Секции, кружки и курсы для детей в Минске в 2018 году

28 Авг. 22:01 2018-08-28T22:03:21+03:00

ТОП-5 мест в Минске, куда можно отправить ребенка за новыми знаниями, умениями, эмоциями и незабываемыми впечатлениями

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Мы выбрали для вас интересные и разнообразные предложения.

Программа «Секреты успешного обучения» от Инновационного образовательного детского центра «Фабрика звезд»

Сегодня весь мир понимает, как важны каждому человеку способности к систематическому обучению и навыки самообучения. Инновационный образовательный детский центр «Фабрика звезд» учит этому при помощи своей программы «Секреты успешного обучения». Ее цель - поддержать становление личности ребенка, развить его интеллектуальный и эмоциональный потенциал, а также, что немаловажно, повысить его ответственность, эффективность учебы и жизни в целом.

Посещая занятия «Секреты успешного обучения», ваш ребенок научится учиться на протяжении всей жизни.

Программа «Секреты успешного обучения» состоит из нескольких блоков:

Блок 1. «Секреты формирования характера (развитие эмоционального интеллекта)», в котором расскажем, что такое эмоции и чувства, какими они бывают и как ими управлять.

Блок 2. «Секреты суперпамяти и концентрации внимания», в котором ребенок узнает обо всех психических процессах: восприятии, внимании, памяти, мышлении. Научим его мнемотехникам и приемам сосредоточения внимания, приемам кинезиологии и нейробики.

Блок 3. «Секреты мотивации к обучению», в котором научим, как выработать способность к сосредоточению, стойкость ко временным неудачам, а также объясним, как научиться создавать свой успех.

Блок 4. «Секреты профориентации», в котором поможем подросткам определить их личностные особенности, способности и склонности, сформировать профессионально важные качества, проектировать и реализовывать профессиональные планы.

Блок 5. «Секреты скорочтения», в котором сосредоточимся на понимании прочитанного и одновременно будем работать над скоростью чтения.

В каждое занятие включены все пять блоков.

Программа поможет и родителям. Каждый месяц будем собираться и делиться наблюдениями за успехами ваших детей. Будем узнавать об особенностях развития мозга, эмоций, памяти, внимания и мышления, обсуждать возрастные кризисы и улучшать коммуникацию в семье.

Проводим занятия в вашей школе/гимназии 1 раз в неделю по 1 часу 40 минут (45 минут - занятие, 10 минут - перерыв, 45 минут - занятие).

Формируем группы по возрасту. В каждой группе - по 10 - 12 человек.

Где: ул. Быховская, 35, офис 11Н.

Телефоны: (029) 151-96-88, (033) 314-25-26, (025) 601-65-00.

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Центр ускоренного обучения Людмилы Шабашовой: 120 задач за три часа, а для тех, кто что-то недопонял, - индивидуальные консультации

Подготовка к ЦТ: курсы по математике, физике, химии, русскому и английскому языкам

Подготовка к ЦТ, которую проводят преподаватели Центра ускоренного обучения Людмилы Шабашовой, - это совместный труд учеников и педагогов, которые нацелены на результат. При этом полученные в центре знания и навыки, например способность к скоростному мышлению, поможет уже будущим студентам в дальнейшем обучении в профильных вузах. Педагоги центра стремятся к тому, чтобы ученики не просто запоминали материал, а глубоко его усваивали, умели применять полученные знания на практике.

Подготовку к ЦТ нужно начинать не позднее сентября. К примеру, для того чтобы решить задачи первого уровня, которые дают на ЦТ, нужно перерешать минимум 5 тысяч задач. И при наших скоростях это реально. За время трехчасовой лекции по подготовке к ЦТ Людмила Степановна может объяснить не меньше 120-150 задач. И делает это так ярко и вдохновенно, что дома ученики без труда решают … в разы больше. Если у ученика что-то не получается, или он чего-то не понял, он может прийти на индивидуальную консультацию. Количество таких консультаций не ограничивается.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону +375 (29) 653-03-01, а оставить заявку на обучение – по ссылке.

Школьный учебник по математике, физике и химии …за 3 месяца

Преподаватели Центра ускоренного обучения помогут освоить школьнику всю программу за любой класс по математике, физике, химии в течение всего трех месяцев. Например, набор на обучение с сентября по ноябрь уже стартовал.

Программа «Учебник за 3 месяца» адаптирует ученика к процессу обучения, формирует у него навыки скоростного мышления, которые позволяют продуктивно работать с информацией, а значит осваивать ее эффективно и осмысленно. Скоростное мышление меняет стиль жизни, а не просто повышает успеваемость. Человек перестает бояться ставить перед собой более высокие цели.

- В школьном учебнике по геометрии за любой класс порядка 400 задач. Из них я объясняю на одной лекции порядка 80-100. Но плюс к этому еще 2 тысячи задач (!) ребята изучают сами под моим руководством и с моей помощью! Так количество переходит в качество – в знания глубокие и прочные, - говорит педагог.

Огромный, казалось бы, норматив Людмилы Шабашовой выполняют все ученики – и те, у кого в школе оценки 7-9 баллов, и те, у кого 4-6. И невероятно это разве что на первый взгляд. По математике занятия проходят от 3 до 5 раз в неделю. Один раз в неделю лекционное занятие и от 2 до 4 раз (в случае необходимости) в неделю консультационно-практические занятия.

