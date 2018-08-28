Теннисный эксперт Анна Дмитриева: Темперамент Соболенко перехлестывает все возможности ее соперниц

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-28T11:59:58+03:00

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- Я очень рада, что Арина прибавила, - сказала Анна Владимировна «Комсомолке». - Во-первых, у нее появилось терпение, во-вторых, она стала соизмерять свои возможности с желаниями. Раньше этого не было. Даже когда Соболенко дошла до полуфинала в Цинциннати и играла с первой ракеткой мира Халеп, она абсолютно не понимала, что надо делать. Она все делала очень хорошо и удивлялась, что ответ летел ничуть не хуже. Как мне кажется, этот матч ее многому научил. Она начинает входить в те рамки, когда ее игра не просто производит впечатление, а нацелена на результат. Вот это очень ценный шаг. Я сейчас не говорю, что Арина гарантированно далеко пройдет на US Open. В ее игре еще может быть много срывов, но она уже движется туда, куда необходимо. Вполне возможно, что Соболенко продолжит победную серию на US Open. Она сейчас в идеальной форме.

- За 19 дней она сыграла как никто очень много - 13 матчей. Сил в Нью-Йорке хватит?

- Арине 20 лет, и ее темперамент перехлестывает все возможности других теннисисток. Я думаю, что напряженный график последних недель ей вреда не принесет, потому что победы ее вдохновили. Но опять-таки не надо рассчитывать, что она гарантированно будет идти вперед. Она движется в правильном направлении, все придет, только нельзя спешить. Сил должно хватить. Она на последнем турнире выигрывала легко. И финал. Немножко задрожала во втором сете, но очень незаметно для посторонних. А так у нее было все хорошо.

- Какие сильные стороны в игре Соболенко вы бы отметили?

- Да все у нее есть. Прекрасная подача. И физически великолепно готова, и энергией переполнена. С одной стороны, вот эта энергия иногда ей может мешать, а с другой - она поддерживает ее в важные моменты игры. У Арины все удары высокого наполнения. Она может забить из любого положения. Причем она придумывает и направления очень интересные, не просто примитивно бьет. У нее хорошая вариативность. И с лету может играть хорошо. Соболенко только наполовину свой потенциал раскрыла. Она может стать очень классным игроком.

- Арина связывает свой прогресс и с тренером Дмитрием Турсуновым.

- Но до этого она занималась и с хорошими шведскими специалистами. Те, наверное, в том же направлении с ней работали. Просто с Турсуновым ей, вероятно, полегче. Один язык, и потом он понял ее психологию и немножко ее успокаивает и осаживает, чтобы это не мешало ей. Арина ведь еще маленькая, хоть и высокая. Турсунов старается снять излишнее напряжение. Когда она играла с Возняцки и разволновалась слишком сильно, он вышел на корт и сказал: «Что ты так волнуешься, ты ведь не финал Уимблдона играешь? Обычный матч. Играй спокойно, в свое удовольствие». Пока у них получается. Не надо торопить события, все придет…