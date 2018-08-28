Сколько стоила учеба в школе во времена СССР и сейчас

28 Авг. 22:01 2018-08-28T21:45:23+03:00

Во сколько учеба в школе во времена СССР и сейчас? ФОТО: Сергей СУББОТИН/РИА Новости

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Образование в Беларуси бесплатное. Но любой родитель школьника, прочитав это, ухмыльнется. Мол, видели мы такое «бесплатно».

А учебники, а канцелярские товары, а форма? А экскурсии и подарки учителям? Расходы на школьные нужды ребенка такие, что только успевай отсчитывать купюры из кошелька. Справедливости ради - так было во все времена. «КП» решила подсчитать, сколько денег тратили на «бесплатное» образование наши родители и сколько тратим мы.

Для ориентира возьмем среднюю советскую семью с одним ребенком из 1985 года и аналогичную семью сегодня. Обе наши семьи живут в Минске, ребенок учится в средней школе (4-й класс). Все затраты будем сравнивать в процентах от семейного дохода, а цены - средние по городу.

Сколько денег тратили на «бесплатное» образование наши родители и сколько тратим мы

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Многие родители пытаются дать своим детям то, чего сами не смогли получить из-за дефицита и отсутствия выбора»

Школьные расходы и без того опустошают кошелек, но многие родители усугубляют их еще больше. Форма из брендовых магазинов, дорогая импортная канцелярия, красивые ланч-боксы и бутылки для воды, букеты для учителей, напоминающие произведение искусства…

- Чрезмерные школьные траты можно объяснить несколькими причинами, - говорит психолог Наталья Олифирович. - Многие родители, выросшие в Советском Союзе или сразу после его распада, пытаются дать своим детям то, чего они сами не смогли получить из-за дефицита и отсутствия выбора. Важную роль играют социальные факторы: мода, нежелание ударить в грязь лицом, боязнь осуждения, куда более внимательное отношение к детям, чем раньше. Если в СССР все жили в примерно одинаковых условиях и с одинаковыми зарплатами, то сегодня расслоение становится все заметнее. И чтобы его компенсировать, более бедные люди гораздо чаще совершают импульсивные дорогие покупки. В результате перед учебным годом многие родители включаются в нездоровую гонку. Тем, кто страдает от этого, имеет смысл составлять списки действительно нужных покупок, выделять на них определенный бюджет, идти по магазинам после того, как ажиотаж схлынет, и проще будет смотреть на вещи трезво. Но главное - не ударяться в крайности и искать золотую середину между желанием быть лучше всех и желанием сэкономить каждую копейку.