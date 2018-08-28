«Создали свой маленький лавандовый Прованс в белорусской деревне»

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-28T16:06:45+03:00

Сначала семейная пара из Бреста умудрилась вырастить на Полесье настоящую лаванду, а потом еще и превратили это в красивый семейный бизнес [фото]

Изменить размер текста: A A

«Захотели сэкономить на свадьбе, а придумали свое дело»

- Сначала деревенские заглядывали к нам через забор и диву давались: «Что у вас за экзотическая картошка на участке растет?!», а сейчас, когда мы в деревню приезжаем, говорят: «О, лаванда приехала!» - смеются хозяева необычного цветника - супруги Анна Матвеева и Виталий Ковалевич.

-Лаванда растет кустиками, и поначалу многие соседи думали, что это такой экзотический сорт картошки. Фото: личный архив героев публикации.

Аромат в округе стоит великолепный. Фото: личный архив героев публикации

На десяти сотках земли рядом с обычным стареньким деревенским домиком - благоухающая красота. Изящные кустики лаванды поселились здесь три года назад. Подует ветер, пройдет дождь - и аромат эфирных лавандовых масел нежной рекой растекается по всей округе.

Казалось бы, простой деревенский домик и небольшой участок рядом... Такое небогатое наследство Анна и Виталик умудрились превратить в местно, где в буквальном смысле процветает любимое дело. Фото: личный архив героев публикации

Аня и Виталий в шутку называют себя лаванданутыми лавандоводами и лавандоведами.

- Четыре месяца назад мы стали родителями, но первое наше дитя появилось на свет три года назад, - смеется Аня, намекая на лавандовое поле. - Ему тоже нужны внимание и забота. Если неделю о цветочках заботиться - десять кило минус. Тысяча кустиков лаванды - к каждому нагнись, поухаживай, вот вам и фитнес!

Всего за пару лет пара из Бреста вырастила у себя на участке настоящее лаавандовое поле. Фото: личный архив героев публикации

- Первый раз слышу, что лаванду можно вырастить в Беларуси…

- Я и сама не верила, что это возможно. В моей семье все любили землю. Бабушка - агроном. Мама - любительница вырастить что-нибудь эдакое: то лимоны, то кофейные деревья. Как-то мама во что бы то ни стало решила вырастить лаванду, даже семена где-то раздобыла… Один год, второй, третий… Ничего не получалось. Лаванда - капризное растение. Особенность в том, что семечко должно пройти через холод и запомнить его. Если этого не произойдет - не прорастет. Но однажды у мамы этот фокус все же получился. Так у нас на клумбе поселилось ароматное фиолетовое чудо.

С тех пор Анна аккуратно обрезала цветочки лаванды, связывала их в пучки и расставляла благоухающие цветы в доме.

- А потом я познакомилась со своим будущим мужем, - вспоминает девушка. - Виталик предприимчивый. Он с Пинщины, а там что только не выращивают и что только не продают. Хотя он далеко не аграрий - инженер холодильного оборудования, а я - экономист-менеджер в сфере строительства.

- Неужели решили бросить все и заняться цветами?

- Все подобные истории звучат впечатляюще: мол, сжег мосты и начал новую жизнь. Но у нас все было иначе. Когда готовились к свадьбе, нужно было выбрать какую-то тему декора. Подумали: а почему бы не лаванда? Окончательно остановились на этой идее, когда посчитали, сколько денег можно сэкономить на декоре. И вот мы сидим, состригаем вместе с Виталиком цветы для свадьбы, и он говорит: «А может, займемся лавандой?»

Лаванда цветет дважды в год. Весной и в конце лета. Фото: личный архив героев публикации

Тогда идея мне показалась смешной, но все-таки загуглила в интернете, и оказалось, что в Беларуси лавандой серьезно никто не занимается! Она ведь родом из Австралии, Африки, Индии, с юга Европы… Была даже мысль делать из лаванды масло. Но оказалось, чтобы получить литр лавандового масла, нужно 100 кг лаванды!

