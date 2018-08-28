На стадионе «Динамо» соревновались 98 семей

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-28T12:14:16+03:00

В финал «Папа, мама, я – футбольная семья!» в этом году вышли по три лучшие семьи из районов, а также по десять лучших семей из областных этапов. Фото: abff.by

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Начало проекту было положено еще в 2016 году в рамках Единой недели массового футбола УЕФА. В дебютном фестивале в Минске приняло участие всего 56 семей. Несмотря на это мероприятие получило много позитивных отзывов, в связи с чем АБФФ решила сделать его ежегодным, а также вывести проект на более масштабный республиканский уровень. В следующем году уже 500 семей приняли участие в шести областных этапах и республиканском финале. В 2018 семейный фестиваль стартовал в конце весны: за май и июнь в каждой из областей было проведено по два районных этапа и одному областному. В финал «Папа, мама, я – футбольная семья!» в этом году вышли по три лучшие семьи из районов, а также по десять лучших семей из областных этапов.

Решающий этап фестиваля, участие в котором приняли 98 семей (446 участников), принял обновленный стадион «Динамо». Фото: abff.by

Решающий этап фестиваля, участие в котором приняли 98 семей (446 участников), принял обновленный стадион «Динамо». По ходу соревнований царила прекрасная атмосфера, а все участники получили море позитивных эмоций. Отметим, что большую организационную помощь проекту оказали 25 волонтеров, работающих на протяжении всего праздника футбола.

По ходу соревнований царила прекрасная атмосфера, а все участники получили море позитивных эмоций. Фото: abff.by

Первое место в текущем сезоне заняла семья Соловей из города Сморгонь, за ними расположились семьи Васюкевич из Минска и Ющук из Могилева.

Каждый финалист заслуженно получил фирменную майку, подарок от сети магазинов «Буслик», фирменный брелок «Папа, мама, я – футбольная семья», а также билет на матч Лиги наций УЕФА Беларусь – Сан-Марино, который состоится 8 сентября.

Медалисты фестиваля получили ценные призы из рук главного тренера национальной сборной Беларуси Игоря Криушенко. Фото: abff.by

Медалисты фестиваля, помимо вышеназванных приятных сюрпризов, получили ценные призы из рук главного тренера национальной сборной Беларуси Игоря Криушенко, включая футбольный мяч с автографами игроков национальной сборной. А семья-победительница еще и билеты в ВИП-ложу стадиона «Динамо» на матч Беларусь – Сан-Марино.

На главной арене страны прошел финальный этап проекта «Папа, мама, я – футбольная семья!» Фото: abff.by

Важным моментом фестиваля стало подписание Меморандума о сотрудничестве между АБФФ и ЮНИСЕФ с участием руководителей организаций.

Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик выразил благодарность новому партнеру и заявил: «Массовый спорт - это основа, на которой держится спорт высоких достижений. Подобные акции позволяют приобщить к футболу людей разного возраста и социального статуса. Хотелось бы отметить работу, которую проделал отдел по массовому футболу АБФФ. За три года футбольный фестиваль «Папа, мама, я - футбольная семья!» приобрел республиканские масштабы и продолжает дарить радость белорусским семьям по всей стране».

АБФФ

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