!

Так, букет из гербер (7 шт.) будет стоить 5,99 руб. Букет из кустовых хризантем (3 шт.) обойдется в 6,99 руб. Букеты из роз будут стоить 5,99 руб. А за букет из хризантем-микс (3 шт.) нужно будет заплатить всего 8,99 руб.

Пускай в День знаний звучат теплые слова благодарности, будет много счастливых улыбок и, конечно, красивых цветов!

Посмотреть список магазинов «Евроопт», где будут продаваться букеты ко Дню знаний, можно здесь.

ООО «ЕВРОТОРГ». УНП 101168731.

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