Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер: «Мы учитываем интересы не только сборной, но и клуба»

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-28T16:53:00+03:00

Несмотря на девять поражений в десяти матчах предсезонки, главный тренер «зубров» доволен подготовкой к сезону КХЛ, считая, что эти результаты не отражают уровень готовности

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3 сентября минское «Динамо» стартует в новом сезоне КХЛ игрой с действующим чемпионом казанским «Ак Барсом».

Предсезонная подготовка у команды получилась противоречивой. С одной стороны получилось подписать новичков с солидным послужным списком.

«Динамо» набрало пятерку легионеров, пополнившись финном Пулккиненом

Но результаты товарищеских матчей подготовительного периода настораживают: всего одна победа в десяти играх, разница заброшенных и пропущенных шайб - 19:36. В кулуарах даже стали поговаривать, что Дуайеру якобы дали пять матчей, чтобы показать результаты работы.

Сегодня он выступил на пресс-конференции.

- Доволен подготовкой к сезону. В «Раубичах» был предсезонный кэмп, где серьезно нагрузили ребят. Потом были два турнира. Подготовка прошла под знаком оценки игроков. Все-таки команда значительно обновилась

- В товарищеских матчах команда потерпела 9 поражений в 10 играх. На сколько это соответствует положению дел?

- Неприятно проигрывать столько раз. Но это не отражает уровень готовности команды. Рассчитывали на лучший результат. Но давайте не забывать: главное было выявить сильные стороны ребят, проверить разные связки, бригады большинства в разных сочетаниях, вывести команду на уровень готовности.

- Какой состав сильнее: этого года или прошлого?

- Мне определенно нравится новый состав. Задача была найти тех игроков, которые бы улучшили аспекты игры: мобильность обороны и атака. Над этим было важно поработать в межсезонке и найти оптимальные сочетания.

- Но количество заброшенных и пропущенных шайб настораживает. Как это стыкуется с тем, что новички должны были улучшить эти показатели?

- Еще раз. Это цель и вызов для команды... Уверен, когда начнется сезон, вы увидите другое.

Основная задача была такой: довести до ребят, что успех, результат зависит от каждого. Очень понравился дух команды. В последних двух матчах мы отыгрывались.

- У вас была встреча с главным тренером сборной Беларуси Андреем Сидоренко. По-идее, там должны были решить, сколько времени на льду будут проводить белорусские вратари.

- У нас состоялась хорошая встреча. Обсуждали отдельных игроков. Сидоренко рассказал, какой видит подготовку сборной. Но в то же время он понимает, что мы учитываем интересы не только сборной, но и клуба. Что касается вратарей, то мы пробовали Мильчакова, но он решил уехать в Чехию, где сможет быть первым номером.

Юнас Энрот останется нашим номером один. Но Карнаухов получит свой шанс. Игра Миши с «Ак Барсом» убедила нас, что мы можем на него рассчитывать.

- Что вас тревожит в игре «Динамо» прямо сейчас?

- Наши атакующие действия в товарищеских матчах были не совсем удачными, ожидали большей эффективности. Игра в большинстве - компонент от которого ждем большего. Что касается игры в равных составах, то мы прибавляли, было меньше неудачных отрезков в течение игры. Игра становилась более цельной. Хоккей - это игра. Нормально, когда есть проблемные места.

- В игре «Динамо» многое зависит от легионеров. Чем первая легионерская тройка лучше прошлогодней?

- Результат любой команды зависит от топ-игроков. Необязательно от легионеров.

Мы хотели улучшить результативность легионерского звена. Мы довольны теми, кого удалось подписать. Бо Беннет в рассцвете сил. Пулккинен где бы ни играл, всегда показывал хорошую результативность.

Уиркош - молодой игрок с опытом выступления в НХЛ, может поддержать и в атаке. Хауден был лучшим нападающий в прошлом сезоне. Рассчитываем, что эти и другие игроки будут выделяться.

- Были ли у вас беседы по итогам предсезонных матчей с руководством?

- Этот диалог ведется постоянно. Понятно, что наш клубный офис, наш генеральный директор переживает за результаты. Мы постоянно разговариваем, ищем пути как сделать все лучше.

- Какая была оценка предсезонных матчей?

- Мы оцениваем весь процесс, не только результаты. Да, болельщики ждут, чтобы команда побеждала. Но нам важно было оценить способности игроков. Менеджмент оценивает подготовку в целом.

- Учитывая не лучшие результаты товарищеских матчей, какое давление ощущаете со стороны?

- Давление есть всегда, особенно на тренерском штабе, мы это понимаем. Но не раз говорили с игроками, что у нс коллективная ответственность.

Трудности закаляют характер и помогают становиться лучше. Это касается не только хоккея. Считаем, что команда прибавляет.