«Землю для своей лаванды отвоевала у змей и ящериц»

- Свадьбу сыграли, опять ушли с головой в свои привычные рабочие обязанности, - продолжает Анна. - Моя работа - это мужской коллектив и разговоры о металлоконструкциях. Чтобы отвлекаться, нужно было какое-то хобби. И иногда по вечерам я брала цветочки лаванды, собирала их в букетики и так могла сидеть часами. А потом выяснилось, что под Пинском у мужа есть старенький домик, который остался ему от бабушки и дедушки. Когда приехали туда в первый раз - ужаснулись: все поросло бурьяном. Но муж сказал: «Давай попробуем с лавандой».

Если кто-то думает, что лаванда растет как сорняк - сильно заблуждается. Вырастить лавандовый куст- та еще задачка со звездочкой. И уход за цветком нужен ого-го какой. Фото: личный архив героев публикации

Зимой лаванду нужно укутать, весной привести куст в порядок, летом прополоть, дважды постричь, высушить... Потом рассадить. И так по кругу. Фото: личный архив героев публикации

Просто состричь лаванду недостаточно. Цветочки нужно перебрать по высоте, оборвать листочки, связать в пучки, высушить...Фото: личный архив героев публикации

- Но результат оправдывает все усилия, - признается Аня. - Лаванда - это то, что нравится нам обоим. Фото: личный архив героев публикации

Тогда супруги еще не знали, что землю для лаванды придется буквально отвоевывать!

- Ладно бы пришлось только все освободить от бурьяна, так там же оказался настоящий террариум с гадами! Куда ни ступи - гадюки, ужи, ящерицы… Со временем так привыкла, что, когда видела змею, спокойно ей говорила: «Извини, дорогая, теперь это мое», - хохочет Анна. - Близилась осень. Изучить все нюансы по посадке лаванды не успевали, пошли на чистый риск: высадили несколько целых кустов лаванды со своего огорода, остальные поделили лопатой в надежде размножить… В результате что-то пропало, но что-то и выжило. Весной тщательно пропололи лаванду и взялись размножать ее дальше. Разрывались между городом и деревней. Пять дней в офисе, в пятницу в машину - и вперед, к лаванде, - вспоминает уже Виталий.Тогда супруги еще не знали, что землю для лаванды придется буквально отвоевывать!

А так лавандовое поле выгдядит зимой. Кстати, морозов цветочки не боятся. Фото: личный архив героев публикации

Анна и Виталий мечтают, что однажды у них будет своя лавандовая ферма, куда сможет приехать и насладиться полесским Провансом любой желающий. Фото: личный архив героев публикации

- С тех пор о красивом маникюре я забыла, - говорит Анна. - А муж больше не дарит мне цветы, говорит: «У тебя же поле лаванды». А я и не обижаюсь. Другие букеты завянут, а наши стоят целый год, еще и аромат волшебный издают! По мне, так лучше купить мешок цемента, чтобы веранду залить в деревне. Хочу дом отремонтировать. Практичная стала!

Теперь Аня и Виталик в шутку называют себя лаванданутыми лавандоводами и лавандоведами. Фото: личный архив героев публикации

- Куст лаванды может жить и 10 лет, - с удовольствием рассказывает о лаванде Виталий. - Но по факту лет пять - и нужно обновлять. Но это не просто: посадил - и радуйся, не работаем мы на огороде только месяц в году. Снег сошел - нужна обрезка. Смотрим, какие кусты за зиму погибли, обновляем. До этого всю зиму ухаживаем за новыми саженцами, отапливаем теплицу, чтобы цветы перезимовали. Летом опять без выходных. Лаванда цветет два раза - в начале и в конце лета. И это снова стрижки. Потом берешь каждую веточку, обрываешь листочки, по высоте цветков формируешь пучки. Потом их высушить… Две недели - и складируем.

