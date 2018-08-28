Суд по Коржичу: «Не встречал офицера, который бы знал полностью свои обязанности»

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-28T16:06:45+03:00

Бывший военный, которого обвиняют в злоупотреблении властью, дает показания в суде

Изменить размер текста: A A

В суде Московского района Минска 28 августа продолжилось судебное слушание по делу погибшего 21-летнего солдата Александра Коржича. Напомним, на скамье подсудимых трое сержантов: Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич. Их обвиняют в получении взяток, злоупотреблении властью и краже. Напомним, рядового Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года.

Первым в суде выступил потерпевший Денис Затовка, который служил вместе с Александром Коржичем. Молодой человек в гражданской одежде на многие вопросы отвечает: «Не помню». По своей инициативе он давал деньги сержанту Вяжевичу за то, чтобы не посещать занятия по физподготовке.

На суде допрашивают потерпевших и свидетелейФото: Святослав ЗОРКИЙ

После его допроса в суд был доставлен свидетель Павел Суковенко, который находился в должности командира роты во время службы Александра Коржича. Сейчас молодой человек проходит обвиняемым по статье 455 УК РБ «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти». Он дает показания из клетки.

По словам Суковенко, он был не полностью готов занимать свою должность.

- Мало опыта, - объясняет он.

- В каком направлении опыта не хватало? - уточняет гособвинитель Юрий Шерснев.

- Во всем понемножку.

- Свои обязанности знали?

- До конца нет.

Гособвинитель спрашивает обвиняемого, что он предпринимал, чтобы изучить свои обязанности.

- Я вам сразу не отвечу. Я не встречал ни одного офицера, который бы знал в полном объеме свои обязанности.

- Что вам мешало изучить ваши обязанности? - гособвинитель настаивает на этом вопросе.

- По сути ничего, кроме выполнения служебных обязанностей.

Суковенко отмечает, что основной документ, в котором указаны обязанности командира роты, - это устав внутренней службы.

Сержантов обвиняют в получении взяток, злоупотреблении властью и краже.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прокурор Шерснев интересуется у свидетеля: известно ли ему, что он как командир роты ежемесячно должен поддерживать связь с родителями и родственниками военнослужащих?

- Начиная с присяги у каждого родителя был мой номер мобильного телефона.

- Как вы поддерживали связь с родителями и родственниками Коржича? - уточняет Юрий Шерснев.

- С ними я не созванивался, не общался, - признается Суковенко, при этом подтверждает, что это его обязанность - созваниваться с ними.

- Вы не поддерживали связь с родителями Коржича?

- Не было необходимости в этом.

- Почему не было?

- Он был нормальным солдатом, ничем не выделялся.

Однако обвиняемый упомянул, что у Коржича было нервное расстройство.

- Я знаю, что его довели до медпункта и он пропал. Это мне стало известно после событий 3 октября (в этот день Коржича нашли повешенным. - Ред.), - говорит свидетель.

Как заявляет Суковенко, Коржич рассказал ему, что у него нервное расстройство, и он хотел бы побеседовать с психологом.

- Насколько я помню, психолог к нему пришел через день. Она побеседовала с ним, назначила ему поездку Минск на обследование к психиатру (...), - говорит Суковенко. - В Минске сказали, что он здоров: «Зачем вы его привезли?». Его оставили в медроте.

Молодой человек уточняет, что Александр Коржич остался в медроте для прохождения комиссии, связанной с болью в груди.

- Про нервный срыв я первый раз слышу! - удивляется мать Коржича Светлана Николаевна. - Так у него был нервный срыв или у него болело сердце?

- Первый раз он обратился с жалобой, что у его болит в груди. Он говорил, что ходил к врачам и ему никто не помогает. Потом он сказал, что у него из-за этого нервный срыв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поменял затвор от автомата на смартфон»: идет суд по делу Коржича

Допрашивают свидетелей по резонансному делу о гибели солдата-срочника (читать далее)

Потерпевший по делу Коржича: «Я вас прощаю, сержант»

Один из обвиняемых извинился перед солдатом (читать далее)

Суд по делу Коржича: «Причина трагедии? Одни говорили, что это сделал сержант, другие - что он сам»

Потерпевшие солдаты продолжают давать показания о неуставном поведении сержантов (читать далее)

Суд по делу гибели Коржича: «Сержант сказал отжаться 50 раз. Но как унижение это не расцениваю»

Солдаты рассказали, как покупали сержантам продукты и выкупали у них телефоны (Читать далее)

«Смысл жаловаться? Отжались и пошли спать»: продолжается суд по смерти в армии Александра Коржича

Сержанты в клетке выглядят уверенно, некоторые ответы потерпевших встречают смехом (Читать далее)

«Кинул в окоп пять лопат, они воткнулись в полуметре от Коржича»

Продолжаются судебные заседания по резонансному делу о гибели солдата-срочника (Читать далее)