2018-08-28T12:16:32+03:00
Спорт

Главный тренер «Минчанки» пообещал сбрить усы, если команда улучшит результат

Волейбольный клуб объявил о партнерстве с сетью косметики и парфюмерии
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Женская команда волейбольного клуба «Минск» обзавелась партнером на новый сезон.Женская команда волейбольного клуба «Минск» обзавелась партнером на новый сезон.
Изменить размер текста:

В прошлом году волейбольный клуб «Минчанка» сенсационно дошла до финала Кубка ЕКВ – в суверенной истории такого не случалось. По пути к решающему матчу «Минчанка», укомплектованная исключительно доморощенными волейболистками, обыграла клубы, чьи бюджеты в разы больше.

«Минчанка» вышла в финал еврокубка: «Ангелы были с нами до победного свистка»

Новый сезон будет как никогда насыщенным. «Минчанка» будет выступать в Открытом чемпионате Росси, этапах Кубка России, Лиге чемпионов, 8 сентября на «Чижовка-Арене» пройдет международный турнир.

Пока же до старта сезона волейболистки смогли получить новые эмоции. «Минчанка» объявила о партнерстве с сетью косметики и парфюмерии. Презентация сотрудничества и пресс-конференция с участием главного тренера и волейболисток столичного клуба. Были анонсированы планы по дальнейшему сотрудничеству, которые включают в себя активности с аудиторией на домашних матчах ВК «Минск», акции и конкурсы вне матчевых событий.

- Очень приятно, что наши успехи не прошли незамеченными. Мы находимся в начале большое пути, «Минчанку» ждет интересный сезон, будем рады видеть наших новых друзей из «Космо» и всех болельщиков на трибунах во время матчей, — отметил главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.

Екатерина Сокольчик и Виктория Ганиева. Фото: vk.com/vc.minsk

Екатерина Сокольчик и Виктория Ганиева. Фото: vk.com/vc.minsk

Девушкам устроили настоящий beautyday, - отмечает «Минчанка». Пока профессиональные стилисты колдовали над прическами каждой волейболистки, косметологи провели для гостей мастер-класс о тенденциях в уходе и макияже. Интересно, что главному тренеру Виктору Гончарову вручили премиальный барбер-набор, взяв с него обещание сбрить усы в случае достижения максимального результата сезона. В прошлом сезоне он говорил, что готов сбрить, если «Минчанка» выиграет в финале еврокубка. Попытка номер два.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер: «Мы учитываем интересы не только сборной, но и клуба»
Несмотря на девять поражений в десяти матчах предсезонки, главный тренер «зубров» доволен подготовкой к сезону КХЛ, считая, что эти результаты не отражают уровень готовности
Новости 24
СК: изъяты образцы вакцины, после введения которой погиб двухмесячный ребенок
В Брестском районе после лобового столкновения деблокировали водителя «Фольксвагена»
У украинца, который пытался ввезти в Беларусь почти 100 кило сала, изъяли автомобиль
В Бресте трое железнодорожников пробурили тоннель и сливали дизтопливо с тепловозов в гараж
Минчанин избил фельдшера в машине скорой - возбуждено уголовное дело
Грузовик врезался в стоящие на обочине «Жигули», которые задавили своего владельца
В Беларуси с 29 августа у мотоциклистов начнут отбирать права за езду на одном колесе
Уже сегодня 63-ю квартиру от «Евроопт» разыграет победительница конкурса «Учитель года» Светлана Румянцева
Виктория Азаренко и Вера Лапко вышли во второй раунд US Open
Беларусь участвует в совещании начальников генштабов Вооруженных сил стран ШОС
В Марьиной Горке работники МЧС спасли 60-летнюю женщину без сознания
Под Барановичами пенсионерка упала под движущуюся электричку
Пропавшего в Бресте школьника нашли живым
Под Пинском на трассе прицеп с бревнами отцепился от лесовоза и помял три авто
Корреспондентов, проходящих по «делу БелТА», не выпустят из Беларуси
Более 2,5 тысячи курток, джинсов, жилетов и другой одежды без документов изъяли у предпринимателя в Витебске