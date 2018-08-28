Главный тренер «Минчанки» пообещал сбрить усы, если команда улучшит результат

СЕГОДНЯ 11:46 2018-08-28T12:16:32+03:00

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В прошлом году волейбольный клуб «Минчанка» сенсационно дошла до финала Кубка ЕКВ – в суверенной истории такого не случалось. По пути к решающему матчу «Минчанка», укомплектованная исключительно доморощенными волейболистками, обыграла клубы, чьи бюджеты в разы больше.

«Минчанка» вышла в финал еврокубка: «Ангелы были с нами до победного свистка»

Новый сезон будет как никогда насыщенным. «Минчанка» будет выступать в Открытом чемпионате Росси, этапах Кубка России, Лиге чемпионов, 8 сентября на «Чижовка-Арене» пройдет международный турнир.

Пока же до старта сезона волейболистки смогли получить новые эмоции. «Минчанка» объявила о партнерстве с сетью косметики и парфюмерии. Презентация сотрудничества и пресс-конференция с участием главного тренера и волейболисток столичного клуба. Были анонсированы планы по дальнейшему сотрудничеству, которые включают в себя активности с аудиторией на домашних матчах ВК «Минск», акции и конкурсы вне матчевых событий.

- Очень приятно, что наши успехи не прошли незамеченными. Мы находимся в начале большое пути, «Минчанку» ждет интересный сезон, будем рады видеть наших новых друзей из «Космо» и всех болельщиков на трибунах во время матчей, — отметил главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.

Екатерина Сокольчик и Виктория Ганиева. Фото: vk.com/vc.minsk

Девушкам устроили настоящий beautyday, - отмечает «Минчанка». Пока профессиональные стилисты колдовали над прическами каждой волейболистки, косметологи провели для гостей мастер-класс о тенденциях в уходе и макияже. Интересно, что главному тренеру Виктору Гончарову вручили премиальный барбер-набор, взяв с него обещание сбрить усы в случае достижения максимального результата сезона. В прошлом сезоне он говорил, что готов сбрить, если «Минчанка» выиграет в финале еврокубка. Попытка номер два.