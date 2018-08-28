Эксперт о накопительной пенсии: Хорошей мотивацией могло бы быть постепенное снижение взносов в Фонд соцзащиты

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-28T11:51:00+03:00

Недавно Минфин предложил сделать накопительную пенсию добровольно-принудительной, а мы спросили у специалиста, что он об этом думает

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Существующую у нас пенсионную систему можно назвать консолидированной: работающие люди делают взносы в Фонд соцзащиты, и за счет этих взносов государство платит тем, кто уже вышел на пенсию. Правда, тех, кто работает, с каждым годом уже становится и будет становиться все меньше, а пенсионеров – все больше. Поэтому эксперты, а вслед за ними и чиновники постепенно начинают заговаривать о накопительной пенсии. Сейчас специальный пенсионный вклад можно открыть в двух фондах, государственном и частном, но делать это белорусы не спешат.

- Нужно менять имидж и государственные подходы к вопросу, - сказал в интервью журналу «Финансы. Учет. Аудит» замминистра финансов Юрий Селиверстов. – На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной.

До этого так категорично о накопительной пенсии чиновники не говорили - просто рекомендовали белорусам не только надеяться на государство, но и откладывать деньги на старость самим.

- С учетом негативного опыта других стран, прежде всего Российской Федерации (накопительную часть пенсий россиян государство замораживает вот уже несколько лет. – Ред.), а также фактических условий Беларуси, введение в государственную пенсионную систему обязательного накопительного элемента не планируется, - еще в 2016 году говорила во время-конференции Наталья Мурашкевич, начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда. – В то же время, у нас не отрицается целесообразность развития добровольных пенсионных сбережений.

А в прошлом году в Минтруда прошла еще одна прямая линия, на которой чиновники еще раз напомнили, что думать об обязательной накопительной пенсии пока рано.

- Здесь многое зависит от работы экономики, причем не только в стране, но и в мире, - сообщил замминистра труда Валерий Ковальков.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Люди должны поверить, что пенсионные сбережения – это именно их деньги, а государство – что это деньги людей»

- С учетом демографической ситуации переход на накопительную систему неизбежен, - полагает Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. – Чтобы никого не обидеть, такой переход должен быть постепенным. Например, для людей в предпенсионном возрасте ничего не менять, для людей среднего возраста сделать пенсию наполовину накопительной, а для молодых – полностью накопительной. Главное – добиться того, чтобы люди поверили, что пенсионные сбережения – это именно их деньги. А государство, в свою очередь, должно понять, что это деньги людей, а не государства.

- Как можно это сделать?

- Например, в США можно брать часть своих пенсионных накоплений на некоторые нужды – покупку автомобиля, первый взнос по ипотеке. Это позволяет человеку осознать, что все это действительно его собственные сбережения. Деньги из пенсионного фонда можно оставить в наследство. Еще один хороший стимул – программа софинансирования пенсий: когда человек переводит на счет определенную сумму, государство добавляет к ней такую же сумму. В частности, в Прибалтике как раз пользовались комбинацией подобных методов: во-первых, четко отделили накопления граждан от бюджета, а во-вторых, ввели программу софинансирования пенсий. Конечно, пенсионные фонды должны быть как государственными, так и частными, пусть и под строгим контролем государства. Человек должен иметь право сам выбирать и менять фонд. Хорошей мотивацией могло бы быть постепенное снижение взносов в Фонд соцзащиты, которое помогло бы людям почувствовать, что это не грабеж и не отказ от обязательств со стороны государства, а переход на новую, более эффективную систему.

- Почему в России переход на частично накопительную пенсию не удался?

- В России все шло хорошо, пока правительство не забыло о том, что это деньги граждан, и не начало финансировать бюджетный дефицит из этих накоплений.