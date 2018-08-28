Новый министр Дмитрий Крутой: Белорусская экономика должна развиваться темпами выше среднемировых

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-28T16:06:45+03:00

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Дмитрий Крутой занял должность министра экономики меньше двух недель назад и сразу столкнулся с непростой ситуацией.

- Буквально за последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров, - рассказал Дмитрий Крутой в эфире программы «Неделя» на канале СТВ. - Международные организации снизили темпы роста мирового ВВП. Наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год, и у них ВВП снизился довольно существенно - на 0,8%. Плюс последние колебания курса российского рубля потребовали от нас корректировки собственных валютных курсов. (…) И последний фактор - это прогнозная оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. У нас она была заложена в целевом сценарии (социально-экономического развития. - Ред.) на уровне 79 долларов, сейчас мы взяли для расчетов 65 долларов за баррель. Мы полностью учли негативные последствия введения Россией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра.

В итоге, по предварительным расчетам, ВВП в следующем году будет расти не так быстро, как предполагалось. В базовом сценарии социально-экономического развития темп роста уменьшили с 2,8% до 2,1%, а в целевом (к которому страна будет стремиться) - с 4,1% до 4%. Зарплатные прогнозы звучат так: реальная вырастет на 3,4%, а средняя по стране поднимется до 1025 рублей.

- Белорусская экономика должна развиваться темпами выше среднемировых, чтобы мы сохранили свою конкурентоспособность и все-таки вышли на параметры роста, - добавил Дмитрий Крутой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Количество посетителей агроусадеб перевалит за полмиллиона»

В прошлом году президент подписал декрет «О развитии предпринимательства», который был призван облегчить жизнь бизнесу. Первые результаты уже заметны.

- Уведомительный принцип, заложенный в декрет, на практике работает. Более 2500 компаний сегодня обратились за соответствующей регистрацией, - привел пример Дмитрий Крутой. - Избыточные административные, регуляторные требования, которые существовали в сфере пожарной, природоохранной, санитарной безопасности и которые были сокращены в десять раз, очень позитивно воспринимаются нашими предпринимателями. Количество самозанятых выросло на 26 тысяч человек. Выросло количество ремесленников. Уже за 3000 перевалило количество агроусадеб. Мы видим, что количество людей, пользующихся услугами агроусадеб, растет. По оценке этого года, будет около 400 тысяч человек. Это и белорусы, и иностранцы. В условиях безвиза к следующему году мы ожидаем, что количество посетителей перевалит психологическую отметку в полмиллиона.