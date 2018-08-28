Что происходит на рынке труда: «Раньше наниматели выбирали, кого взять на работу. Сейчас условия чаще ставят соискатели»

28 Авг. 21:46 2018-08-28T21:46:23+03:00

Устроиться на новое место уже не так сложно, как было еще пару лет назад. Главное - быть хорошим специалистом

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Осенью приходит время перемен: школьники и студенты возвращаются за парты, а работающие белорусы задумываются, не сменить ли им эту самую работу. Кого ищут наниматели и какие зарплаты готовы предложить? «Комсомолка» поговорила со специалистами о том, что происходит на рынке труда.

Тенденции: кризис закончился, хотя не все компании готовы это признать

- В последние полгода прослеживается очень четкая тенденция: рынок труда из рынка клиентов превратился в рынок кандидатов, - говорит Валерия Петришенко, консультант кадрового агентства «Анкор». - Если раньше наниматели выбирали, кого им взять на работу, то теперь вакансий стало больше, и выбирают уже кандидаты. Это явный признак, что кризис на рынке труда закончился. Но почему-то работодатели не всегда это понимают и продолжают считать, что в стране безработица.

По словам эксперта, для хорошего специалиста сейчас найти работу не составит труда.

- Это лишь вопрос времени и выбора места, которое будет соответствовать всем пожеланиям, - комментирует Валерия Петришенко. - В дальнейшем количество вакансий будет зависеть от того, как будет развиваться экономика страны. Но если ситуация хотя бы останется такой же, как сейчас, то будет расти и количество вакансий, и зарплаты. Но при этом хороших кандидатов больше не станет, и перед компаниями встанет задача удержать квалифицированных сотрудников.

Вакансии: ищут специалистов по продажам и по персоналу, а кандидаты хотят работать в IT

- Сейчас, как и всегда, очень востребованы специалисты по продажам. Я начала заниматься подбором персонала 22 года назад, и уже тогда спрос на продажников был очень высоким, - признается Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства «Квадрат». - Очень большая активность наблюдается в сфере IT. Все хотят работать именно там. С позиции соискателя это оправдано, потому что зарплата на любой позиции в IT-компании будет выше, чем зарплата на аналогичной позиции в другой компании. Если честно, я в шоке от того, сколько людей сейчас уходит в IT.

Еще одна профессия, на которую сейчас есть спрос со стороны нанимателей, - это менеджеры по персоналу.

- На мой взгляд, это тоже один из признаков оживления рынка труда: компаниям нужны люди, которые будут подбирать им новых сотрудников, - комментирует Светлана Коростелева. - А еще в этом году как никогда высок спрос на юристов.

В других кадровых агентствах согласны с тем, что на первом месте в топе востребованных специальностей - продажники.

- Преобладающее количество заявок - это специалисты технических продаж b2b-сегмента (это означает, что компания продает товары или услуги другим компаниям. - Ред.). Речь идет о продажах промышленного оборудования, технических решений в сфере организации строительства и производства, - рассказывает Валерия Петришенко. - Также востребованы позиции в маркетинге. От иностранных компаний одно из основных требований к кандидатам в этой сфере - хороший английский язык. И еще одно новое и быстро растущее направление - цифровой маркетинг. Вакансии есть, и кандидаты с опытом работы в этой сфере очень востребованы.

Зарплаты: приходится поднимать, чтобы удержать хорошего сотрудника

Еще одна приятная тенденция для тех, кто ищет работу: вакансий стало больше, многим работодателям приходится поднимать и зарплаты, чтобы хороший кандидат выбрал именно их.

- Уровень зарплат в последнее время растет. Найти подходящего специалиста бывает сложно, поэтому за хорошего сотрудника работодатели готовы заплатить больше, - говорит Светлана Коростелева.

Конкретный уровень зарплаты будет зависеть от кандидата и его навыков. Но найти места, где готовы платить много, можно.

- Специалистам по персоналу с хорошим уровнем английского могут платить от 1500 долларов в эквиваленте, в цифровом маркетинге такая же ситуация. Определяющим фактором здесь является то, какая компания хочет нанять человека и что он умеет, - поясняет Валерия Петришенко.

БУДЬ В КУРСЕ!

Работу нужно искать либо сейчас, либо после Нового года

Отправляться на поиски работы можно в любое время, но успех во многом зависит не только от ваших умений и навыков, но и от того, когда вы начали рассылать резюме.

- Умные наниматели составляют кадровые планы до начала года. Соответственно, сейчас у них осталось некоторое количество вакансий, которые нужно закрыть осенью, и сильно оно не возрастет. А следующий всплеск активности со стороны нанимателей будет уже после Нового года в связи со стратегическим планированием на 2019-й, - объясняет Светлана Коростелева. - Летом на рынке труда традиционно был спад: в жару активность кандидатов обычно нулевая, закрыть вакансии невозможно. Но как только погода испортится, соискатели начнут вести себя активнее. Поэтому сейчас очень удачное время для того, чтобы проявить себя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В банке вакансий предложений в 25 раз больше, чем желающих найти работу

Одно из мест, где можно найти работу - Общереспубликанский банк вакансий, его сайт vacancy.mintrud.by. Сейчас в нем чуть более 79 тысяч вакансий (в начале года, к слову, было 60,6 тысячи), а вот резюме в 25 раз меньше - всего 3150. Больше всего человек ищут работу в Брестской области, там 871 резюме. А вакансий больше всего в Минске - 16 837.

- На рынке труда все же не яблоки продаются, а довольно дифференцированный товар - труд, - говорит Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Поэтому ситуации, когда спрос не совпадает с предложением, то есть вакансии открыты на одни специальности, а безработные претендуют на другие, - это норма. В топе вакансий сейчас водители и медработники, а ищут работу подсобные рабочие, грузчики, экономисты и бухгалтера. То есть налицо несовпадение навыков. Кроме того, есть и территориальный аспект - вакансии и люди, ищущие работу, могут находиться в разных населенных пунктах. А рост количества вакансий можно объяснить тем, что экономика у нас активно восстанавливается, так что появление новых рабочих мест вполне возможно. Кроме того, население стареет, а это значит, что все больше людей выходит на пенсию, освобождая рабочие места.

Действительно, топ-5 самых востребованных сейчас специалистов - это водители, врачи, медсестры, продавцы и повара. Какой зарплатный максимум предлагают им наниматели? Водители могут устроиться на работу за 2000 рублей в месяц. Но в вакансиях с самыми высокими заработками речь идет о международных перевозках - либо грузовых, либо пассажирских. Так что нужны будут права соответствующей категории и виза. Максимальная зарплата для врача - 1200 рублей. Столько готовы платить терапевту в поликлинике Борисовского завода медпрепаратов. А для медсестры максимум - это 800 рублей, такую сумму предлагает сразу несколько столичных медучреждений. Продавцом в «Евроторге» можно устроиться за 900 рублей, а поваром в гостинице «Пекин» в Минске - за 1600 рублей. Но тут есть довольно специфическое требование - знание рецептуры китайской кухни.