- В свободное время, - признается Аня, - еду на свои грядки. И балдею! Фото: личный архив героев публикации

После выходных на даче в багажнике и салоне машины Аня и Виталик везут в город не картошку и яблоки, а лаванду. Фото: личный архив героев публикации

- Но нам все это нравится, - дополняет Анна. - Обожаем свою лаванду. Я добавляю ее и в чай, и в печенье, и в доме она у нас везде. А подушечки из лаванды успокаивают и буквально погружают в сон.

Аня признается: "Цветы муж больше не дарит, а я и не расстраиваюсь. У меня целое поле лаванды!" Фото: личный архив героев публикации

- А как решали, что именно будете делать из лаванды для продажи?

- Мы не хотели просто торговать сырьем, это скучно, - говорит Аня. - В результате решили продавать мыло и масло для тела с добавлением лаванды (сертифицированное масло, правда, и сами закупаем). Делаем саше и подушечки из лаванды. Но основное - букеты. ИП оформили за два месяца. Дальше открыли интернет-магазин и начали работать.

Все лавандовое и из лаванды. Фото: личный архив героев публикации

Мыло из лаванды. Фото: личный архив героев публикации

Саше и подушечки из лаванды успокаивают и наполняют комнату прекрасным ароматом. Фото: личный архив героев публикации

Как рассказала нам Анна, лавандовых заек покупают в основном молодые мамы. С ними ребенок прекрасно засыпает. Лаванда способствует спокойному и крепкому сну карапузов. Фото: личный архив героев публикации

- Букетики тоже сами научились вязать?

- Делаем букеты и из одной только лаванды, и с добавлением других сухоцветов. И в картонных коробках, и в простых букетах. Такие букеты могут простоять и год, а еще их по почте пересылать можно - очень удобно. Первые букетики делали из свежей лаванды, продавали по цене обычных букетов. А дальше сработало сарафанное радио. Пошли заказы. А я же не профессиональный флорист! Смотрела видеоролики в интернете, экспериментировала. Но когда мне заказали первый свадебный букет, была паника. Несколько часов сидела над ним. Накричала на мужа, когда он его уронил… Сделала, отдаю букет ребятам, которые за ним приехали, а они кладут его в пакет на багажник велосипеда и поехали. У меня чуть сердце не остановилось! Но довезли в целости, невеста была очень довольна.

- Делать букеты нигде специально не учились. Все-сами. Фото: личный архив героев публикации

- Со времемем к лаванде решили добавить сухоцветы - и и получились вот такие букеты. Фото: личный архив героев публикации

-Сейчас даже муж букеты делает, и ему это очень нравится. В идеале мечтаем о своей лавандовой ферме, приехать на которую насладиться красотой и нарвать букетик лаванды сможет любой желающий. В Америке, Англии, Хорватии и Польше, например, такой семейный бизнес сейчас процветает. Верим, что и на Полесье когда-нибудь появится свой лавандовый Прованс.

Такой букетик из сухоцветов может радовать целый год, и при этом не терять свой вид. Фото: личный архив героев публикации

Букеты в шляпных коробках можно даже почтой пересылать. И с ними ничего не случится. Фото: личный архив героев публикации

- В лаванду даже кот наш влюбился. Она его, как валерьянка, притягивает. Фото: личный архив героев публикации

СЧИТАЛКА КП

Cколько денег понадобилось для старта? - Физический труд всей семьи.

Сколько приходится вкладывать в развитие бизнеса? - Опять же - труд семьи, затраты на материалы, бензин, отапливание теплицы, материалы для букетов.

Много ли налогов приходится платить? - Для нас действует упрощенная система налогообложения - 5% от выручки.

Какой доход приносит бизнес? - Вышли в ноль, но пока что это подработка, с основной работы мы не ушли.

Как находите клиентов? - Через соцсети и интернет-магазин. Развозим заказы сами и высылаем по почте.

Сколько стоят товары? - Минимальная цена за саше - 8 рублей, максимальная за букет невесты - 65 рублей.