По физике и химии, занятия проходят два раза в неделю, одно лекционное и одно консультационно-практическое занятие.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону +375 (29) 653-03-01.

Годовые курсы по русскому языку в Минске

Курсы русского языка для школьников, которые ведут педагоги Центра ускоренного обучения Людмилы Шабашовой, позволят значительно повысить качество знаний по этому предмету, приобрести устойчивые навыки грамотности и подготовиться к предстоящим экзаменам. Занятия по данному предмету проходят на профильном (углубленном) уровне, 2 раза в неделю.

Только представьте: всего за одно занятие курсов по русскому языку в Центре Людмилы Шабашовой ученики успевают повторить и закрепить упражнениями материал едва ли не изо всех разделов лингвистики. Подобное становится возможным благодаря уникальным авторским методикам, в строгом соответствии с которыми преподается предмет.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону +375 (29) 653 03 01.

Курсы английского языка для детей

Адресованы они, прежде всего, ученикам 5-11 классов, однако записаться на занятия могут даже ученики младшей школы, если появляется необходимость углубленного изучения иностранного языка. На курсах английского языка школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, улучшить оценку в школе и освоить разговорный английский в сжатые сроки.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону +375 (29) 653-03-01.

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Для тех, кто начинает говорить и тех, кто женат

Около 8 тыс. минчан от 2 до 31 года занимаются в 800 кружках, клубах, секциях самого большого учреждения дополнительного образования столицы – Минского государственного дворца детей и молодежи. До 9 сентября здесь, как и в других центрах внешкольной работы, проходит запись во все объединения.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Вот новые студии и кружки дворца, помещать которые можно бесплатно. «Блогерная журналистика» и «Веб-журналистика (13 – 17 лет), клуб «Есть контакт» (приемы эффективного общения, управление конфликтами, медитация) (14 – 16 лет), школа юных спасателей, клуб «Аниматор» (10 – 14 лет), студия «Рукотворные чудеса» (холодный батик, «маляванки», сухое валяние из шерсти (7 – 10 лет), студия «Арт-дизайн» (роспись по стеклу, ткани, бумажная пластика) (7 – 10 лет), студия «Нарисованная книга» (эксперименты в области книжной графики) (7 – 10 лет и 11-18 лет), студия «Арт-декор» (составление букетов, оформление интервьера, декупаж, фьюзинг, изготовление изделий из полимерной глины, фоамирана( (18+). В планах также организовать кружок «Английский on-line» для дистанционного обучения детей с ограниченными физическими возможностями и несколько профильных химических кружков на базе БГУ.

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Эстрада для подростков, стретчинг для детей

Театр эстрады растит таланты в своих стенах. Их студийцы, набравшись опыта, участвуют в шоу-концертах и детских музыкальных спектаклях театра, которые пользуются неизменным успехом у семей с детьми.

В Театре эстрады уже успешно работают Мастерская эстрадного танца под руководством Виталия Молчана, Мастерская эстрадного вокала «LuxMasters» под руководством Ольги Вронской, Национальный центр музыкального искусства им. В.Г.Мулявина под руководством Светланы Стаценко. А в этом году Театр эстрады открывает новые направления. Появится студия современного танца EstradaDance под руководством Богдана Красилова, а Студия современной хореографии «PROдвижение» под руководством Алексея Колесникова будут работать в направлениях джаз-фанк, хип-хоп, контемпорари, модерн. Это будут занятия для детей от 9 до 15 лет, а также занятия для взрослых, начиная с 18 лет.

Для детей помладше (набор от 5 до 10 лет) в театре открывается Студия гимнастики «СтретчингKids» под руководством мастера спорта по гимнастике Полины Руденковой. В Студии будут заниматься подготовкой к танцевальной карьере и общим физическим развитием детей.

15 сентября в 12.00 в Театре эстрады состоится «Эстрадный калейдоскоп». Это будет презентация всех творческих студий театра, педагоги расскажут подробнее о программе и проведут мастер-классы. Вход на мероприятие свободный. А вот занятия в студиях платные.

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«Вкалывают роботы, а не человек!»

Республиканский центр инновационного и технического творчества – место для тех, кто в будущем сможет без проблем заработать на семью и сконструировать свой «умный дом». Одна лаборатория «Робототехника» чего стоит. Масштабы технического творчества впечатляют - «Робототехника», «Прототипирование», «Киберспорт», «Нейроуправление», «Промышленная робототехника», «Технологии беспилотных летательных аппаратов».

Воспитанники лаборатории робототехники постоянные участники республиканских и международных соревнований (международный конкурс «Одиссея разума», национальный чемпионат сквозных рабочий профессий WorldSkills Hi-Tech (JuniorSkills), национальный этап Всемирной олимпиады роботов, Белорусско-Китайский молодежный турнир по робототехнике, международный чемпионат по робототехнике «RoboCup», международный чемпионат по робототехнике «RobotChallenge» и т.д.)

Фото: Виктор ДРАЧЕВ.

Занятия, а большинство из них бесплатные, проходят по двум адресам: ул.Макаенка, 12 и ул.Славинского, 12. Запись до 15 сентября в том числе в кружки «Художественная фотография» (с 10 лет), «Картинг» (с 7 лет), «Спортивная радиопеленгация» (с 12 лет), «Клуб исторической реконструкции (с 14 лет), «Охранные системы и видеонаблюдение» (с 14 лет).