«Дзядуля, тата, дачка…» В Куропатах появится мемориальный знак

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-28T14:26:20+03:00

Куропаты и без того мемориал. Но вскоре там появится памятный знак Фото: Павел МАРТИНЧИК

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О том, что в Куропатах должен появиться памятный знак, заговорили в начале этого года. На круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» отметили, что было бы неплохо построить его на народные деньги. Вскоре Министерство культуры объявило конкурс эскизных проектов - выбирали из 32 вариантов. Лучшей стала работа скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова и архитекторов Марии Марковцовой и Ольги Ермолиной. В четверг, 30 августа, должны утвердить мемориальный знак. После этого можно будет увидеть его в том виде, в котором он появится в Куропатах.

- Принципиально мы не уходим от своего решения, но исправили некоторые нюансы, - рассказывает один из авторов Сергей Оганов. - Например, вверху у нас будет белорусский орнамент - символ предков.

Так выглядит первоначальный эскиз мемориального знака. Фото: Министерство культуры

По словам скульптора, Куропаты - это про людей, а не какую-то абстрактную ситуацию.

- Но мы не вводим фигуру страдающего человека, - говорит Сергей Оганов. - Люди у нас в виде надписей. Мы не можем написать все фамилии людей, которые погибли в Куропатах, поэтому на мемориальном знаке будут надписи: «дзядуля», «тата», «маці», «дачка»… Те люди, которых тут расстреливали органы НКВД, - это чьи-то родственники.

Сергей отмечает, что мемориал как таковой в Куропатах уже есть.

- Наш мемориальный знак является продолжением того, что там существует. Мы постарались очень деликатно интегрировать его, - объясняет автор. - Мы учитывали всю ландшафтную ситуацию: сосны, кресты. От них и отталкивались.

По словам Сергея Оганова, мемориальный знак может появиться уже в этом году.