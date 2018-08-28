2018-08-28T14:59:05+03:00
Звезды

Получит "Оскар" ли белорусский "Хрусталь"?

Фильм – главное событие года в национальном кинематографе - выходит на большие экраны уже в четверг [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Образ главной героини фильма чем-то напомнил молодую Мадонну. Кадр из фильмаОбраз главной героини фильма чем-то напомнил молодую Мадонну. Кадр из фильма
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Сняла «Хрусталь» наша соотечественница Дарья Жук, которая училась и живет сейчас в США. Но картина снималась у нас и, как говорит режиссер, в первую очередь для белорусского зрителя.

Фильм уже удостоился нескольких наград, но главная интрига нас ждет впереди. Впервые за 20 лет белорусское кино выдвинули на соискание премии «Оскар» в номинации лучший иностранный фильм. Для того, чтобы «Хрусталь» смог попасть на этот конкурс, в Беларуси даже возник из пепла оскаровский комитет, который зарегистрировала американская киноакадемия.

Эвелина ради визы в США готова пойти на самые странные испытания. Кадр из фильма

Эвелина ради визы в США готова пойти на самые странные испытания. Кадр из фильма

Фильм возвращает нас в 90-е прошлого века. Время, которые многие прекрасно помнят – но отношение к этому периоду истории у всех разное. Похоже, что и у режиссера картины нет четкого отношения к 90-м. «Хрусталь» начинается как пасквиль и черная комедия, а заканчивается драмой. Главная героиня, внешне напоминающая молодую Мадонну, мечтает вырваться из совковой безнадеги в США, подает заявление на визу, и узнает, что ей могут отказать только потому, что у нее нет доходов. Эвелина покупает «из-под полы» чистый бланк завода, который производит посуду их хрусталя, допечатывает в него заработок в $600 – немыслимую по тем временам сумму (зарплата в Беларуси в то время была около $20). Клерк в консульстве сомневается в предоставленной информации и говорит, что может перезвонить ее работодателю, чтобы уточнить зарплату. Ужас ситуации в том, что Эвелина указала телефон «от балды», и теперь ей предстоит найти обладателя этого номера и провести в этом доме неделю в ожидании такого важного для нее звонка…

Зрители, жившие в 90-е, несомненно, будут ловить приметы времени, когда они были молоды. И милые сердцу артефакты не раз заставят их улыбнуться – как дембельский альбом одного из героев, красный дисковый телефон. Вместе с тем, конечно, в кадр «лезут» и приметы нашего времени – как, например, вполне современные мусорки на улице или двери, которые в 90-е еще не производили. Сложно быть досконально точным – но ведь это не документальное кино.

Не об этом фильм. Даже интрига с получением визы к середине картины отходит на задний план. Забегая вперед, можно сказать, что вопрос – уедет ли героиня в Америку, так и остается открытым. Как говорит сама Дарья Жук, не об этом фильм, не могло быть у него хэппи-энда и американского конца.

Режиссер Дарья Жук с Алиной Насибуллиной, сыгравшей в картине главную роль. Фото: личный архив

Режиссер Дарья Жук с Алиной Насибуллиной, сыгравшей в картине главную роль. Фото: личный архив

Вторая часть картины – о невыносимости и чудовищности жизни белорусской провинции. И здесь уже не уйти от сравнений с «Маленькой Верой» Пичула – фильма ставшего символом целого поколения. Режиссер, изображая действительность, берет кисть пошире и наносит размашистые мазки, словно пощечины. В какой-то момент кажется, что Дарья Жук решила перекрасить даже, как казалось в начале, положительных героев. В итоге самым человечным показан подросток Костя, который решает сбежать в Минск вместе с Эвелиной.

В картине немало белорусских актеров как в ролях второго плана, как Светлана Аникей в роли мамы Эвелины (образ перекликается с героиней Ирины Розановой из «Стиляг»), Анатолий Голуб, блестяще сыгравшего провинциального милиционера. Много узнаваемых минских персонажей снялось в эпизодах. Узнаваем сам Минск. И даже завод, где производят хрусталь, как выяснилось – не декорация и не выдумка. Он существует в Борисове и работает по сей день. В фильме снялись в том числе и его реальные рабочие.

Несколько режет слух неестественная «трасянка» героев, живущих в глубинке. И тем более странным на этом фоне выглядит правильная речь мальчика Кости. Впрочем, все это мелочи. После «Хрусталя» остается четкое ощущение света в конце тоннеля – и в смысле сюжета, и в плане, как казалось, безнадежной ситуации с белорусским кино. Белорусский кинематограф будет жить – и фильм Дарьи Жук тому самое очевидное подтверждение. Но его будущее не за государственным колоссом на глиняных ногах «Беларусьфильмом», а за молодыми независимыми режиссерами, частным кино и копродукцией (это когда в картине принимают участие несколько стран).

«Оскар» картина вряд ли получит. Но сам факт его выдвижения на главный кинофорум планеты должен сыграть роль положительного пиара. Но «Хрусталь» - фильм, за который не стыдно (в отличие от многих белорусских картин последнего десятилетия), и на который точно стоит сходить. В прокате он появится уже 29 августа.

ДОСЬЕ «КП»

Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, но училась и живет в США. Она окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, сняла несколько короткометражек, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. В 2015 году одну из них «Настоящая американка» можно было увидеть на Минском кинофестивале «Лiстапад».

«Хрусталь» полностью снят в Беларуси, это совместное производство Беларуси, США, Германии и России. Главные роли в картине сыграли Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодежка») и актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей.

Фильм "ХРУСТАЛЬ" (трейлер).

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