Концерты и спектакли в Минске-2018: куда пойти и что посмотреть этой осенью

29 Авг. 22:01 2018-08-29T21:58:32+03:00

В КЗ «Минск» - три варианта на разные вкусы: артисты ВИА «Лейся, песня» 70-х, Елена Василек и Иван Жидков с Глафирой Тархановой на скамейке

Изменить размер текста: A A

Заканчивается лето, фестивали на свежем воздухе уходят в прошлое, зрители возвращаются под крыши концертных залов. Куда пойти и что посмотреть в ближайшие полтора месяца в КЗ «Минск» - три варианта на разные вкусы: артисты ВИА «Лейся, песня» 70-х, Елена Василек и Иван Жидков с Глафирой Тархановой на скамейке.

Мелодии наших родителей

Осенью ждем концертную программу из самых известных песен 70 - 90-х годов «Мелодии века». Это сборный концерт - три в одном. В афише - артисты ВИА «Лейся, песня» 70-х годов в составе Владимир Ефименко, Марина Школьник, Анатолий Мешаев, Владимир Калмыков.

Они споют хиты «Прощай», «Родная земля», «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал», «Где же ты была», «Конопатая девчонка», «Синий иней». ВИА «Лейся, песня» присвоено звания «Лауреата премии Ленинского Комсомола Кузбасса», «Лауреата I премии II Всероссийского конкурса исполнителей советской песни Сочи-78».

Приезжает в Минск и известный поэт-песенник Александр Шаганов, которого можно смело назвать штатным поэтом группы «Любэ». Это именно он написал «Выйду ночью в поле с конем…». На этом концерте Александр Шаганов исполнит попурри из своих песен.

Александр Шаганов.

И третий участник - певец Александр Добрынин, экс-солист группы «Веселые ребята», который в свое время исполнял хиты «Рыжий клоун», «Атлантида», «На Канарских островах», «Звездочет».

Александр Добрынин.

30 сентября, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 20-55 руб.

Т.(017) 328-66-38.

***

Елена Василек и ее Галина

Елена Василек уже много лет работает в эстрадно-народном жанре. Она пишет стихи и музыку. Ее хиты - «Галина» («Живет-живет в этом доме Галина…»), «Деревенька» («В золоченой церкви нас с тобой венчали…»), «Мама» («Я приеду к тебе, моя мама!»), «Свекровушка» («Мы с тобою, как подружки…»), «Именинница» («Не будем мы звать тебя по отчеству»).

Елена Василек.

Выступление Елены Василек и ее группы - удивительно-лирическое, красочное действо. В их исполнении виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные музыкальные ритмы. А поскольку концерт в Минске запланирован на День Матери, то билет будет прекрасным подарком для мам.

14 октября, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 15-32 руб.

Т.(017) 328-66-38.

***

Ночь, парк, скамейка, двое

В этом спектакле по пьесе Гельмана «Скамейка» играют только два актера - Глафира Тарханова, которую зрители знают и любят за роли в сериалах и фильмах «Александровский сад - 2», «Громовы. Дом надежды», «Три женщины Достоевского», «Год в Тоскане», и Иван Жидков, известный как исполнитель ролей в сериалах «Солдаты», «В созвездии Быка», «Грозовые ворота», «Принц Сибири», «Второй брак», «По секрету всему свету».

Спектакль «Однажды дважды».

Эти два замечательных актера держат внимание зала, заставляют сопереживать, радоваться, грустить. История постановки «Однажды дважды» начинается в вечернем парке. Здесь молодой человек ищет спутницу для бурных, но краткосрочных отношений на ночь, а девушка, как водится, надеется встретить свою судьбу. Эта случайная встреча выльется в увлекательнейший ночной разговор на парковой лавочке. За эти полтора часа они преодолеют путь от взаимного обмана, иллюзий и обмена упреками к истине.

17 октября, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 30-60 руб.

Т.(017) 328-66-38.

Реклама.

Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики Беларусь.

УНП 100650172.