2018-08-28T14:26:20+03:00
Общество

«Дзядуля, тата, дачка…» В Куропатах появится мемориальный знак

Комиссия выбирала из 32 эскизов
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Куропаты и без того мемориал. Но вскоре там появится памятный знакКуропаты и без того мемориал. Но вскоре там появится памятный знакФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

О том, что в Куропатах должен появиться памятный знак, заговорили в начале этого года. На круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» отметили, что было бы неплохо построить его на народные деньги. Вскоре Министерство культуры объявило конкурс эскизных проектов - выбирали из 32 вариантов. Лучшей стала работа скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова и архитекторов Марии Марковцовой и Ольги Ермолиной. В четверг, 30 августа, должны утвердить мемориальный знак. После этого можно будет увидеть его в том виде, в котором он появится в Куропатах.

- Принципиально мы не уходим от своего решения, но исправили некоторые нюансы, - рассказывает один из авторов Сергей Оганов. - Например, вверху у нас будет белорусский орнамент - символ предков.

Так выглядит первоначальный эскиз мемориального знака. Фото: Министерство культуры

Так выглядит первоначальный эскиз мемориального знака. Фото: Министерство культуры

По словам скульптора, Куропаты - это про людей, а не какую-то абстрактную ситуацию.

- Но мы не вводим фигуру страдающего человека, - говорит Сергей Оганов. - Люди у нас в виде надписей. Мы не можем написать все фамилии людей, которые погибли в Куропатах, поэтому на мемориальном знаке будут надписи: «дзядуля», «тата», «маці», «дачка»… Те люди, которых тут расстреливали органы НКВД, - это чьи-то родственники.

Сергей отмечает, что мемориал как таковой в Куропатах уже есть.

- Наш мемориальный знак является продолжением того, что там существует. Мы постарались очень деликатно интегрировать его, - объясняет автор. - Мы учитывали всю ландшафтную ситуацию: сосны, кресты. От них и отталкивались.

По словам Сергея Оганова, мемориальный знак может появиться уже в этом году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Кубинские артисты из белорусской деревни: «Гастролируем по миру, а в свободное время сажаем картошку»
Барбара и Эдуардо родом с Кубы, однако их зажигательные танцы и песни известны чуть ли не во всем мире. Шесть лет назад они переехали в Беларусь. Здесь сыграли свадьбу, нашли свою публику и даже обзавелись собственным домом в деревне [фото + видео]
Новости 24
СК: изъяты образцы вакцины, после введения которой погиб двухмесячный ребенок
В Брестском районе после лобового столкновения деблокировали водителя «Фольксвагена»
У украинца, который пытался ввезти в Беларусь почти 100 кило сала, изъяли автомобиль
В Бресте трое железнодорожников пробурили тоннель и сливали дизтопливо с тепловозов в гараж
Минчанин избил фельдшера в машине скорой - возбуждено уголовное дело
Грузовик врезался в стоящие на обочине «Жигули», которые задавили своего владельца
В Беларуси с 29 августа у мотоциклистов начнут отбирать права за езду на одном колесе
Уже сегодня 63-ю квартиру от «Евроопт» разыграет победительница конкурса «Учитель года» Светлана Румянцева
Виктория Азаренко и Вера Лапко вышли во второй раунд US Open
Беларусь участвует в совещании начальников генштабов Вооруженных сил стран ШОС
В Марьиной Горке работники МЧС спасли 60-летнюю женщину без сознания
Под Барановичами пенсионерка упала под движущуюся электричку
Пропавшего в Бресте школьника нашли живым
Под Пинском на трассе прицеп с бревнами отцепился от лесовоза и помял три авто
Корреспондентов, проходящих по «делу БелТА», не выпустят из Беларуси
Более 2,5 тысячи курток, джинсов, жилетов и другой одежды без документов изъяли у предпринимателя в Витебске