Чем заменить ребенку конфеты и шоколад?

28 Авг. 22:01 2018-08-28T21:44:18+03:00

Дети очень любят конфеты и лишать ребенка «сладкого» детства совсем не хочется. Но пользы от такой еды нет никакой, а чрезмерное употребление сладостей может нанести вред организму. Но выход есть - давайте ребенку полезные сладости, например, йогурты

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И вот перед началом нового учебного года мы отправились в магазин на поиски продуктов, которые можно со спокойной душой включить в меню школьника в качестве перекуса и как дополнение к завтраку или ужину, и как замены совсем не полезных сладостей.

Знакомимся с ассортиментом, изучаем упаковки. Критерии предельно простые: не требует приготовления, полезный, вкусный. Наш эксперт - многодетная мама Татьяна Ефимчик. У нее четверо детей разного возраста - старшему 15 лет, среднему шесть, а младшим двойняшкам - два года. В магазине маму сопровождают старшие. И хоть выбор детей, как правило, субъективный - «вкусно/не вкусно» - единогласное решение в пользу питьевого йогурта «Оптималь» порадовало. Все-таки как много значит правильный пример родителей!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Я сама очень люблю этот питьевой йогурт, - говорит Татьяна. - Но мне больше нравится «Оптималь» без сахара и наполнителей, а детям - сладкие с фруктами.

- Вы выбираете йогурт определенного производителя?

- Из всех торговых марок я «Савушкин» больше всего покупаю. Нравится по вкусу, доверяю его качеству. Когда-то давно читала, что рассказывал об этой продукции профессиональный диетолог - мне уже тогда она понравилась. Дети, попробовав, тоже оценили вкус. Для старших это уже привычный продукт, теперь двойняшки мои тоже пробуют «Оптималь».

- Йогурт для детей - это перекус или основное блюдо для завтрака или ужина?

- Перекус. Иногда - десерт. Дети все равно сладкое любят. Йогурт точно полезнее, чем конфеты. Поэтому хорошо, что детям нравится именно такой десерт.

В большом столичном супермаркете выбор йогуртов огромный: хочешь - любимый привычный вкус, хочешь - новинки. Татьяна обращает внимание на необычное сочетание:

- Клубника и грейпфрут - это что-то новенькое! Надо попробовать. У нас в небольшом магазине возле дома я такого еще не видела, а выбор йогуртов «Оптималь», оказывается, более разнообразен. Надо попробовать все новые вкусы! Тем более что здесь ничего лишнего. Жирность 2% или 0,1% - это как раз то что надо. И пробиотики - это хорошо. К тому же с этого года «Оптималь» стал менее сладким, а это значит - еще более полезным. В густых йогуртах содержание сахара снизилось на 19%, а в питьевых (тех, что в бутылочках) – от 16 до 18% в зависимости от жирности.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

…Пока Татьяна выбирала йогурт, обсуждая новинки, покупателей рядом заметно прибавилось, а йогурта «Оптималь» на полке магазина - поубавилось. Выбор мамы с детьми внушает доверие - надо брать!

БУДЬ В КУРСЕ!

Как выбрать правильный йогурт

На что обращать внимание при выборе по-настоящему полезного йогурта, особенно для детей?

- Если вы хотите купить именно йогурт, а не другой схожий с ним продукт, на упаковке так и должно быть написано - ЙОГУРТ.

- Если вам или ребенку не нравится совершенно несладкий йогурт, выбирайте тот, где сахара поменьше. Все-таки сладости, которых в жизни ребенка и так хватает, это дорога к лишнему весу. Производитель может обратить внимание на сниженное количество сахара прямо на упаковке (как, например, на том же питьевом йогурте «Оптималь»). Хотите в этом убедиться - сравните два разных йогурта на предмет содержания сахара.

- «Обогащенный бифидобактериями» - это означает, что после введения в йогурт живых бифидобактерий он уже не подвергался никакой термической обработке. И такой продукт при регулярном употреблении будет способствовать нормализации микрофлоры кишечника, так сказать, наведет порядок в вашем ЖКТ. У этого наведения порядка есть масса приятных последствий - укрепление организма, снижение аллергических реакций, возможность снижать вес и т. д.

- «Подтверждено институтом физиологии НАН РБ» - эта надпись на упаковке может служить своеобразным знаком качества. Мы выяснили, например, что компания «Савушкин продукт» с 2007 года тесно сотрудничает с Институтом физиологии Национальной академии наук Беларуси. Именно там и проводятся исследования продуктов, так что польза этих йогуртов имеет серьезную доказательную базу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

ВАЖНО!

Йогурт, помимо наличия полезных бифидобактерий, это еще и кальций, белки, витамины. Но чтобы продукт действительно принес пользу, надо кое-что знать о том, как его едят (или пьют). Йогурт - не тот продукт, который можно употреблять натощак. Дело в том, что содержащиеся в нем полезные живые бактерии, попадая в пустой желудок, встречают агрессивную кислую среду, в которой погибают. А вот в качестве второго завтрака, полдника, ужина и десерта йогурт - прекрасный вариант.