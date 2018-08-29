2018-08-29T21:58:32+03:00
Афиша

Концерты и спектакли в Минске-2018: куда пойти и что посмотреть этой осенью

В КЗ «Минск» - три варианта на разные вкусы: артисты ВИА «Лейся, песня» 70-х, Елена Василек и Иван Жидков с Глафирой Тархановой на скамейке
Поделиться:
Спектакль «Однажды дважды».Спектакль «Однажды дважды».
Изменить размер текста:

Заканчивается лето, фестивали на свежем воздухе уходят в прошлое, зрители возвращаются под крыши концертных залов. Куда пойти и что посмотреть в ближайшие полтора месяца в КЗ «Минск» - три варианта на разные вкусы: артисты ВИА «Лейся, песня» 70-х, Елена Василек и Иван Жидков с Глафирой Тархановой на скамейке.

Мелодии наших родителей

Осенью ждем концертную программу из самых известных песен 70 - 90-х годов «Мелодии века». Это сборный концерт - три в одном. В афише - артисты ВИА «Лейся, песня» 70-х годов в составе Владимир Ефименко, Марина Школьник, Анатолий Мешаев, Владимир Калмыков.

Они споют хиты «Прощай», «Родная земля», «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал», «Где же ты была», «Конопатая девчонка», «Синий иней». ВИА «Лейся, песня» присвоено звания «Лауреата премии Ленинского Комсомола Кузбасса», «Лауреата I премии II Всероссийского конкурса исполнителей советской песни Сочи-78».

Приезжает в Минск и известный поэт-песенник Александр Шаганов, которого можно смело назвать штатным поэтом группы «Любэ». Это именно он написал «Выйду ночью в поле с конем…». На этом концерте Александр Шаганов исполнит попурри из своих песен.

Александр Шаганов.

Александр Шаганов.

И третий участник - певец Александр Добрынин, экс-солист группы «Веселые ребята», который в свое время исполнял хиты «Рыжий клоун», «Атлантида», «На Канарских островах», «Звездочет».

Александр Добрынин.

Александр Добрынин.

30 сентября, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 20-55 руб.

Т.(017) 328-66-38.

***

Елена Василек и ее Галина

Елена Василек уже много лет работает в эстрадно-народном жанре. Она пишет стихи и музыку. Ее хиты - «Галина» («Живет-живет в этом доме Галина…»), «Деревенька» («В золоченой церкви нас с тобой венчали…»), «Мама» («Я приеду к тебе, моя мама!»), «Свекровушка» («Мы с тобою, как подружки…»), «Именинница» («Не будем мы звать тебя по отчеству»).

Елена Василек.

Елена Василек.

Выступление Елены Василек и ее группы - удивительно-лирическое, красочное действо. В их исполнении виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные музыкальные ритмы. А поскольку концерт в Минске запланирован на День Матери, то билет будет прекрасным подарком для мам.

14 октября, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 15-32 руб.

Т.(017) 328-66-38.

***

Ночь, парк, скамейка, двое

В этом спектакле по пьесе Гельмана «Скамейка» играют только два актера - Глафира Тарханова, которую зрители знают и любят за роли в сериалах и фильмах «Александровский сад - 2», «Громовы. Дом надежды», «Три женщины Достоевского», «Год в Тоскане», и Иван Жидков, известный как исполнитель ролей в сериалах «Солдаты», «В созвездии Быка», «Грозовые ворота», «Принц Сибири», «Второй брак», «По секрету всему свету».

Спектакль «Однажды дважды».

Спектакль «Однажды дважды».

Эти два замечательных актера держат внимание зала, заставляют сопереживать, радоваться, грустить. История постановки «Однажды дважды» начинается в вечернем парке. Здесь молодой человек ищет спутницу для бурных, но краткосрочных отношений на ночь, а девушка, как водится, надеется встретить свою судьбу. Эта случайная встреча выльется в увлекательнейший ночной разговор на парковой лавочке. За эти полтора часа они преодолеют путь от взаимного обмана, иллюзий и обмена упреками к истине.

17 октября, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 30-60 руб.

Т.(017) 328-66-38.

Реклама.

Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики Беларусь.

УНП 100650172.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Кирилл Шимко: Накачав мышцы, мальчик не становится мужчиной
Кирилл Шимко - спортсмен-рекордсмен книги рекордов «Гиннесса», медийная личность, бизнесмен... Но успокаиваться, кажется, этот мужчина не собирается. Уже второй год берется организовать международный фестиваль «Shimko собирает друзей»
Новости 24
В Гомеле признали аварийным и закрыли «близнеца» моста в Житковичском районе
Смертельное ДТП под Полоцком: машина вылетела в кювет
За полгода «налог на Google» принес белорусской казне почти 7 миллионов рублей
В Литве задержали белорусскую фуру с контрабандными сигаретами почти на €2 миллиона
В Лунинце мама уронила двухмесячного ребенка на землю вместе с автолюлькой
Дорого-богато: в Новосибирске на промышленном форуме выставили золотой трактор «Беларус»
В Пинске исчезли без вести женщина и ее трехлетний сын
В Лиде парень-инвалид за собственные деньги установил пандус, чтобы попасть в банк
В Беловежской пуще живут редкие медицинские пиявки
В Барановичском районе нашли тело пенсионерки, которая ушла в лес за ягодами и пропала
Минздрав выразил соболезнования родителям ребенка, который умер после прививки в Ганцевичском районе
Путин рассказал, когда россияне будут выходить на пенсию
Карта «Тбилисобы» - всем покупателям «Комсомолки» в Минске!
Минздрав объяснил, почему в Беларусь поставили незарегистрированную вакцину «Эупента»
«Это заставит водителей задуматься»: ГАИ о балльной системе за нарушения ПДД
Сразу четыре белорусские теннисистки вышли в следующий круг US Open
В Витебске грузовик самопроизвольно покатился, сбил дерево и павильон
В Лепеле сожгли квартиру, чтобы скрыть следы убийства
В Речице работник МЧС вместе с соседом спасли из горящего дома детей и женщину
73-летний пенсионер из Витебска одной левой уложил вора, который потрошил его холодильник
В Полоцке женщина попросила знакомого сломать ей ногу, чтобы получить выплату по страховке
В Борисовском районе ухажер разбил окна в доме возлюбленной
Кому достались квартира и пять автомобилей от «Евроопт»?
31 августа станет известно, кто представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»
Школьник из Петрикова может выиграть $15 000 за проект, как дешево проверять качество воды
Румас: эффективность бизнеса надо оценивать по числу новых рабочих мест
Мужчина до смерти избил на рынке минчанина из-за испорченных арбузов
Минчанин поймал в своем подъезде вора-рецидивиста и удерживал его до приезда милиции